Yakın geçmişten ‘Yarına Notlar’

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumu tarafından hayata geçirilen ‘Yarına Notlar’ sergisinin kapılarını açtı. Sergi, COVID-19 salgınının ilk aylarında ICI üyelerinden gelen metinlerle oluşturulan ‘Saha Raporları’ yazı dizisinden ilham alınarak hazırlandı. Ağırlıklı fotoğraf ve video eserlerin bulunduğu sergi, pandemide yaşanan kültürel geçişi ele alan sanat çalışmalarından oluşuyor.

‘Tuzağa Düşmüş’, Nothando Chiwanga (Fotoğraf, 2018)

Gezici bir sergiye dönüşen ‘Yarına Notlar’ dünya turunda. ABD, Kanada ve Çin’in ardından şimdi de 6 Mart tarihine kadar İstanbul, Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. 25 ülkeden 29 sanatçının eserlerini bir araya getiren sergideki birçok çalışma, kuşku ve güvensizliğin yükseldiği zamanlarda dünyayı anlamlandırmanın yollarını sorguluyor. Bu kültürel geçiş döneminde yaşanan tecrit, ev hayatı ve bakım kavramlarına odaklanan eserler bütün olarak günümüzün yansımasını oluşturuyor.