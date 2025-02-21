‘Uzun vadeli gençlik artık bir hayal değil’

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Günümüzde cilt güzelliği kavramı cildin sadece dış görünüşüyle sınırlı değil. Derinlemesine bir bakım ve sürdürülebilir bir gençlik anlayışını da kapsıyor bu kavram. Artık adını sık duyduğumuz bilim dalı ‘longevity’ yaşlanma sürecini yavaşlatmak, sağlıklı ve uzun bir yaşam için çalışıyor. ‘Skin longevity’ ise cilt sağlığını korumak ve genç görünümü uzun yıllar boyunca sürdürmek için yeni nesil çözümler sunuyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Ebru Sağlık skin longevity kavramının temelinde cilt tamir mekanizmasını canlı tutmanın

yattığını belirtiyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya’ysa skin longevity’nin yalnızca dış bakımla değil, bütünsel bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

‘Güneşten koruyucu önlemler, bakım ürünleriyle masaj ve yüz yogası...’

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Dr. Ebru Sağlık, dermatoloji uzmanı

◊ İç ve dış faktörlerin yönetimi bu süreçte kritik rol oynar. İç faktörler sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve antioksidan takviyeleriyle desteklenirken dış faktörlerse etkili kozmetik ürünler, güneşten koruyucu önlemler ve klinik uygulamalarla kontrol edilir.

◊ Cilt yaşlandıkça kolajen ve elastik lifler azalarak sarkmalara ve elastikiyet kaybına yol açıyor. Bu süreci yavaşlatmak için klinik uygulamalar, ileri teknoloji cihazlar ve doğru içerikli cilt bakımı şart.

◊ Gıda takviyeleri, spor, yoga, düzenli cilt bakımı ve klinik işlemler, skin longevity felsefesinin temelini oluşturur. Evde yüz yogası ve masaj teknikleriyle cildin dolaşımı arttırılarak ürünlerin emilimi desteklenebilir. Cilt bakım ürünlerini masaj yaparak uygulamak hem ürünlerin daha iyi emilmesini sağlar hem de dolaşımı arttırarak cildin canlı ve genç kalmasına katkıda bulunur.

◊ Yeni nesil içerikler ve cihazlardan; peptitler, eksozomlar, antioksidanlar, büyüme faktörleri ve polinükleotidler cildi beslerken DNA onarıcı ışık bazlı cihazlar (BBL), radyofrekans ve altın iğneli teknolojiler yaşlanmayı geciktirmede önemli bir yere sahip.

◊ Etkili sonuçlar elde etmek için cilt bakımında kullanılan tüm yöntemlerin birbiriyle uyumlu ve sürdürülebilir olması gerekir. Longevity’nin sürdürülebilirliği de bu zincirin tüm halkalarının birbirine bağlı olmasını gerektirir. Skin longevity felsefesi sürdürülebilirliği merkeze alıyor.

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◊ Yaş gruplarına göre uygulamalarla, 20’li yaşlarda vitamin mezoterapisi ve tıbbi peeling’le cilt hücre döngüsü hızlandırılabilir. 30’lu yaşlardaysa ışık bazlı cihazlarla DNA tamiri desteklenerek yaşlanma belirtileri geciktirilebilir.

‘Her gün en az 8 bardak su, bol yeşil yapraklı sebze ve her gece 7-8 saat uyku’

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

◊ Skin longevity yalnızca bugünün değil, geleceğin cildini şekillendiren yeni nesil bir güzellik anlayışı sunuyor. Yaş alma sürecini yavaşlatan bu yaklaşım, doğru klinik uygulamalar, etkili cilt bakım içerikleri ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklendiğinde, uzun vadeli gençlik artık bir hayal değil. Skin longevity’nin ilk adımı, cildi içeriden ve dışarıdan besleyen, hayat kalitesini yükselten bir yaşam tarzını benimsemek olmalı.

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◊ Cildin nem dengesini korumak, elastikiyetini arttırmak ve toksinlerden arınmasını sağlamak için günlük en az 8 bardak su içilmeli. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, mor (pancar, mor üzüm, mor soğan), yeşil yapraklı ve turuncu sebzelerle cilt içeriden beslenmeli.

◊ Her gece 7-8 saat kaliteli uyku, kolajen üretimini destekleyerek cildin sıkı ve parlak kalmasını sağlar.

◊ Mevsim fark etmeksizin her gün güneşten koruyucu krem kullanımı, cilt lekelerini ve erken yaşlanmayı önler.

◊ Kortizol seviyesini kontrol altına almak için meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri yapılmalı.

◊ Flavonoidler ve karotenoidler gibi güçlü antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak cildi korur. Çilek, yabanmersini, portakal gibi meyveler bu açıdan zengindir.

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◊ Yemeklerden önce suya sirke ve limon eklemek sindirimi destekler. Renkli sebzelerle beslenmek cildin gençleşmesini sağlar. Haftada bir gün paça çorbası tüketmek kolajen desteği açısından önemli.