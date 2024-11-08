‘Uzak rota’ları yakınlaştıran seyahat zirvesi

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Turizm ve seyahat endüstrisini buluşturan en kapsayıcı etkinliklerden biri olan Uzakrota, 2024’teki 5 zirveden 4’üncüsünü ve en büyüğünü 15 Kasım’da İstanbul’da Wow Hotel Convention Center’da gerçekleştirecek. Uzakrota Global’24, geniş kapsamlı bir zirve; 110 ülkenin en etkili turizm ve seyahat markalarını, 15 binden fazla turizm profesyonelini turizm teknoloji şirketleriyle bir araya getirecek. 250 farklı büyüklükteki turizm şirketi de stantlarda sektöre kendini anlatacak. Kurulacak 5 tematik sahnede 60 oturum düzenlenecek ve 200 konuşmacı turizm ve seyahat hakkında son gelişmeleri yorumlayacak.

Hürriyet Seyahat de bu yılki zirvenin medya sponsoru. ‘Seyahat Gazeteciliği’ başlıklı oturumda ekibimizden Gülay Barbaros Altan ve yazarımız Ebru Erke’nin sunumu saat 10.30’da başlayacak. Ayrıca Hürriyet Seyahat dergilerimiz ve ekibimizle tüm gün alandaki standımızda olacağız.

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Uzakrota, Gökhan Erdoğan’ın gezip gördüğü yerleri yazmak için açtığı bir internet sitesi olarak kurulmuş. Seyahat blog’ları ve topluluklarının sayısı arttıkça Gökhan Erdoğan farklılık yaratma kararı almış. Siteyi turizm markaları için seyahat yazıları yazıp etkinlik serileri düzenleyen bir yapıya dönüştürmüş önce. 2-3 konuşmacılı birkaç küçük etkinlik derken Uzakrota zirve yolundaki ilk büyük adımını 2014’te atmış. Erdoğan bu hızlı büyümeyi açıklarken “Bunun sebebi sektördeki açığı dolduran tek etkinlik olmasıydı, bugün dünyayı dolaşan bir zirve markası haline geldik” diyor.

Bugüne dek 5 kıtada, 10 ülkede 30 zirve gerçekleştirip 100 bine yakın turizm profesyonelini bir araya getiren Erdoğan, İstanbul’daki zirvenin öneminiyse şöyle anlatıyor: “İngiltere, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Balkanlar, Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere 110 ülkeden 15 bini aşkın turizm profesyoneli katılacak. Turizm teknoloji şirketleri ve bölge pazarlarının güçlü operatörleri burada olacak. İlk kez Uzakrota ile ülkemizde kendini anlatacak olan global büyük markalar var.

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Uzakrota Global’in bu yıl odaklanacağı konular arasında yapay zekâ yine öne çıkacak; turizm ve seyahat endüstrisindeki rolü ve sektörün geleceğini konuşacağız. Havacılık, seyahat trafikleri, akıllı turizm uygulamaları… Dünyada 1,3 milyardan fazla insan hareket ederken değişen seyahat eğilimleri, global ısınmaya bağlı olarak değişen seyahat takvimleri, sürdürülebilir turizm programları… Hepsi radarımıza girecek. Çok heyecanlıyız.’’

Gökhan Erdoğan’a turizmin hangi yöne gittiğini de soruyoruz, işte yanıtı: “Dünya turizmi Doğu’ya kayıyor. Bunun kanıtlarını gördük. Bu yıl Dubai’deki Expedia Berlin’in geleneksel fuarından çok daha etkiliydi. Bakü’de, Suudi Arabistan’da gördüğümüz ilgi Avrupa’nın önüne geçmeye başladı. İstatistiklere baktığınızda artık dünyada hareketin en çok arttığı bölgeler de bu eksende. Biz de kendimizi daha çok Balkanlar ve doğusuna konumlandırıyoruz.’’

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HÜRRİYET SEYAHAT DE ORADA

Uzakrota Global İstanbul zirvesinin medya sponsoru Hürriyet Seyahat tüm gün alandaki standında olacak. Ayrıca ekibimiz Tourmania Stage Hall’de bir de konuşma yapacak.