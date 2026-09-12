‘Ve Tanrı kadını yeniden yarattı’

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Hollywood her zaman Fransız aktrislerin o gizemli ve çekici imajına hayranlık duydu. Brigitte Bardot ve Jane Birkin gibi efsanevi yıldızların bunda büyük payı var. Arthur Harari’nin yönettiği ve dün ülkemizde vizyona giren ‘İçimdeki Yabancı’ (L’inconnue) filminin başrolü Léa Seydoux da bu ekolün günümüzdeki temsilcilerinden. Hatta 41 yaşındaki oyuncunun zarafeti, ‘Ve Tanrı Kadını Yarattı’ (Et Dieu... créa la femme/1956) filmiyle şöhrete kavuşan Bardot’nun havasına benzetiliyor. Harari de Seydoux için ‘Günümüzün Brigitte Bardot’su’ benzetmesini yapıyor. Birbirlerine benzetilmelerinde her ikisinin ön dişleri arasındaki o sempatik ayrımın da etkisi olabilir.

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‘Nepo bebek’ mi desek?

Bir Parizyen olan Léa Seydoux adeta sinemanın içine doğdu. Bir ‘nepo bebek’ (ebeveynlerinin şöhretiyle avantaj kazanan çocuklar) olduğu düşünülebilir. Büyükbabası Jérôme Seydoux, Fransız film yapım devi Pathé şirketinin başkanıydı. Büyük amcası Nicolas Seydoux, Fransız film stüdyosu Gaumont’un denetim kurulu başkanı. Babası Henri Seydoux işinsanı, annesi Valérie Schlumberger’se kostüm tasarımcısı ve hayırsever.

Ama bunlara rağmen Léa Seydoux’nun ilk hayali sinema değildi. Opera sanatçısı olmak istiyordu. Bu yüzden Paris Konservatuvarı’na gitti. Ama 18 yaşında oyunculuğa ilgi duydu. 2007’de New York’a giderek Actors Studio’da oyunculuk eğitimi aldı.

Aileden avantajlı belki ama günümüz sinemasının en ünlü yönetmenleriyle çalışması için bu yeterli miydi? Birçok sinema eleştirmenine göre güzel yıldız 20 yıllık kariyerinde yetenekli olduğunu pek çok kez kanıtladı. 2009’da Quentin Tarantino’nun ‘Soysuzlar Çetesi’ (Inglourious Basterds) filmiyle karşımıza çıktı. Ardından onu Ridley Scott’ın ‘Robin Hood’u ve Woody Allen’ın ‘Paris’te Gece Yarısı’ filminde izledik (Midnight in Paris/2011). ‘Görevimiz: Tehlike-Hayalet Protokol’de (Mission: Impossible-Ghost Protocol/2011) Tom Cruise’un yanındaydı. Cannes Film Festivali’nde ‘Mavi En Sıcak Renktir’le (La vie d’Adèle/2013) Altın Palmiye Ödülü’nü aldı. ‘Spectre’ (2015) ve ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ (No Time to Die/2021) filmleriyle ‘James Bond’ evrenine daldı. Denis Villeneuve’un yönettiği ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’yle de (Dune: Part Two/2024) popülaritesini artırdı.

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Bu yıl 79. Cannes Film Festivali’nde ‘Gentle Monster’ ve ‘İçimdeki Yabancı’ filmleri gösterilen Seydoux, ‘Alpha Gang’ adlı bilimkurguda da rol aldı. Ancak yapımın ülkemizdeki vizyon tarihi net değil.