Urla’nın ‘yıldızlı’ bahçesi

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Urla son yıllarda hem Ege’nin hem de Türkiye’nin gastronomi merkezlerinden biri haline geldi. Ben de çok severim bu sakin, lezzetli ve ‘yıldızlı’ şirin Ege kasabasını. Öyle bir hareket, eğlence aramayacaksınız ama gittiğinizde yediğiniz yemeğin lezzetinin garantisini verebilirim. Ne zamandır Teruar Urla’ya gitmek istiyordum, nihayet şef Osman Serdaroğlu’nun yemeklerini yerinde yeme fırsatı buldum. Yerinde diyorum çünkü geçen mayıs ayında Serdaroğlu, Hürriyet Lezzetli Hayat okurlarına yönelik Şefin Sofrası etkinliklerimiz kapsamında İstanbul’a gelmiş, yemek pişirmişti.

O zamandan beri aklımda kalan tabaklarının tadını çıkarmak için olay yerine intikal ettim.

GÜNBATIMINI KAÇIRMAYIN

Burası geçen Michelin’le ‘yıldız’lanan bir şef restoranı. Urla Kuşçular’da bağların arasında giderken karşınıza çıkıyor. Bahçesinden içeri adım atar atmaz Toskana’ya ışınlanıyorsunuz; abartısız, sade, şık ve bir o kadar da romantik. Pazartesi günleri kapalı, salı günleri 17.00’de hizmet vermeye başlıyor, diğer günler 14.00’ten 23.00’e kadar açık. Ben akşam yemeği için gittim Teruar’a, ama siz günbatımını kaçırmayın, önden bir kokteylle atmosferin tadını çıkarın. Laboratuvarlarında Teruar Bahçe’de yetiştirdikleri ve bölgenin üreticilerinden temin ettikleri mevsim mahsullerinin renk, koku ve dokularını hasat zamanının tazeliğinde koruyorlar ve mevsime özel kokteyller hazırlıyorlar. Ben Bayramiç beyazıyla yapılan Teruar Bellini’yi tadıp pek beğendim (950 lira).

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Gelelim lezzetli tabaklara... Menü mevsime uygun olarak oluşturuluyor, Osman Şef dünyanın farklı yerlerinden tohumlar getiriyor, Teruar’ın bahçesinde filizlendirip tabaklarına katıyor. Tadım menüsünü sipariş ederseniz menüdeki çoğu tabağın tadına bakmış olursunuz, 4.200 lira, içecek dahil değil. Eşleşmeli şarap tadım menüsü de var, artı 3.000 lira. Ya da siz zengin şarap listesinden somelier’nin yardımıyla kendiniz seçebiliyorsunuz.

Önce ağız hoşluğu olarak yeşil domates ve acurlu bir içecek dolduruyorlar bardaklara. Böylece anlıyoruz nasıl lezzetli bir akşam olacağını. Fesleğen kroketle başlıyoruz, sonrasında çalı fasulyesi, kınalı bamya caponata ve fettuccelle, mavi kuyruk karides, domates aklımda kalanlar. Bu arada Teruar Urla yaklaşık bir hafta içinde sonbahar menüsüne geçecek.

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Akşam yemeğinize sohbeti engellemeyen, hafif bir müzik eşlik ediyor. Gecenin sonunda Osman Şef masaları birer birer dolaşıyor ve favori tabağınızı soruyor. Biz şanslıyız, davet edince oturup bizimle sohbet ediyor. Şili’den getirdiği ufak biberleri bize gösteriyor, sabah kahvaltısında da dalından minik domatesler koparmamızı tavsiye ediyor. Bu sohbette mutfaktan ayrı bir araştırma geliştirme bölümü kurup orada yeni tatlar deneyeceğini ve amacının kendisinden iyi şefler yetiştirmek olduğunu öğreniyoruz. Bu arada tüm bu etkileyici ambiyansın ve eğitimli ekibin yönetimi Osman Şef’in eşi Ezgi Serdaroğlu’nda. Ezgi Hanım “Ben sadece mutfağa karışmıyorum” diyor. Kendisini de tebrik ediyoruz.

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Teruar Urla’nın bir de 7 odalı oteli var. Misafirhane diyorlar. Malum Urla’nın yolları geceleri karanlık ve taksi bulmak zor. O nedenle akşam yemeği yiyip, şık odalarından birinde kalıp sabah gözünüzü bağlara karşı açmak çok keyifli olabilir. Sabah kahvaltısı dahil, tüm ürünler yerel üreticiden veya kendi bahçelerinden. Sabah daha akşam yediklerinizi sayıklarken bu kez Osman Şef’in kahvaltı şovuyla karşılaşıyorsunuz.

ALAÇATI’DA BİR SANAT OTELİ





Çeşme’ye son seyahatimde kaldığım otelden çok etkilendim. KestelINN Alaçatı, çarşının sonunda, 7 odalı, çok şık bir butik otel. İzmir Ticaret Borsası’nın ilk kadın başkanı Işınsu Kestelli tarafından hayata geçirilmiş; mimar, sanatçı ve Alaçatı âşığı olan Hakan Ezer tarafından da tasarlanmış. Odalarda antika eşyanın yanı sıra Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Safi, Abidin Dino gibi ünlü ressamların eserleri var. Alaçatı’nın o karmaşası içinde huzur veren bir otel.



7/24 YETMEZ

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◊ Swissôtel The Bosphorus’ Chalet Garden’da 21-22 Eylül’de Festibağ Festivali’nin ikincisi düzenleniyor. Festivalde söyleşiler, atölyeler, tadım etkinlikleri olacak. Seksendört, Yüksek Sadakat gibi isimler konser verecek. Bilet fiyatları 675-1.400 lira. biletino.com

◊ Zorlu Center’daki Walkers Bar’da canlı müzik performansları başladı. Şu sıralar duyduğum en popüler mekânlar arasında. Bu akşam sahnesinde Aybüke Albere olacak, 20 Eylül’de Güntaç, 28 Eylül’de Ezgi Alaş var. (0530) 419 01 30

AH GECELER





◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

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◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Kaan Yorulmaz 17 Eylül Salı 23.30’da Aztek’te setin başına geçecek. (0212) 247 59 01

◊ Begüm Obiz 18 Eylül Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Alya 19 Eylül Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87



◊ Merve Özbey 18 Eylül 22.30’da Muamma Plus’ta. (0532) 501 08 88