Yan yana, göz göze caz...

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Dalaman Havalimanı’ndan yola çıkıp nefes kesen doğa manzarası eşliğinde ulaştık Datça’ya. Daha ilk saatlerimizde anladık, sadece mekân değiştirmekle kalmamış, başka bir zamana ışınlanmıştık. Telaşın, gürültünün olmadığı... Yaşamaya değer anların kıymetinin hatırlandığı...

DatJazz bu yıl yerli ve yabancı müzisyenlerden oluşan programıyla ilk kez düzenlendi. Kendini çok öne çıkarmadan, Datça’nın mütevazılığına uygun bir şekilde günlük hayatın akışına ayak uydurdu. Kâh kahvaltıda çıktı dinleyicilerin karşısına, kâh bir öğle kahvesi sohbetine eşlik etti. Akşamlarıyla günbatımının, yıldızlı gökyüzünün eşlikçisiydi... Biz de festivalin son iki gününde oradaydık. İşte çiçeği burnunda festivalden izlenimler...

◊ Arnavutluk’ta doğup İsviçre’de büyüyen vokal sanatçısı Elina Duni 22 Ağustos Cumartesi akşamı Flow Datça’daydı. Gitarist Rob Lutf’la kurduğu quartet, doğaçlamaya yer açan bir repertuvarla karşımızdaydı. Elina, Arnavut halk türküleri söyledi, oradan Brezilya’ya kadar uzandı. Ayağımızın altında kum, karşımızda deniz vardı...

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◊ 23 Ağustos sabahı kendimizi Kairos Valley’de bulduk. Burası bir wellness oteli. Ama bizim orada olma nedenimiz kahvaltı eşliğinde Buse Benol ve arkadaşlarını dinlemekti. Buse bölgede yetişen genç bir cazcı. O gün için müzisyen arkadaşlarıyla birlikte sevilen parçalardan oluşan bir repertuvar hazırlamıştı. Ama arada sürprizler yok değildi. Incognito grubundan Maysa Leak’in ‘Out of the Blue’ parçası gibi... Bu şarkıya en büyük tezahürat kahvaltının 7 yaşındaki en genç katılımcısından geldi: “Bu şarkı çok güzelmiş.” Zaten konserin tadını en çok en küçüklerle yaşça en büyükler çıkardı. Bize caz dinlemenin yaşı olmadığını hatırlattılar.

◊ Festivalin son günü Ada Sanlıman sahnedeydi. Çam ağaçlarının arasındaki koya bakan Promil Beach’teki konserden önce DJ Barthez’in setiyle güneşi batırdık. Cazı alternatif tınılarla harmanlayan mezzosoprano Ada Sanlıman da ayın aydınlattığı koya karşı söyledi şarkılarını.

◊ Butik festivaller dinleyiciyle sanatçı arasındaki engelleri ortadan kaldırıyor, göz göze iletişim fırsatı veriyor. Buna DatJazz’da da bizzat tanık olduk. Festivalin program direktörü Ülke Uncu da bizi doğruluyor: “Butik ölçek dinleyiciyle sanatçı arasında farklı bir yakınlık kurma imkânı veriyor; daha küçük mekânlar, daha samimi buluşmalar, izleyicinin sanatçıyla aynı sokakta, aynı kahvaltı masasında karşılaşabildiği bir deneyim. Bunun yanında butik festivaller, büyük şehirlerin dışındaki yerlerin kendi kültürel kimliklerini öne çıkarmasına da alan açıyor.”

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◊ Datça yine Ülker Uncu’nun deyişiyle ‘dışarıdan gelen seslerle kolayca ilişki kurabilen bir yer’. Bölgenin Karyalılardan Cumhuriyet’e uzanan tarihi ve çokkültürlü dokusu festivale katılanlara müzik dışında özel bir deneyim yaşama fırsatı da veriyor. Kendinizi Eski Datça’da bademli kurabiye satan genç kadınla sohbet ederken buluyorsunuz ya da Nil Eski Datça’nın maharetli şefi Özlem Hanım’ın (Tansal) yerel pazardan aldığı mürdümükle yaptığı lezzetli humusun hikâyesini dinlerken...