Wimbledon 2025: Sessiz lüksün kodu

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Wimbledon sadece bir tenis turnuvası değil; gelenekle güncelin, sadelikle sofistike olmanın buluştuğu bir kültürel ritüel. Kraliyet ailesinden Hollywood yıldızlarına, stil ikonlarından eski tenisçilere kadar herkesin kurallarına uyarak katıldığı bir zarafet gösterisi. Modada birkaç senedir öne çıkan sessiz lüks akımını da en net gördüğümüz etkinliklerden biri. Siz de zamansız görünmek istiyorsanız, gelin bu yılın Wimbledon tribünlerinden yükselen o sessiz ama güçlü stil notlarına birlikte bakalım.

FLÖRTÖZ VE KLAS

Puantiye: Sezonun ana trendlerinden biri olan puantiye Wimbledon’ın kesinlikle öne çıkan deseni. Sosyal medya ünlüsü Morgan Riddle ve model Lady Amelia Windsor gibi isimler mini puantiyeyi yerinde kullanmış. Puantiye doğru kullanıldığında flörtöz ve klas duruyor. Fazla değil, dozunda... Bence bu yaz akşamüstü davetlerinin en tatlı joker deseni.

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TATLI MI TATLI

Butter yellow (Tereyağı sarısı): İddiasız bir sarı düşünün; ne neon, ne hardal. Tatlı bir tereyağı sarısı... Bu yaz hem erkeklere hem de kadınlara en iyi gelen renklerden biri. Benim de dolabıma en çok giren renk oldu bu yaz. Şarkıcı Olivia Dean’in ‘butter yellow’ elbisesi favorim. Erkeklerdeyse bu tonu gömlek ya da aksesuar gibi tek bir parçada görmek bile ferahlatıyor.

KUĞU GİBİ...

Beyaz: Wimbledon’ın yazlık üniforması gibi beyaz... Zaten sessiz lüks deyince beyazı ana renk olarak kabul edebiliriz. Oyuncu Andrew Garfield ve Monica Barbaro’nun baştan aşağı beyaz uyumu sade, şık ve oldukça sofistikeydi. Kadınlarda özellikle transparan detaylı elbiseler, danteller, keten elbiselerle beyaz rengin farklı halleri tribünlerdeydi. Beyaz görünümlerde genellikle çanta ve ayakkabı da aynı renkten seçilmişti.

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YAZ SICAĞINDA TERLETMEYEN ŞIKLIK

Keten sevdası: Kişisel favorim. Çünkü keten sıcakla barışmanın en şık yolu. Örneğin model Poppy Delevingne’in bej keten safari tarzındaki üstüyle beyaz, bol paçalı keten pantolonu kapalı olsa da terletmeyen bir havada. Wimbledon’da erkeklerde hem keten gömlekleri hem de keten takımları gördük.

HEM ŞIK HEM RAHAT

Pijama hissi veren takımlar: Salaş, ince kumaşlı iki parçalar, bol kesimler... Televizyoncu Angela Scanlon’dan oyuncu Saffron Hocking’e birçok isim ‘şık ama rahat’tı. Pijamayı andıran bu takımlar işte bile giyilebilir. Sandalet ya da topukluyla tamamlanabilir.

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BİRAZ RETRO, BİRAZ KOLEJLİ

Pötikare: Yazlık stilin çocukluğa dokunan deseni: Gingham, namı diğer pötikare. Müzisyen Olivia Rodrigo’nun kırmızı-beyaz Ralph Lauren elbisesi o kadar sevimliydi ki, Wimbledon aniden bir piknik alanına döndü. Biraz retro, biraz preppy (kolejli)...

Preppy ruhu (kolejli stili): Kravatlar, polo yakalar, blazer’lar... Wimbledon tribünlerinde en iyi okula giden ama bir yandan da cool olmayı başaran çocuk havası var. Hepsi sanki kolejli stiline kendi dokunuşlarını katmış. Erkeklerde ayrıca klasik açık renk takımları bolca gördük, tıpkı David Beckham’da olduğu gibi.

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HER TARZA UYGUN





Pötikarenin tatlı ve retro bir havası var. Forever 21, 599 lira





Erkek preppy stilinin olmazsa olmazı. Lacoste, 3.374 lira





Kısa topuklu bir terlikle çok şık olur. Mango, 3.499 lira





Sessiz lüks denince beyaz keten elbiseler başrolde. Mudo, 2.799 lira





Tereyağı sarısı bir etek. Nisse, 17.000 lira





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Tam bir Wimbledon görünümü değil de ne! Silk And Cashmere (ceket), 5.100 lira

KISA KISA

Koza finalistleri belli oldu





Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın finalistleri belli oldu. 33’üncüsü düzenlenen yarışmanın finali 16 Ekim’de yapılacak. Yarışmanın mentorları Belma Özdemir ve Gül Ağış. Sektöre Bahar Korçan, Zeynep Tosun ve Özgür Masur gibi birçok başarılı tasarımcı kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması yalnızca bir yetenek platformu değil; genç tasarımcıların sezgileriyle, hafızalarıyla, kültürleriyle temasa geçtikleri çokkatmanlı bir ifade alanı. Mentor Belma Özdemir şöyle diyor: “Koza genç bir tasarımcının iç sesini bulması için eşsiz bir alan yaratıyor.”