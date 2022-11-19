Usta fotoğrafçının güzel insanları

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Ara Güler adına kurulan bomontiada’daki müze yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. ‘Bir Avuç Güzel İnsan’ isimli sergi, usta fotoğrafçının erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak çektiği edebiyatçı portrelerinden oluşuyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Arthur Miller, Yaşar Kemal, James Baldwin ve dahası…



Ara Güler yaşamının çeşitli dönemlerinde “Onlar benim için yalnızca fotoğrafı çekilen kişiler değil, dünyamı kuran insanlardır” dediği edebiyatçılarla tanıştı, onlarla buluşup edebiyat sohbetleri yaptı. Zaman içinde bu insanların portrelerini çekmekle kalmayıp aynı zamanda onlarla dostluk kurdu. Ve yakaladığı özel anlarla yıllar içinde edebiyatın ve edebiyatçıların kaydedicisi oldu. Sergi 2023’ün sonuna kadar Yapı Kredi bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde görülebilir.

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BİTMEDEN GEZİN

‘İstiklal Harbi’ AKM’de

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi ama festival kapsamındaki ‘İstiklal Harbi’ sergisi 30 Kasım’a kadar açık. Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonlarından derlenen sergide Kurtuluş Savaşı dönemine ait orijinal eserler ve savaşın canlandırıldığı diaromalar var. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergide asker üniformaları da görülebilir.

Doğa olaylarına bakış

Arter’deki Ahmet Doğu İpek’in ‘Başımızda Siyahtan Bir Hale’ başlıklı kişisel sergisi 29 Ocak’ta sona eriyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı sergi, sanatçının kum fırtınası, yanardağ patlaması ve Güneş tutulması gibi doğa olaylarından yola çıkan resimlerini, yerleştirmelerini ve video eserlerini içeriyor.