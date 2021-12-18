Var mısın oyuna!

Haberin Devamı

Oyun dendiğinde akla önce çocuklar gelse de 7’den 70’e herkes oyun sever. Gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak, ailenizle ya da arkadaşlarınızla eğlenmek istediğinizde oyunlar, boncuklar, kartlar, kum saatleri kutulardan çıkar... 1975’ten beri kutlanan 20 Aralık Oyun Günü vesilesiyle işin uzmanları eğlence ve heyecan dolu oyun önerilerini sıraladı, nasıl oynayacağımıza dair ipuçlarını paylaştı.

KENDİ OYUNUNUZU YARATIN

Bager Akbay, akademisyen





Kim bilir?

- Bir kişi herhangi bir tahmin sorusu sorar. Örneğin: ‘Hürriyet gazetesi kaç yılında kurulmuştur?’ Tüm oyuncular ellerindeki ufak kâğıtlara tahminlerini yazar. Tahminler aynı anda açılır ve küçükten büyüğe doğru dizilir: Ahmet 1900, Mehmet 1940, Ayşe 1950 demiştir.

- Sonra her oyuncu hangi tahminin sonuca en yakın olduğunu düşünüyorsa onun üzerine bir işaret koyar. Yani kimin bilebileceğini tahmin ederler: Diyelim ki Ahmet, Ayşe’nin tahminini seçer. Mehmet kendi tahminini seçer, Ayşe de Mehmet’in tahminini seçer.

- Doğru cevap 1948’dir. En yakın cevabı veren Ayşe 1 puan kazanır. Ayşe’nin doğru bildiğini düşündüğü için Ahmet de 1 puan kazanmıştır. Mehmet, hiç puan kazanamaz.

Haberin Devamı

- Sorular için ansiklopediden veya Vikipedi gibi platformlardan yararlanabilirsiniz.

Ne yazdım?

- Bu oyunu oynamak için bir telefon uygulamasına ihtiyacımız var. www.wombo.art uygulaması herhangi bir yazının görselini oluşturuyor. Kelimeleri herhangi bir dilde yazabilirsiniz.

- Oyunculardan biri uygulama yardımıyla bir görsel üretir ve tüm oyunculara bu görseli gösterir. Soruyu soran kişinin sağındaki kişiden başlayarak herkes sırayla bu görseli oluşturmak için ne yazdığını tahmin etmeye çalışır. Bilemezse sıra bir sonraki oyuncuya geçer.

- İki tur kimse bilemezse soruyu soran kişi haricindeki herkes bir puan kazanır. Soruyu bir kişi bilirse bilen kişi 2 puan ve soran kişi 1 puan kazanır.

- Oyunu basitleştirmek isterseniz, soruyu soran kişi ‘bir harf farklı’, ‘benzer’, ‘alakasız’ gibi yorumlarda bulunabilir.

- Uygulamaya kelimeler İngilizce yazılırsa anlamlı bir görsele ulaşmanız daha kolay olabilir.

BASİT MALZEMELER, BOL HEYECAN

Arif Nezih Savı, kutu oyunu tasarımcısı



Haberin Devamı





Rummikub

- Okey taşlarıyla oynanan, aslında 101’e benzeyen bir oyun. 2 ya da 4 kişiyle oynanıyor.

- Her oyuncuya 14 taş dağıtılıyor. Oyuncular taşları en az üçlü setlere (per) göre istekaya yerleştiriyor.

- Amaç okey gibi, taşları ilk bitirmek.

- Perlerimizin toplamı 30 ve daha fazla olduğunda elimizi açabiliyoruz.

- Sırası gelen oyuncu elini açamıyorsa yerden bir taş çekiyor. Ama sağ tarafa taş atmıyor. Böylece taşlar elimizde birikmeye başlıyor.

- Tüm oyuncular elini açtığında, artık yerdeki taşları da kullanabiliyoruz. Diğer oyuncuların taşlarıyla yeni perler türetip elimizdeki taş sayısını düşürmeye çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Ben kimim?

- Tüm oyuncular için bir kimlik (ünlüler, hayvanlar vb.) belirleyin ve kimseye göstermeden bunları birer kâğıda yazıp oyuncuların alnına yapıştırın. Hiçbir oyuncu kendisine atanan kimliği bilmesin.

- Sırası gelen oyuncu, diğerlerine kapalı uçlu (cevabı evet ya da hayır olan) sorular sorsun. Ör: Kadın mıyım? 60 yaştan büyük müyüm? ‘Evet’ cevabı aldığı sürece yeni bir soru sorabilir, hayır cevabı alırsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Kimliğini ilk tahmin eden oyunu kazanır.

Haberin Devamı

STRATEJİ İSTEYENLERE

Ferhat Çalapkulu, Türk Beyin Takımı kaptanı





Sonuncu sana kalmasın

- Nim iki kişiyle; boncuk, pul, fasulye, çubuk gibi nesnelerle oynanıyor.

- 4 farklı nesne grubundan 7’şer tane seçip masanın üstüne koyun. (7 boncuk, 7 pul, 7 çubuk vb.)

- Sırası gelen oyuncu bir nesne grubundan istediği sayıda parçayı alır. Örneğin; 7 fasulyeden 1’ini, 3’ünü veya 7’sini birden...

- Amaç masadaki son nesneyi rakibe bırakmak.

Nasıl olur?

- Evet-Hayır, istediğiniz kadar kişiyle oynanır. Bir kişi oyun kurucu olur.

Haberin Devamı

- Oyun kurucu gizemli bir senaryonun ilk parçasını açıklar. Katılımcılar ona kapalı uçlu (cevabı evet veya hayır olan) sorular sorarak olayın nasıl olduğunu bulmaya çalışır.

- Örnek senaryo: ‘Adam telefonu kaldırmış, bir numara çevirmiş, karşıdaki açınca telefonu kapatmış ve uyumuş.’ Oyuncuların detaylarını bulması gereken hikâye: ‘Adam otelde yan odada horlayan kişi yüzünden uyuyamıyormuş. O odayı aramış, adamı uyandırınca yatıp uyumuş.’

KLASİKLERDEN VAZGEÇMEK İSTEMEYENLERE...

- Tabu

- Catan

- Mangala

- Monopoly

- Scrabble

- Carcassonne

- Sweet Snap

- Dixit

- Game of Life Star

- Şokopop