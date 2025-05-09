Yarın da annelerimizle gezelim, eğlenelim

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Aslında sadece bir gün değil, her gün annelerimiz için özel, onlar bizim için çok kıymetliler. Çok büyük organizasyonlara gerek yok; kocaman sarılsak, onları sevdiğimizi söylesek yeter de artar bile. Yine de bu günü bahane ederek birlikte bir program yapmak istiyorsanız gezmeyi, eğlenmeyi seven anneler için şehirde çok etkinlik var.

KAHVALTI-BRUNCH

Klasiklerden...

Four Seasons Hotel Bosphorus

Otelin gelenekselleşen Anneler Günü brunch’ının bu seneki sürprizi, ünlü Fransız pasta şefi Nicolas

Lambert’in bugüne özel hazırladığı tatlı köşesiyle anneleri buluşturacak olması… Uninvited Jazz Band’in canlı performansı kahvaltınıza eşlik edecek.

Fiyatı 4.950 lira.

Eğlencesi artısı

La Boom

Emirgân’daki mekânda açık büfe Anneler Günü brunch’ı var. 9.00’da başlayacak, 16.00’da bitecek. Vakit ilerledikçe hareket artacak, setin başına Burak Mengutay geçecek. Kişi başı 1.200 (çay, su dahil) lira. Bilgi ve rezervasyon: @laboom_emirgan

Denize nazır

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Sarayburnu

Aile Çay Bahçesi

Annenizle deniz manzaralı kahvaltı yapmak isterseniz radarınızda olsun. Çok şık, çok modern bir yer. Yarın serpme kahvaltı servis edecekler. Sınırsız çay dahil 600 lira.

TİYATRO

Kültür-sanat temalı bir gün için...

AKM

Yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde çok güzel oyunlar var. 15.00’te ‘Sonbahara Son Güller’ (200-680 lira), 15.30’da ‘Amadeus’ (889-1.782 lira) ve 20.30’daysa ‘Aşk Biter mi?’ (889-1.603 lira) sahnelenecek. Biletler tükense de 24 saat kala ek kontenjan açılabiliyor. Yemeği de İstiklal’de yiyebilirsiniz. Miss Pizza, Fıccın (14.00’ten itibaren) ve The Marmara Taksim’in 20’nci katındaki Okra (17.00’den itibaren) önerilerim.

ALIŞVERİŞ-ATÖLYE

Üstelik ücretsiz

Fişekhane

Dün Anneler Günü için alışveriş stantları kuruldu

Fişekhane’nin açık alanına, 18 Mayıs’a kadar da duracak. Ücretsiz atölyeler düzenleniyor bir yandan da.

Bugün saat 14.00’te çiçek kokulu mum atölyesi,

17 Mayıs’ta da teraryum atölyesi var. Fişekhane’deki Gasto kahvaltı, Nappo öğle yemeği ve Gizia Brasserie’yse akşam yemeği için favorilerim arasında.

İki oturumdan birini seçin

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Masterpiece Galata

Yarına özel heykel atölyesi var, malzemeler mekândan. Yanınızda sevdiğiniz içeceği götürebiliyorsunuz. Masterpiece Galata’daki etkinlik 13.00 ve 17.30’da

iki oturumda yapılacak. Kişi başı 600 lira. biletix.com

KONSER

Candan Erçetin’le kutlayın

Bostancı Gösteri Merkezi

Candan Erçetin’in Anneler Günü konseri Bostancı Gösteri Merkezi’nde. 16.00’da başlayacak konserde Erçetin çok sevilen şarkılarını bu defa anneler için söyleyecek. Bilet fiyatları 1.008-2.800 lira arasında. biletix.com

Yüzde 50 indirimli



Cahide Palazzo

Maslak 1453’teki mekânın sahnesinde yarın Anneler Günü’ne özel Hakan Altun olacak. Altun’un programı 23.00’te başlayacak, kapı açılışı 20.00. Mezeler, ara sıcak, ana yemek, tatlı ve içeceğin içinde olduğu menü masanın konumuna göre 6.000 liradan başlıyor. Masa sahneye yaklaştıkça fiyatı 30.000 liraya kadar çıkıyor. Bu arada annelere ve geceye anneleriyle gelenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

Ah geceler

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◊ Sakiler bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da.

(0532) 500 28 69

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Dicle Olcay bu gece 23.00’te Oda By Venge’de.

(0554) 198 05 12

◊ Ümit Besen bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Mahsun Kırmızıgül 14 Mayıs Çarşamba 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Seda Mete 14 Mayıs 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Alya 15 Mayıs Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87



7’24 yetmez

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◊ Antonina Turizm 25 Mayıs Pazar günü Heybeliada turu düzenliyor. Ruhban Okulu ve Aya Triada Kilisesi tur sırasında gezilecek yerler arasında. 10.30’da Denizatı Çay Bahçesi’ndeki buluşmayla başlayacak etkinlik rehberlik hizmeti dahil 5.450 lira. antoninaturizm.com

◊ Beca İstanbul’un bu ayki etkinlik takvimine göz atın derim. Menüsü de yenilendi.

12 Mayıs’ta çağdaş sanatçı Buse Cesur önderliğinde kek atölyesi Garden Cake Workshop var. 15 ve 17 Mayıs’ta Book Club, 27 Mayıs’ta Volkan Önol’un canlı müzik etkinliği olacak. Çarşamba günleri artık bir klasik haline gelen ‘Beca Lunch Club’ buluşmaları da sürüyor, 21 ve 28 Mayıs’ta…

◊ Bir havadis de Bodrum’dan. Dünyaca ünlü Yunan restoranı Opa yaz sezonunda Yalıkavak’a geliyor. Saint Tropez, Doha, Dubai gibi yerlerde şubesi olan mekân yazın sürprizlerinden ve ses getirecek adreslerinden olacak gibi görünüyor.