Ustalara saygı…

Ermiş’in Aşk Mektupları Cibran-Haskell Yazışmaları 1909-1924 Paulo Coelho Çeviri: Bengi De Sá Matos Paixão Can Yayınları Mektup

Halil Cibran ve Mary Haskell arasındaki mektuplaşmayı sunan kitap bir ‘aşk ve ilham hikâyesi’ olarak tanımlanıyor. Ünlü yazar Paulo Coelho’nun derlediği mektuplar iki özel ruh arasındaki derin sevgiyi, dostluğu ve nadir bulunan türdeki aşkı gün yüzüne çıkarıyor.

Gerçekler Sizi Özgürleştirir Ama Önce Öfkelendirir! Hayat, Aşk ve İsyan Üzerine Düşünceler Gloria Steinem Çeviri: Elif Doğan Düşbaz Deneme

Feminist hareketin önde gelen isimlerinden gazeteci, yazar, aktivist Gloria Steinem’ın deneme ve notlarından oluşan kitap, okuru gündelik hayat mücadelelerine, yaşlanmaya, dostluğa, ailelere ve seçilmiş ailelere dair düşünmeye sevk ediyor. Çevirmeni ‘Meğer Ben Feministmişim’ kitabının yazarı Elif Doğan.

Evlilik İnsanları Alison Espach Çeviri: Elif Nihan Akbaş Nemesis Roman

The New York Times’ın çoksatanlarından biri olan kitap komik ve dokunaklı bir hikâyeyi konu alıyor. Eşiyle gitmeyi umduğu Rhode Island’a tek başına gitmek zorunda kalan Phoebe Stone ve o esnada orada düğünü olan gelin Lila… Roman, kitaplar üzerine bir sosyal medya platformu olan Goodreads’te En İyi Kurgu seçildi.

Bir Su Damlası Kadar Hafif Cangül Soydemir Eva Yayınevi Roman

Yazar modern yaşamın parıltılı yüzü altında gizlenen yükleri, kadının içsel çatışmalarını ve özgürleşme arzusunu incelikle anlatıyor. İnsanın kendine yabancılaştığı bir dünyada, özüne dönme cesaretini ele alırken hayatın ağırlığını bir su damlası kadar hafifletebilmenin ancak farkındalıkla mümkün olabileceğini çarpıcı bir dille hatırlatıyor.

Alfred Hitchcock Sunar: Annemin Bana Asla Anlatmadığı Hikâyeler-Gerilim Ustasının En Sevdiği Öyküler Alfred Hitchcock Çeviri: Algan Sezgintüredi Domingo Öykü

Hitchcock’un derlediği, sunduğu, yapıtlarına konu ettiği korku öyküleri… ‘Gerilim Ustasının En Sevdiği Öyküler’ altbaşlığını taşıyan kitap ‘Alfie iyi kâbuslar diler’ sözüyle sunuluyor. Usta yönetmen kitaptaki öyküleri ‘gelişmiş, ince zevklere hitap eden; kafalara indirilen sert cisimlerin, gece yarısı çığlıklarının, şarap sürahilerine atılmış zehirlerin ötesine uzanan hikâyeler’ diye tanımlıyor.