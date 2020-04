Uzaktan eğitim tamam ama beden eğitimi ve sanat dersleri ne olacak?

Çocuk kitabı çizerleriyle birlikte resim yapın

-Amsterdam’da yaşayan çocuk kitabı illüstratörü Gözde Eyce @themoodsociety hesabında çocuklara tilki, panda, fil, aslan gibi farklı hayvanları nasıl kolayca çizebileceklerini aşama aşama gösteriyor.

-Sabancı Müzesi internet sitesinde Picasso, Rodin, Dali gibi pek çok sanatçıyla ilgili çocuk kitaplarını

PDF formatında okuyup dinleyebilir, bu sanatçıları daha yakından tanıyabilirsiniz.

-Kolajlarını çok sevdiğim, ‘Siz Hiç Bir Kitaba Sarıldınız mı?’ isimli kitabı geçen hafta yayımlanan Gökçe İrten, YouTube kanalında çocuklarla çizim atölyeleri yapıyor. Kolaj tekniğini de kullanarak uçak, dinozor ya da bir kedi çizmek oldukça eğlenceli.



-‘Nokta’, ‘Mış Gibi’ ve ‘Kelime Koleksiyoncusu’ gibi kitaplarıyla tanıyıp sevdiğimiz Kanadalı yazar ve çizer Peter H. Reynolds her gün Instagram hesabında kitaplarını okuyup çocuklarla çizimler yapıyor. Bunun yanında, fablevision.com internet adresinde çocukların yaratıcılıklarını destekleyen eğitimler ve programlar paylaşıyor. Çizim ve animasyon atölyeleri dışında eğitmenlere öğrencileriyle birlikte yapabilecekleri çocuk kitabı projesi sunuyor. Bu projeyle çocuklar bir fikri kitaba dönüştürebilecekler. 15 Nisan’a kadar ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz.

-‘Sanat Etkinlik Kitabı’ (1001 Çiçek Yayınları), ‘Katie ve Ressamlar’ serisi (YKY), NY Modern Sanat Müzesi’nin çocuklar için hazırladığı ve Marsık Kitap tarafından Türkçe yayımlanan Matisse, Degas gibi sanatçıları ve eserlerini anlatan sanat kitaplarını birlikte okuyabilir, sanatçılar ve eserleri hakkında ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz.

-Emine Kuşcul ahşap boyamalarıyla tanıdığım bir isim. Çocuklar için de taşıtlar, hayvanlar, doğa temalı ahşap kalıplar hazırlamış. Kalıpları, boyaları sipariş verdikten sonra YouTube’da paylaştığı uygulama videolarını izleyin. Böylece kendi yastık kılıflarınızı, bez çantalarınız ya da masa örtülerinizi hazırlayabilirsiniz. Konsantrasyon, dikkat ve motor gelişimini destekleyen bu etkinliği biz çok sevdik.



Konser biletinizi aldınız mı?

-Evde konser dinlemeye ne dersiniz? Çocuklarla müzik temelli çalışmalar yapan ve çocuk şarkıları

besteleyen Şubadap Çocuk YouTube üzerinden evlerimize konuk olup konser veriyor.

-İKSV’nin bienal ve müzik festivalleri kapsamında hazırladığı çocuk kitaplarını YouTube kanalında izleyip dinleyebilirsiniz.

-Oğlumun da çok sevdiği öğretmen Onur Erol, Instagram hesabında çocuklara canlı konserler

veriyor. Zaman zaman oğlu da bu konserlere eşlik edip babasıyla birlikte söylüyor. Erol’un YouTube kanalına da göz atın.

-Khan Academy internet sitesinde 2-7 yaş çocuklar için temel dersler ve İngilizce dışında sanat ve müzik dersleri videolar aracılığıyla paylaşılıyor. Arp, pikolo, trompet, obua gibi orkestralarda kullanılan enstrümanları tanıtan videolar bizim en sevdiklerimiz oldu.



-Biletleri aylar öncesinden tükenen New York ve Berlin filarmoni orkestralarının konser kayıtlarını internet sitelerinden ücretsiz dinleyebilirsiniz.

Tiyatro evimize geldi!

-İş Sanat’ın ‘Orman Lokantası’ isimli çocuk oyununu kumbaradergisi.com sitesinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Bu sitede çocuklar için satranç ve kodlama videolarının da olduğunu söyleyeyim.





-Eti Çocuk Tiyatrosu YouTube kanalında ‘Kırmızı Başlıklı Kız’, ‘Çizmeli Kedi’, ‘Kral Çıplak’ ve ‘Heidi’ oyunlarını sahneliyor.

-Londra’da severek izlediğimiz Little Angel Çocuk Tiyatrosu ekibi YouTube kanallarında çocuk hikâyelerini canlandırıyor.

-İstanbul Oyuncak Müzesi’nde Hayalbaz Tiyatro’nun kurucusu Memo, Instagram hesabından çocuklara masal anlatıyor.

Biraz da hareket...

-Göztepe’deki çocuk yogası eğitim merkezi Aloha, çocuk yogası derslerine başladı. 3 yaş ve üzeri çocuklar ekran başında eğitmenle birlikte yoga yapabiliyor.





-Cihangir Yoga eğitmenlerinden Gökçe Akyıldız çocuklar için harika bir çocuk yoga videosu hazırlamış. Cihangir Yoga’nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

-Açık havada çocuklarla yaptıkları spor etkinlikleriyle tanıdığımız Gymy Kids Club haftanın her günü Instagram canlı yayınlarında çocuklara spor yaptırıyor.

Yabancı dilde oyunlar ve kitaplar

-Almanca öğrenmeyi destekleyen bir kültür enstitüsü olan Goethe Institut’un e-kütüphanesinden faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Fransızca çocuk kitabı ve dergilerini okuyabileceğiniz, çizgi film izleyip e-kitap dinleyebileceğiniz Fransız Kültür Merkezi’nin internet sitesi culturetheque.com da mayıs ayı sonuna dek ücretsiz.

-TedEd@Home’a üye olduğunuzda her gün size e-postayla ilk ve ortaöğretim seviyesi başta olmak üzere İngilizce video ve eğitim materyalleri ücretsiz gönderiliyor.

-National Geographic Kids’in internet sitesinde çocuklar için doğa, hayvan ve bilimle ilgili pek çok eğlenceli ve öğretici oyun paylaşılıyor. Yeni şeyler öğrenirken İngilizce kelime bilgisi de gelişiyor.





-Dünyaca ünlü çocuk kitabı yazarları Oliver Jeffers, Benji Davies, Mac Barnett kitaplarını Instagram hesaplarında İngilizce olarak okuyorlar. Sosyal sorumluluk projesi olan ‘SavewithStories’ Instagram hesabında ise Cindy Crawford, Jeff Goldblum ve Natalie Portman başta olmak üzere pek çok ünlü, çocuk kitaplarını İngilizce okuyor.

-İngiltere’de en sevdiğim kitapçılardan biri olan Waterstones, yazarlara IGTV’de çocuk kitaplarını okutuyor. ‘Evde Hikaye Zamanı’ başlığı altındaki bu kayıtlardan Maria Isabel Sanchez Vegara’nın Türkçeye de çevrilmiş ‘Küçük İnsanlar Büyük Hayaller’ başlıklı kitap serisi favorimiz oldu.

-Redhouse Kidz’in her yaşa uygun İngilizce çalışma

kitapları var. Yeni öğrenmeye başlayanlar için Polly’nin dört kitaplık setini öneriyorum.

-Oxford’un lingokids isimli uygulaması ilk bir ay ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Sonrasında da günde üç tane etkinlik hakkı tanıyor.

-Overdrive.com, openlibrary.org ve oxfordowl.co.uk sitelerinden pek çok İngilizce çocuk kitabını okumak mümkün.



Her güne bir masal, bir kitap

-Can Çocuk, Redhouse Kidz ve Tudem Yayınları, Instagram hesaplarındaki canlı yayınlarda ve IGTV’de çocuk kitabı yazarlarıkitaplarını çocuklar için okuyor.

-Çocuk kitapları yazarı ve eğitim danışmanı Zeynep Birsin ile masal anlatıcısı ve yazar Judith Liberman Instagram üzerinden kitaplarını ve masallarını paylaşıyor.





-Evde geçirdiğimiz bu süreyi iyi değerlendirebilmek ve çocukların kitapla bağlarının devam etmesine destek olmak adına her gün saat 19.00’da Instagram’da @ozgelokmanhekim hesabımda kitaplarımı çocuklara canlı yayında okuyorum. Sonrasında da çocuk kitabı yazarlarıyla keyifli sohbetler yapıyor, farklı yaş grupları için kitap önerileri paylaşıyoruz.