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Unutulmuş duygulara yolculuk

#Müzik#Müzik Öneri#Yaşam
Unutulmuş duygulara yolculuk

Rap’çi Tepki, yeni nesle ‘Ha Şunu Bileydin’le meydan okuyor. Ayla Çelik ‘Öp Beni’ ile nostalji rüzgârları estiriyor. Bu haftaki önerilerimizden biri de Işıl Ayman’ın şarkısı.

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‘Öp Beni’ (Tekli)
Ayla Çelik
Sony Music Türkiye

Unutulmuş duygulara yolculuk

‘Türkan’ (Demet Akalın), ‘Dantel’ (İrem Derici) gibi hit şarkıların gizli kahramanıydı, sonra ‘Bağdat’la herkes onu ve sesini tanıdı. Ayla Çelik, yine sözleri kendisine ait olan, bestesini Serdar Arslan’la yaptığı yeni bir şarkı yayımladı. ‘Öp Beni’nin videosu geçmiş yıllara ait siyah-beyaz fotoğraflardan oluşuyor. Çelik bu şekilde unutulmuş duyguları dinleyicilerine hatırlatmak istiyor.

Tepki meydan okuyor

‘Ha Şunu Bileydin’ (Tekli)
Tepki
The Maze Records

Unutulmuş duygulara yolculuk

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Rap müziğin kıdemli isimlerinden Tepki. ‘Ha Şunu Bileydin’ adlı son parçasında “Bizim jenerasyon sizin nesli tarihe gömer” diyor. Usta rap’çiyi yeni nesilden kim ya da kimler kızdırdı bilmiyorum ama çıkan sonucu görünce “İyi ki kızdırmışlar” diyorsunuz. Prodüktörlüğünü Faruk Çeliker’in üstlendiği şarkının provokatif ruhuna uygun videosu oldukça başarılı.

Şarkı kampında yazıldı

‘Faded Love’ (Tekli)
EASY FREAK, VEYasin
Kamp Records

Unutulmuş duygulara yolculuk

Güney Afrikalı elektronik pop ikilisi EASY FREAK ile DJ, prodüktör VEYasin’i sıcacık bir dans şarkısı buluşturdu. Ortadoğu’dan yolculuğuna başlayıp oradan funk ritimlerine selam veren ‘Faded Love’ yavaş yavaş biten bir aşk hikâyesini anlatıyor. İkili ile VEYasin’in yollarının kesişmesiyse bir şarkı yazarlığı kampı sayesinde gerçekleşmiş. Şarkıyı da Zoom üzerinden kaydetmişler.

Aileden müzisyen

‘Sensizliğin En Dibi’ (Tekli)
Işıl Ayman
Sony Music Türkiye

Unutulmuş duygulara yolculuk

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Hayatla başa çıkma yöntemi olarak müziği seçen Işıl Ayman, müzisyen bir aileden geliyor. Dört şarkıdan oluşan ‘GECE’ adlı EP’sinden ilk şarkıyı kısa bir süre önce dinleyicilerle buluşturdu. ‘Sensizliğin En Dibi’nin söz ve müziği genç müzisyene ait. O zaman son sözü de ona bırakalım: “Ne zaman ihtiyacımız olsa, hep orada olacak bir şarkı ‘Sensizliğin En Dibi’… Geceleri başucumuzda bizi bekleyecek, karanlıkta bile duygularımıza ayna tutacak…”

 

 

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#Müzik#Müzik Öneri#Yaşam

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