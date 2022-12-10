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Yarım kalan hikâyeler

Güncelleme Tarihi:

#Eda Baba#Ece Seçkin#Yaşam
Yarım kalan hikâyeler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Albümler açısından bereketli bir haftadayız. Eda Baba yorumladığı üç klasik pop şarkısıyla dinleyicileri geçmişe götürürken Can Kazaz şiirsel anlatımını yeni çalışmasında da sürdürüyor. Azerbaycanlı şarkıcı Hiss çıkış albümüyle karşımızda...

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Üç klasiğe yeni yorum
Dinlediğinizde sesi şifa veriyormuş hissi uyandıran isimlerden biri Eda Baba. Yayımladığı mini albümü ‘Belki Şimdi Sen’de yarım kalan aşkları en güzel anlatan üç Türkçe sözlü pop müzik şarkısını yorumlamış. Zerrin Özer’den dinlediğimiz ‘O Yaz’, Sezen Aksu klasiği ‘Biliyorsun’ ve Akrep Nalan şarkısı ‘Güneşlerime Kar Yağdı’. Şarkıların düzenlemesinde akustik enstrümanlara yoğunluk verilmesi dikkat çekiyor.

Bir kolye uğruna

Yarım kalan hikâyeler

Şu sıralar anaakım müziğe yön veren Latin ezgileriyle başlayan ‘Karma’ üç başarılı ismi bir araya getirmiş: Ece Seçkin, Anıl Piyancı ve Genco Ecer. Hareketli şarkının söz ve müziği Piyancı ve Ecer’e ait. Şarkının aksiyon sahneleri içeren videosundaysa Ece Seçkin’in uğruna savaştığı kolye için neler yapabileceğini görüyoruz.

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Hiss’lendik

Yarım kalan hikâyeler

Spotify verilerine göre iki yıl üst üste Azerbaycan’ın en çok dinlenen kadın sanatçısı olan Hiss, R&B müziğin ülkemizde de sevilen başarılı temsilcilerinden. 7 şarkılık ilk albümü ‘Mars’, Warner Music Türkiye etiketiyle yayımlandı. Hiss ‘Mars’la ilgili olarak “Her şarkıda yeni bir Hiss keşfedeceksiniz ve her şarkımı farklı bir hisle dinleyeceksiniz’’ diyor.

Tekrar tekrar dinlenecek

Yarım kalan hikâyeler


Can Kazaz’ın şiirsel anlatımını seviyorsanız yeni albümü ‘ve Toprak’ı tekrar tekrar dinlemeye hazır olun. Müzisyenin ‘Yollar ve Su’ albümünün devamı olarak nitelendirdiği çalışma 8 parçadan oluşuyor. 7 parçanın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait. Kazaz, ‘Eğilmez Başın Gibi’ türküsünü de bu albüm için yorumlamış.

 

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#Eda Baba#Ece Seçkin#Yaşam

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