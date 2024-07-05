Yalıkavak’taki Azeri mutfağı

Haberin Devamı

Yalıkavak Marina farklı bir boyuta geçti son birkaç senedir. Birbirinden lüks dünyaca ünlü giyim markalarının, restoranların içinde olduğu bir açık hava AVM’sine dönüştü. Ne şatafat ne görkem... Güneş batmaya yakın herkes şıkır şıkır giyinmiş turluyor mekânların önünde. Bu arada marinanın içindeki Yalıkavak Marina Hotel by Social Living Collection geçen sezon sonu yenilendi, bu yaz faaliyete geçti. Kendine ait bir plajı ve sonsuzluk havuzu var. Demem o ki marinanın hareketliliğine çok yakın kalacak bir yer arıyorsanız konaklama seçeneğiniz olabilir...

Yalıkavak Marina’nın yenilerinden Sumakh’a gittim akşam yemeği için. Burası İstanbul’dan Bodrum’a transfer, Azerbaycan mutfağı servis eden bir restoran. Yürüyen merdivenlerden üst kata çıkıyorsunuz, Yalıkavak Marina’ya tepeden bakıyorsunuz, püfür püfür esiyor.

Haberin Devamı

Biraz önyargılı gittim açıkçası yemekler konusunda ama menü beni mest etti. Kebaplar, pilavlar, salatalar, hepsi Bakü’den gelen yerel ürünlerle hazırlanmıştı. Salatalar 490-570 lira arasında. Vişne ve kızılcık sosuyla servis edilen ‘Baku tomato salad’ (560 lira) hem sunumuyla hem lezzetiyle favorilerimden oldu. Çorbalar 340 ila 775 lira. Ana yemekler 490 ile 940, kebaplar 375 ile 1.350 lira arasında. Kebaplardan kıyma, kuzu eti, soğan ve kuzu kuyrukyağıyla hazırlanan lamb lule’yi (825 lira) çok sevdim. Bu arada menü veganlar için de uygun; çok lezzetli sebze tabakları var. Ayrıca bizim perde pilavına benzeyen, dışı çıtır baklava hamuruyla kaplı, içi safranlı, kuzu etli, kestaneli, kuru erikli shah pilaf’ı şiddetle tavsiye ederim. Küçüğü 780, büyüğü 1.450 lira.

Sumakh’ta porsiyonlar büyük, ana yemekler dahil, ortaya paylaşımlı sipariş verildiğinde iki kişi rahatlıkla doyabilir... Yalnız yemek sonunda bir Türk kahvesi içeyim derseniz 220 lira.

Sumakh’ta yaş ortalaması yüksek, farklı bir şeyler yemek, tatmak istiyorsanız radarınızda olsun. 19.00 gibi servise başlıyor, 00.30 gibi artık gece sonlanıyor. 22.00’den sonra müzik yükseliyor ve sohbetinizin üzerine çıkıyor. Yabancı turist müşterisi ağırlıktaydı benim gittiğim akşam, hatta onları memnun etmek için nargile servisi de vardı. Olmasa iyi, yemeğinizi yerken etrafı saran aromatik kokulu duman bulutu zaman zaman rahatsız edebiliyor.

Haberin Devamı

Kebaplar, pilavlar, salatalar, hepsi Bakü’den getirilen yerel ürünlerle hazırlanmıştı.

ŞOVA GEREK YOK ARKADAŞLAR!

Haziran başında sosyal medyada gündem olan, geçen yıla ait ve 20 kişilik grubun 1 milyon 115 bin liralık adisyonunu hatırlarsınız. Burası; Dubai’de, Mikonos’ta, Miami’de şubesi olan, Fransız mutfağının servis edildiği Bagatelle. Ben de hazır oralardayken, neler oluyor, kim bu hesapları ödeyenler diye bakmak için uğradım. Alan memnun satan memnun, içerisi dolu. Bu arada hesabın yabancı bir gruba geldiğini ve 800 bin liranın defalarca istenen, mekânın özel şampanya şovuna yazıldığını belirteyim. Mekânın menüsüne göz attım. Salatalar 700-1.700 lira, makarnalar 1.400-1.800 lira. Ha, derseniz ki “Yok, ben ızgara kaya ıstakozlu makarna yemeden akşam yemeğini geçiremem” 13 bin 900 lirayı gözden çıkarıp ertesi gün hesap fişine bakıp dertlenmeyeceksiniz... Başlangıçlar 1.000-1.900 lira. Ana yemek eşlikçileri 120-990 lira. İmza kokteyllerinin tamamı 850 lira. Siz siz olun, içeride şova kalkışmayın, yemeğinizi yiyip sakince mekândan ayrılın.

Haberin Devamı

AH GECELER





◊ Serdar Ortaç bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ DJ Dimithree bu gece 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

◊ Berkay yarın 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Arzu Akdaş yarın 00.30’da Korto Alaçatı sahnesinde. (@kortoalacati)

◊ Merve Özbey 10 Temmuz Çarşamba 22.30’da Şerefe Alaçatı sahnesinde. (0533) 671 45 08

◊ Seda Mete 12 Temmuz Cuma 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Ebru Gündeş 12 Temmuz Cuma 22.00’de Günay Yalıkavak sahnesinde. (0532) 443 33 33

Haberin Devamı

7/24 YETMEZ





◊ Şehirde kalanlara bir plaj önerim var. Büyükada’daki Ayanikola Beach Bodrum, Çeşme’yi aratmıyor. Hafta içi giriş 600, hafta sonu 800 lira. Fiyata Büyükada İskelesi’nden plaja gidiş-dönüş tekne servisiyle ulaşım dahil... (0533) 592 54 03

◊ Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, Moda’da başladı. 29 Eylül’e kadar her cuma, cumartesi ve pazar 12.00-20.00 arasında açık olacak. Tezgâhlarda kadınların yaptığı el emeği çantalar, takılar, giysileri bulabilirsiniz...

◊ Bodrum’da güneşi batırmak için en güzel adreslerden biri Altüst... Mekânın terası yenilendi. Yaz boyunca Güntaç Özdemir ve Melisa Sarıusta gibi isimler sahnede olacak.

(0537) 710 55 51