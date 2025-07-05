Uzun kollu mayolar, kÄ±sa ÅŸortlar

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Bu sezon â€˜sÃ¶rf kÄ±zÄ±â€™ modasÄ± yÃ¼kseliyor. Eskiden sadece profesyonel sÃ¶rfÃ§Ã¼lere Ã¶zgÃ¼ olan kapalÄ± Ã¼stler, ÅŸort mayolar ve rashguardâ€™lar (sÃ¶rf Ã¼stÃ¼) bu yaz ÅŸehirli kadÄ±nlarÄ±n favorisi. Bunun sadece gÃ¼neÅŸten korunmayla ilgisi yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k fonksiyon da moda.

UzatmalÄ± yaz akÅŸamlarÄ±nda bir rashguard Ã¼stÃ¼, mini bir ÅŸortla eÅŸleÅŸtirip plajdan yemeÄŸe geÃ§mek mÃ¼mkÃ¼n veya su sporlarÄ±nda giymek de elbette. IÅŸÄ±ÄŸÄ± yakalayan ama spor salonundan fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibi durmayan, ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlara karÅŸÄ± korumalÄ± parlak dokusu, ÅŸÄ±klÄ±k da vaat ediyor. Bu akÄ±m adeta plajÄ±n sessiz lÃ¼ksÃ¼.

Ã–zgÃ¼veni yÃ¼ksek

Bir de tankini (iki parÃ§adan oluÅŸan, Ã¼stÃ¼ atlet, altÄ± bikini ya da ÅŸort formunda olan deniz giysisi) uzun zamandÄ±r ortadaydÄ± ama kimse onu konuÅŸmazdÄ±. Åžimdi tankini yeniden yorumlayan, onu gizlenmek iÃ§in deÄŸil gÃ¼Ã§lenmek iÃ§in giyen bir nesil var. ArtÄ±k â€˜Fazla kapatÄ±yorâ€™ deÄŸil, â€˜FazlasÄ±yla iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorâ€™ deniyor. Tankiniler de yÃ¼ksek belli ÅŸortlarla ya da ince bir pareoâ€™yla tamamlanÄ±yor, Ã¼stÃ¼ne bir â€˜bucketâ€™ ÅŸapka ya da bandanayla gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yine sahilden yaz akÅŸamlarÄ±na kadar uzanÄ±yor. Bir yandan da ÅŸehir sokaklarÄ±nda gÃ¶rmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bermudalarÄ±n deniz kenarÄ±ndaki yansÄ±masÄ± olan board ÅŸortlar var. Eskiden erkeklere Ã¶zgÃ¼ gibi gÃ¶rÃ¼nen bu parÃ§a, kadÄ±n plaj giyiminde de parlÄ±yor bu yaz. Ben bu trendi Ã¶zellikle hareketli tatillerde tercih ediyorum; kano, plaj yogasÄ±, sabah yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gibiâ€¦ Giy Ã§Ä±k, rahat et.

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AlÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz mayo ve bikini trendlerinde neler var?

ÃœÃ§boyutlu Ã§iÃ§ekler: Minimal mayolara romantik bir dokunuÅŸ... Ã‡iÃ§ek detaylarÄ± Ã¶zellikle dÃ¼z tonlara canlÄ±lÄ±k katÄ±yor. Bu yaz sadeliÄŸi sevenler bile biraz â€˜oyunculukâ€™ ekliyor stiline.

Ã‡ocukÃ§a neÅŸe: Kalp, puantiye ya da pÃ¶tikare baskÄ±lar, fÄ±rfÄ±r detaylar ve pastel tonlarâ€¦ Ä°Ã§imizdeki Ã§ocuÄŸu plaja Ã§Ä±karÄ±yoruz. Moda biraz da oyun deÄŸil mi zaten?

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Parlak detaylar: Ä°nci, taÅŸ, boncukâ€¦ 90â€™lar pop havasÄ± mayolara taÅŸÄ±nÄ±yor. IÅŸÄ±lda, parÄ±lda ama kararÄ±nda.

Asimetrik cut-outâ€™lar: Sadelikten Ã¶dÃ¼n vermeden, stratejik aÃ§Ä±klÄ±klarla Ã¶zellikle mayolarda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan feminen bir silÃ¼et. Ã–zgÃ¼venli ve gÃ¼Ã§lÃ¼.

KroÅŸe: El iÅŸi dokularÄ±n nostaljisi hÃ¢lÃ¢ plaj stilinin kalbinde. Bikiniyle bir Ã¶rnek bir kroÅŸe pareo ya da plaj elbisesiyle tamamlamak da tatlÄ± olur.

Erkek plaj modasÄ±nda son durum ne?

En az kadÄ±n koleksiyonlarÄ± kadar erkek mayo trendleri de iddialÄ±. Retro desenli, yÃ¼ksek enerjili baskÄ±lar Ã¶n planda: 70â€™lerin havalÄ± ÅŸeritleri, tropikal desenler ve Ã§izgili ÅŸortlar gÃ¶zde. Ama esas dikkat Ã§eken detay, boylar kÄ±saldÄ±kÃ§a gelen cesaret. Klasik bermuda boylarÄ±nÄ± geride bÄ±rakan ve gittikÃ§e kÄ±salan ÅŸortlar, bu sezonun erkek stil kodlarÄ±na dahil. Ã–zgÃ¼veni yÃ¼ksek stiller iÃ§inse sÄ±nÄ±rlar biraz daha zorlanÄ±yor: Slip mayolar (evet, yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z) yeniden sahnede. Ama bana kalÄ±rsa siz yine deÂ ÅŸort mayodan pek ÅŸaÅŸmayÄ±n beyler.

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HER TARZA UYGUN





SÃ¶rfÃ§Ã¼ mayolarÄ± plaj sporlarÄ± iÃ§in ideal.ÂSogliola, 5.500 lira





TaÅŸlar ve inci detaylar Ã§ok moda.ÂPenti, 3.333 lira





Mayolarda cut-out (kesik) detaylar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.ÂSaude Ä°stanbul, 4.999 lira





Ã–rgÃ¼/kroÅŸe bikiniler plajda fark yaratmak isteyenler iÃ§in. Mima, 950 lira





Sezonda bolca nostaljik desenler ve kesimler var. Bershka Ã¼st, 920 lira; alt, 1.190 lira

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Retro desenler erkek plaj modasÄ±nÄ±n olmazsa olmazÄ±. Save The Duck, 4.500 lira

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KISA KISA

Efsane Ã§ubukluya moda dokunuÅŸu: FenerbahÃ§e x Adidas





Stadyumdan sokaÄŸa, sportif stilin en gÃ¼Ã§lÃ¼ sembollerinden biri yeniden tasarlandÄ±. Adidas, FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼â€™yle iÅŸbirliÄŸini, geÃ§miÅŸin ruhunu geleceÄŸe taÅŸÄ±yan etkileyici bir koleksiyonla duyurdu. KulÃ¼bÃ¼n tarihine imza atan Lefter ve Alex de Souza gibi efsanelerden ilham alan â€˜Bize Emanetâ€™ kampanyasÄ±, formanÄ±n sadece bir spor parÃ§asÄ± deÄŸil, bir kÃ¼ltÃ¼r gÃ¶stergesi olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yor. Koleksiyonda klasik Ã§ubuklu formanÄ±n modernize edilmiÅŸ versiyonu, gÃ¼nlÃ¼k stile entegre edilebilecek alternatif tasarÄ±mlar, lacivert-beyaz detaylarla zenginleÅŸen deplasman formasÄ± ve sezonun renk vurgularÄ±yla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ koyu lacivert kombinasyonlar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Yeni koleksiyon Adidas ve Fenerium maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸta.