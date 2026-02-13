‘Yapay zekâ, işine bak kardeşim!’

Haberin Devamı

Rihanna’nın şarkısı ‘Diamonds’ 2012’de Billboard Hot 100’de bir numaraya yükseldi. Dua Lipa’nın ‘New Rules’ (2017) parçasının Spotify’daki dinlenme sayısı 2 milyarı geçti. Bu şarkıların hit olmanın dışındaki ortak özelliğiyse müzik kamplarında (songwriting camp) ortaya çıkmaları. 1990’lardan beri düzenlenen müzik kamplarının son yıllarda karşımıza daha sık çıktığı bir gerçek. Sektörünün yetenekli isimleri (şarkı sözü yazarları, besteciler, prodüktörler ve vokaller) bir araya gelip, stüdyoya kapanıp yeni şarkılar yapıyorlar. Kampların süreleri 2 haftaya kadar uzayabiliyor.

8 gün, 20 katılımcı

Bu kampların bir benzeri 1-8 Şubat’ta İstanbul’da yapıldı. Theory X ve Lab Recordings müzik şirketlerinin işbirliğiyle gerçekleşen ‘The Bridge Istanbul’a Almanya, İspanya, Kanada, İsveç, Hollanda, ABD, Fransa ve Türkiye’den 20 sanatçı katıldı. Aralarında Spotify’da 1 milyardan fazla dinlenen ‘Breaking Me’ parçasının yaratıcısı A7S ve Madonna’nın ‘Girl Gone Wild’ şarkısının yazarlarından Jenson Vaughan da vardı. ‘Aşkın Olayım’ gibi hit’lerin arkasındaki prodüktör Ozan Bayraşa ve şarkıcı Umur Doma da oradaydı. Katılımcılar kamp boyunca Lab Recordings’in stüdyolarında çalıştı ve stüdyonun yakınındaki otelde konakladılar. Her gün 5 ayrı stüdyoya dağılıp gün boyunca birlikte müzik ürettiler. Kamp sonunda ellerinde 30’un üzerinde şarkı vardı. Amaç bir fabrika gibi çok şarkı üretmenin ötesinde bir şarkıyı zirveye taşıyan kıvılcımı yakalayabilmekti. Kampın son günü yaptığımız ziyarette dinlediğimiz şarkılardan anladık ki o kıvılcım yakalanmıştı.

Bu kampın hayata geçmesinde ülkemizin iki önemli DJ/prodüktörü İlkay Şencan (Lab Recordings) ve Sezer Uysal’ın (Theory X) büyük payı var. Kendi deyişleriyle Avrupa’nın kıtalararası en büyük kampını gerçekleştirdiler.

◊ Nasıl bir çalışma programı oluşturdunuz?

Sezer Uysal: Her sabah hangi stüdyolarda kimlerin çalışacağını anons ettik. Her stüdyoda prodüktör, söz yazarı, enstrüman çalan biri ve vokal oluyordu. Ekipler 11.00’de stüdyoya girdi, akşam 21.00’e kadar bir veya iki şarkı çıkardılar. Sonra da bu şarkıları hep birlikte dinledik, üzerinde tartıştık.

◊ Doğu’yla Batı arasında köprü oluşturmak gibi bir iddianız vardı. Şarkılarda bunu hissedecek miyiz?

İlkay Şencan: Hepsinde olmasa da bazı şarkılarda hissedeceksiniz. Hatta Türkçe şarkı da yaptık. Simge konuk oldu.

◊ Kamp sırasında tartışmalar yaşandı mı?

Sezer Uysal: Tartışma değil de müdahaleler oldu. Prodüktörün vokale ‘Şarkıdaki bu kelimeyi öyle değil, böyle söylemelisin’ demesi gibi...

◊ 30’un üzerinde şarkı ortaya çıktı. Bu şarkıların hakları kimde?

İlkay Şencan: Yaklaşık 8 yıldır bu tür kamplara davet ediliyorum. İşini bilen insanlarla bir araya geliyorsun, başka sanatçıların yaklaşımlarını görüyorsun, bu seni de geliştiriyor Çok güzel bir deneyim. Sezer’le oturup “Bunu neden Türkiye’de yapmıyoruz” diye düşündük ve bir anda işin organizasyonuna başladık. Ortaya çıkan şarkıların hakları ikimizin şirketlerinde. Ve elbette eser sahiplerinde... Bizim avantajımız bu kampta çok iyi müzisyenlerle çalıştığımız için büyük isimlere direkt ulaşma şansını da elde etmemiz. Prestijli de bir durum.

◊ Katılımcılar memnun mu kamptan?

İlkay Şencan: İnanılmaz mutlular. Bu teklifi yaptığımızda hepsinden “Zaten İstanbul’a gelmeyi çok istiyordum” cümlesini duyduk. Çok da güzel bir kamp oldu. Yemekleri seçerken bile alerjilerinin olup olmamasına dikkat ettik. Hatta ‘bir sonrakini ne zaman yapıyoruz’u konuşuyoruz şu anda.

Yaratıcı bir piyango gibi

Gerçek ismi Alexander Michael Tidebrink Stomberg olan İsveçli şarkıcı, DJ, prodüktör ve şarkı sözü yazarı A7S’i kampta yakaladık.

◊ Yapay zekânın müzikte de etkisini hissettiğimiz bu dönemde gerçek müzisyenlerle birlikte gerçekleştirdiğiniz bu kamp size ne hissettirdi?

Bence yapay zekâ, bir şarkının içine giren ruhu, duyguyu ve insan bağını asla ortadan kaldıramaz. Ve bence bu kamp ve buradan çıkan şarkılar bunu gerçekten kanıtlıyor. Kampı özel kılan şey, tamamen farklı yaklaşımlara ve beceri setlerine sahip birçok farklı insanı bir araya getirmesiydi. Neredeyse yaratıcı bir piyango gibi hissettirdi, normalde birlikte çalışmayacak insanları bir odaya koyuyorsunuz ve ortaya ne çıkacağını asla bilemiyorsunuz, bu da heyecan verici.

◊ Zorlu bir kamp sürecini geride bıraktınız. Nasıl geçti, şehri gezmek için vaktiniz oldu mu?

Kamp oldukça yoğundu. Birkaç gün üst üste yazmak ve üretmek sizi biraz yorgun düşürebiliyor ama gerçekten iyi anlamda. Ne yazık ki şehri gezip keşfetmek için fazla zamanım olmadı ama bu bana İstanbul’a geri dönmek için bir neden veriyor.