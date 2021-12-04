Yalnızca işte değil, her ortamda...

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Kadınların gardıroplarında 80’li yıllarda yerini sağlamlaştıran blazer ceketler erkek egemen iş dünyasında kadınların ‘ben de buradayım’ deme şekli, kendini ifade etme biçimleriydi. O yıllardan bu yana blazer’lar genel olarak iş görünümleriyle özdeşleştirilse de, özellikle oversize (bol kesim) versiyonları gündelik stillerin, hatta en havalı parti stillerinin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

İKONLAR NASIL GİYİYOR?

Hailey Bieber’dan Elsa Hosk’a, Kendall Jenner’dan Bella Hadid’e dünyaca ünlü modeller gündelik görünümlerinde blazer ceketlere yer vermeyi çok seviyor. Özellikle Bieber’ı üzerine birkaç beden büyük gelmiş gibi duran blazer ceket, beyzbol şapkası ve bol denim pantolonuyla New York sokaklarında gezerken sıkça görüyoruz. Yaz aylarında bu kez bisikletçi taytlarının üzerine blazer ceketler giymeyi tercih ediyor.

Dikkat çekici tarzlarıyla sosyal medyada milyonların takip ettiği influencer’lar da blazer ceketlerle farklı stiller yaratmayı seviyor. İskandinav tarzını çok iyi yansıtan Pernille Teisbaek blazer ceketleri kumaş pantolonlarla tamamlıyor; sıcak havalarda büstiyerler, kış aylarında boğazlı kazaklarla giyiyor. Görünümünün ciddiyetini kırmak için kalın tabanlı chunky (geniş ve kalın tabanlı) botlar ya da spor ayakkabılar tercih ediyor.

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Geniş kalıplı blazer ceketler kişisel stilimin de olmazsa olmazlarından... Genellikle boru paçalı denim pantolonlarım ve kovboy botlarımla bir araya getiriyorum. Eğer akşam için tercih edeceksem, vücudu saran body’lerle ya da ceketimle aynı hizada biten elbiselerle eşleştirmeyi seviyorum.

Yılın blazer trendleri arasında diğer favorim vegan deri olanlar. Her tarza oldukça havalı bir görünüm kazandırıyor. Daha bol durması için 1 ya da 2 beden büyük tercih edebilirsiniz.

Diğer favorimse ekose desenli ceketler. Vintage ürünler satan mağazalarda 80’lere ait olanlardan edinerek, bu retro görüntüyü bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Fitilli kadife dokusu ve rengiyle kış aylarında içinizi açacak. NetWork, 1.119 lira





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Denim pantolonlar ve spor ayakkabılarla gündelik stilinize uyarlayın. People By Fabrika, 299.99 lira





Deseni ve kalıbıyla maskülen tarzı sevenlerin vazgeçilmezi olabilir. Zara, 799.95 lira





Vatkalarla güçlü omuz vurgusu desteklenmiş. Defacto, 239.99 lira





Canlı renkte olanlar da çok popüler. Özellikle yeşil tonları... H&M, 349 lira





Hem modern hem retro görünümlü bir blazer ceket... Sorbe 1.750 lira





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Suni deri blazer ceketler sezonun en hit parçalarından. Twist, 723 lira





Havanızı değiştirecek, uygun fiyatlı ve şık bir alternatif... Trendyolmilla, 159.99 lira





Hem ofise hem de sportif gündelik görünümlere uyarlanabilir. Dilvin, 349.99 lira