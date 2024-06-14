Uzaklarda arama, tatil ruhu yanı başında

Haberin Devamı

Sadece İstanbul değil, İzmir ve Ankara gibi kalabalık şehirler bayramın gelmesiyle tatile çıkamayanlara kaldı. Neyse ki şehirde de yapacak şey çok. Malum havalar sıcak, tatil uzun. Denize girip serinleyebilir veya yaşadığımız şehirde birkaç günlüğüne turist olup keşfe çıkabiliriz.

◊ Vapur turu yapmadan olmaz. Çengelköy-İstinye ring hattında her durak birbirinden güzel. Çengelköy’den kalkan vapur,

10 dakika sonra Arnavutköy’de, 5 dakika sonra Bebek’te oluyor. Sırasıyla Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca ve Emirgân’a uğrayıp İstinye’de duruyor. Aynı rotadan dönüyor.

◊ Yeşilköy-Yeşilyurt sahilinde yürüyüş yapın, sonra kamp sandalyenizi alıp denizin dibinde, ayaklarınız suyun içinde, sanki sayfiyedeymiş gibi günü batırın. Piknik sepetinizi yanınıza almayı unutmayın.

Haberin Devamı

◊ Sarayburnu Aile Çay Bahçesi’ni çok severim. Eski nostaljik havasından çıktı, ‘modern’ bir çay bahçesi oldu. Koca heykeller, şık masalar… Manzaraya karşı çay molası verin.

◊ Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yapın. Sahil boyunca yan yana sıralanan barlara uğrayın. Scatola, Goose No.25, Minibar…

◊ Swissôtel The Bosphorus Istanbul’daki Chalet Garden çok eğlenceli. Canlı müzik etkinlikleri de oluyor, programı takip edin.

◊ Sultanahmet Meydanı ve çevresi çok klasiktir ama İstanbul’un kalbidir. İmparatorlukların ihtişamını yansıtan eserleri görün, her sokağa girip şehri keşfedin.

◊ Karaköy’e uğrayın. Galataport’ta kalabalığa karışın. Frankie yenilenen yaz menüsünü servis etmeye başladı, yeni lezzetlerini ve kokteyllerini deneyin. Önünde uzun kuyruklar olan Mehmet Usta’da meşhur balık dürümün tadına bakmayı unutmayın.

◊ Bağdat Caddesi’nde bir gün planlayın. Akşamüstü yürüyüşe çıkın, bir bankta oturup geleni geçeni seyredin. La Plage.No14 Suadiye’ye uğrayabilirsiniz.

◊ Yaz sıcaklarına ilaç gibi gelecek bir havuz günü planlayabilirsiniz. Ataköy’deki Sheraton İstanbul’un havuzunu çok seviyorum. Kendinizi Ege sahillerinde hissediyorsunuz.

◊ Pierre Loti’de kahve molası verin, ağaçların altında serinleyin, şehre tepeden bakın.

◊ Prens Adaları’nı ziyaret edin, denize girin. Bayramda kalabalık oluyor, gidiş-geliş saatlerini iyi planlayın. Gidiş için ilk sefer yerine bir sonraki seferi tercih edebilirsiniz. Dönüş için de son seferi beklemeyin.

Haberin Devamı

◊ Avrupa Yakası’nda Bebek sahiline sabah erkenden giderseniz hem sakinliğin hem de denizin tadını çıkarma şansınız olur. Anadolu Yakası’ndaysanız Suadiye Marina Beach’i tercih edebilirsiniz.

◊ İzmir’deyseniz Çeşme’ye gitmek şart değil. İzmir’in kasabalarını dolaşın. Şirince, Karaburun, Urla...

◊ Ankara’ya bir saat mesafedeki Beypazarı’na gidin. Çarşısını gezin, sokaklarında fotoğraf çektirin.

◊ Ankara’daki Atakule’ye gidip teraslı mekânların tadını çıkarın. Özellik Luigi’s Ristorante&Bar’a uğrayın. Ayrıca Pizzeria Alla Torre de orada, pas geçmeyin.

ÇOK ‘LEZZETLİ’YDİ OSMAN ŞEFİM



Hürriyet Lezzetli Hayat’ın düzenlediği şefin masası etkinliklerinin ilki Raffles Teras’ta yapılmıştı. Otel, mutfağını 1 Michelin yıldızlı Teruar Urla’nın şefi Osman Serdaroğlu’na açtı. Osman Şef, Lexus işbirliğiyle düzenlenen yemek için tüm malzemelerini Urla’dan İstanbul’a taşıdı. Yazarımız Ebru Erke’nin modaratörlüğündeki gecede içecek eşleşmeleri Suvla’dandı. Etkinliğimize oyuncu Burak Yörükoğlu ve müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz, menajer Özgür Aras, seyahat yazarımız Saffet Emre Tonguç da katıldı.

Haberin Devamı

AH GECELER





◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında. @boop_alacati

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. @kortoistanbul

◊ Melsum yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. @risenfallsuadiye

◊ Serra Erkoç yarın 00.00’da Barınak Türkbükü sahnesinde. @barinakturkbuku

Haberin Devamı

◊ Serdar Ortaç 18 Haziran Salı 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

◊ Mahsun Kırmızıgül 19 Haziran Çarşamba 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde. (0532) 503 90 90

◊ Ebru Yaşar 19 Haziran Çarşamba 23.00’te Alaçatı Jolly Joker’de. (0850) 549 01 38

◊ Hande Ünsal bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

7/24 YETMEZ





◊ Mikonos’taki ünlü plaj Scorpios’un bu yaz Bodrum’da açılacağını daha sene başında yazmıştım. Ben de heyecanla bekliyordum. Nihayet kapılarını açtı. Yazın en havalı partilerinin adresi olacak. Valeron’un setin başına geçeceği happy hour’ları kaçırmayın derim.

@scorpios.bodrum

Haberin Devamı

◊ Bir yaz havadisi de Çeşme’den… Dalyan’da yeni bir plaj açıldı; Stage On The Beach. Adından da anlaşıldığı üzere plajın içinde bir sahne var ve yaz boyu birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. 18 Haziran Salı Nico Ruiz, 29 Haziran Cumartesi Gülşen, 3 Ağustos Cumartesi Zeynep Bastık konseri var. (0501) 100 03 35

◊ Swissôtel The Bosphorus Sultanpark’ta artık bir yaz klasiği haline gelen açık hava sineması geceleri başladı. 24 Haziran Pazartesi 21.00’de ‘The Great Gatsby’, 8 Temmuz Pazartesi 21.00’de ‘Casablanca’ gösterilecek. Bilet fiyatı bir içecek ve patlamış mısır dahil 675 lira. Detaylı bilgi için: biletix.com