Yabancı konuklarımız var

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*KONSER



-Oda müziği topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi 5 Nisan Cumartesi 11.30’da CRR Konser Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 33 lira.

-Ensemble Orochi klasik müzik topluluğu, 39. Ankara Müzik Festivali kapsamında 5 Nisan 20.00’de CSO ADA Ankara Tarihi Salon’da konser verecek. Bilet fiyatı 325 ve 400 lira.

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-Dünyaca ünlü Amerikalı rap’çi Azealia Banks 5 Nisan 21.00’de Frankhan İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 3.000 ila 4.519 (konser ve after party) lira.

-Levent Yüksel 5 Nisan 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 1.368 ila 15.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Hande Yener 5 Nisan 21.00’de Jolly Joker Ankara’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 3.420 ila 22.000 (4 kişilik VIP) lira.

-Göksel 5 Nisan 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 700 ila 2.500 lira.

-Belçikalı şarkıcı Jasper Steverlinck 5 Nisan 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 800 lira.

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-Onur Özdemir 5 Nisan 22.00’de Babylon’da ‘Raksedip Yarın Yokmuşçasına’ adlı albümünün tanıtım konseri için sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700 lira.

-Koro topluluğu Rezonans 6 Nisan Pazar 20.00’de Lodewijk van der Ree şefliğinde, besteci Arvo Part’ın 90’ıncı yaşına özel Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde bir konser verecek. Bilet fiyatı 800 ve 900 lira.

-Selva Erdener ve İstanbul Opera Ansamble 8 Nisan Salı 20.00’de CSO ADA Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da konser verecek. Bilet fiyatı 50 ila 350 lira.

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-Fransız/Belçikalı yaylı çalgılar dörtlüsü Danel Quartet 9 Nisan Çarşamba 20.00’de piyanist Emre Elivar ile birlikte CRR Konser Salonu’nda klasik eserler seslendirecek. Bilet fiyatı 33 ila 110 lira.

-Demir Demirkan 9 Nisan 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 770 lira.

-İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions 9 Nisan 21.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700 lira.

-Sibel Köse 11 Nisan Cuma 21.30’da Asa Khai Jazz Club’da. Bilet fiyatı 1.050 ve 1.200 lira.

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-Mirkelam 11 Nisan 21.00’de Blind İstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 725 lira.

-Belçikalı indie rock grubu Balthazar’dan Jinte Deprez’in solo müzik projesi J. Bernardt 11 Nisan 22.00’de JJ Pub Kanyon’da konser verecek. Bilet fiyatı 741 lira.

*OPERA



-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 10 Nisan Perşembe 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde İbrahim Yazıcı şefliğinde Georges Bizet’nin ‘Carmen’ operasını seslendirecek. 4 perde, 130 dakika süreli eser 19’uncu yüzyıl İspanya’sında güçlü olduğu kadar başına buyruk, baştan çıkarıcı olduğu kadar özgürlüğüne düşkün Carmen’in hikâyesini anlatıyor. Bilet fiyatı 170 ila 635 lira.

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GECE



-Mahsun Kırmızıgül 5 Nisan Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Baran Bayraktar 5 Nisan 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Anıl Durmuş 5 Nisan 00.30’da Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Begüm Obiz 6 Nisan Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Güven Yüreyi 6 Nisan 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Sakiler 8 Nisan Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Derya Bedavacı 10 Nisan Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Ümit Besen 11 Nisan Cuma 21.45’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

-Deha Bilimlier 11 Nisan 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

-Dicle Olcay 11 Nisan 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

*ETKİNLİK



-Astroloji yazarımız Dinçer Güner ‘Astro Sahne’ etkinliği için 8 Nisan Salı 21.00’de Zorlu PSM touché sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 570 ve 697 lira.

*DJ



-Elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Steve Aoki 5 Nisan Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 1.750 ve 3.250 lira.

-Ten Walls ve Goya 5 Nisan 22.00’de ROXY’de DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 400 ve 500 lira.

-İngiliz DJ Cloonee 11 Nisan Cuma 21.00’de Klein Phönix’te çalacak. Bilet fiyatı 600 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

*SERGİ



-Gümüşsuyu’ndaki Ekavart Gallery ‘İçsel Yansımalar’ isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sezin Aksoy’un küratörü olduğu sergide yerli-yabancı 16 sanatçı farklı disiplinlerden ortaya koydukları eserlerde sosyal kimlik sorumluluklarının yarattığı baskıların insan psikolojisindeki kırılmalarını ele alıyor. Sergi 8 Mayıs’a kadar görülebilir.

-Beyoğlu, Mısır Apartmanı’ndaki Zilberman Gallery’de Itamar Gov’un ‘Şeylerin Ailesinde’ başlıklı sergisi var. Adını Mary Oliver’ın ‘Wild Geese’ (Yaban Kazları) adlı şiirinden alan sergi, izleyiciyi duraklamaya, merak etmeye, tarihin ağırlığını ve geleceğin çekiciliğini hissetmeye davet ediyor. 15 Mayıs’a kadar görülebilir.

-Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Ozan Ünal’ın ‘Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı’ başlıklı sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Heykeltıraş Ozan Ünal sergide gerçeği reddetmek ya da yerine yenisini yaratmaktansa, onu algımızı değiştirerek yenilemeyi deniyor. ‘Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı’ gerçeğin dövülmüş, kaynatılmış, sıvanıp zımparalanmış, ancak bozularak yani yeniden yaratılarak içe sinecek duruma getirilmiş halini izleyiciye sunuyor. Sergi 21 Nisan tarihine kadar görülebilir.

*TİYATRO



-Tutkulu bir aşk hikâyesi

1930-40’lı yılların İstanbul’unda geçen ‘Fosforlu Cevriye’, sokaklardan doğan tutkulu bir aşk hikâyesini müzikal formatta sahneliyor. Hayatın sillesini yemiş Cevriye, gizemli bir adamla tanışınca bambaşka bir hayata yelken açıyor. Müzikal, İstanbul’un arka sokaklarında hayatta kalmaya çalışan insanların çarpıcı öykülerini gözler önüne seriyor. Suat Derviş’in kaleme aldığı hikâyenin koreografisini Ahmet Çelik ve Nilgün Karan üstleniyor. 6 Nisan Pazar 19.30’da Esenyurt’taki Torium Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 375 ila 590 lira.

-Fasıl eşliğinde

Özen Yula’nın yazıp yönettiği ‘Sonbahara Son Güller’ 11 Eylül 1980 yılı gecesinde şarkıcısından müşterisine olacaklardan habersiz bir gazino dolusu insanın hikâyesini işliyor. Gözen Müftüoğlu, Mehmet Emrah Hamşioğlu, Eren Özyalçın, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Merve Çağla Kuru, Damla Polat, Asena Hotamış, Muhammed Yıldız, Sercan Er ve Nazlı Uğurtaş’ın sahneyi paylaştığı oyun 2 perde ve 120 dakika sürüyor. 9 Nisan Çarşamba 20.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne’de. Bilet fiyatı 120 ila 450 lira.

-‘Canım cicim doktor’

İlk kez 1960 yılında Sadık Şendil’in kaleme aldığı, Cantuğ Turay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘7 Kocalı Hürmüz’ Türk tiyatrosunun en sevilen müzikli komedilerinden biri. Oyun geçim sıkıntısı yüzünden farklı mesleklerden altı adamla evlenen Hürmüz’ün gönlünü bir doktora kaptırmasıyla işlerin sarpa sarmasını konu alıyor. Begüm Topçu, Cantuğ Turay, Ali Dalkılıç, Mustafa Asel Erol’un başrollerini paylaştığı kalabalık kadroya sahip oyun 2 perde, 140 dakika sürüyor. 10 Nisan Perşembe 20.00’de Ataşehir’deki Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe’de izlenebilir. Bilet fiyatı 388 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 8 Nisan Salı 19.00’da ev yapımı lazanya bolonez atölyesi gerçekleştirecek. Atölye katılımcıları gerçek İtalyan makarnasıyla lazanya bolonez yapımının püf noktalarını öğrenecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 11 Nisan Cuma 19.00’da ‘EKS Burger’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılar etkinlik boyunca burger, patates cipsi ve coleslaw salata yapacak. Bilet fiyatı 2.500 lira.