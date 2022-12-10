Yarım kalan hikâyeler

Haberin Devamı

Üç klasiğe yeni yorum

Dinlediğinizde sesi şifa veriyormuş hissi uyandıran isimlerden biri Eda Baba. Yayımladığı mini albümü ‘Belki Şimdi Sen’de yarım kalan aşkları en güzel anlatan üç Türkçe sözlü pop müzik şarkısını yorumlamış. Zerrin Özer’den dinlediğimiz ‘O Yaz’, Sezen Aksu klasiği ‘Biliyorsun’ ve Akrep Nalan şarkısı ‘Güneşlerime Kar Yağdı’. Şarkıların düzenlemesinde akustik enstrümanlara yoğunluk verilmesi dikkat çekiyor.

Bir kolye uğruna



Şu sıralar anaakım müziğe yön veren Latin ezgileriyle başlayan ‘Karma’ üç başarılı ismi bir araya getirmiş: Ece Seçkin, Anıl Piyancı ve Genco Ecer. Hareketli şarkının söz ve müziği Piyancı ve Ecer’e ait. Şarkının aksiyon sahneleri içeren videosundaysa Ece Seçkin’in uğruna savaştığı kolye için neler yapabileceğini görüyoruz.

Haberin Devamı

Hiss’lendik



Spotify verilerine göre iki yıl üst üste Azerbaycan’ın en çok dinlenen kadın sanatçısı olan Hiss, R&B müziğin ülkemizde de sevilen başarılı temsilcilerinden. 7 şarkılık ilk albümü ‘Mars’, Warner Music Türkiye etiketiyle yayımlandı. Hiss ‘Mars’la ilgili olarak “Her şarkıda yeni bir Hiss keşfedeceksiniz ve her şarkımı farklı bir hisle dinleyeceksiniz’’ diyor.

Tekrar tekrar dinlenecek





Can Kazaz’ın şiirsel anlatımını seviyorsanız yeni albümü ‘ve Toprak’ı tekrar tekrar dinlemeye hazır olun. Müzisyenin ‘Yollar ve Su’ albümünün devamı olarak nitelendirdiği çalışma 8 parçadan oluşuyor. 7 parçanın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait. Kazaz, ‘Eğilmez Başın Gibi’ türküsünü de bu albüm için yorumlamış.