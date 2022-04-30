Unutulmuş duygulara yolculuk

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‘Öp Beni’ (Tekli)

Ayla Çelik

Sony Music Türkiye





‘Türkan’ (Demet Akalın), ‘Dantel’ (İrem Derici) gibi hit şarkıların gizli kahramanıydı, sonra ‘Bağdat’la herkes onu ve sesini tanıdı. Ayla Çelik, yine sözleri kendisine ait olan, bestesini Serdar Arslan’la yaptığı yeni bir şarkı yayımladı. ‘Öp Beni’nin videosu geçmiş yıllara ait siyah-beyaz fotoğraflardan oluşuyor. Çelik bu şekilde unutulmuş duyguları dinleyicilerine hatırlatmak istiyor.

Tepki meydan okuyor

‘Ha Şunu Bileydin’ (Tekli)

Tepki

The Maze Records





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Rap müziğin kıdemli isimlerinden Tepki. ‘Ha Şunu Bileydin’ adlı son parçasında “Bizim jenerasyon sizin nesli tarihe gömer” diyor. Usta rap’çiyi yeni nesilden kim ya da kimler kızdırdı bilmiyorum ama çıkan sonucu görünce “İyi ki kızdırmışlar” diyorsunuz. Prodüktörlüğünü Faruk Çeliker’in üstlendiği şarkının provokatif ruhuna uygun videosu oldukça başarılı.

Şarkı kampında yazıldı

‘Faded Love’ (Tekli)

EASY FREAK, VEYasin

Kamp Records





Güney Afrikalı elektronik pop ikilisi EASY FREAK ile DJ, prodüktör VEYasin’i sıcacık bir dans şarkısı buluşturdu. Ortadoğu’dan yolculuğuna başlayıp oradan funk ritimlerine selam veren ‘Faded Love’ yavaş yavaş biten bir aşk hikâyesini anlatıyor. İkili ile VEYasin’in yollarının kesişmesiyse bir şarkı yazarlığı kampı sayesinde gerçekleşmiş. Şarkıyı da Zoom üzerinden kaydetmişler.

Aileden müzisyen

‘Sensizliğin En Dibi’ (Tekli)

Işıl Ayman

Sony Music Türkiye





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Hayatla başa çıkma yöntemi olarak müziği seçen Işıl Ayman, müzisyen bir aileden geliyor. Dört şarkıdan oluşan ‘GECE’ adlı EP’sinden ilk şarkıyı kısa bir süre önce dinleyicilerle buluşturdu. ‘Sensizliğin En Dibi’nin söz ve müziği genç müzisyene ait. O zaman son sözü de ona bırakalım: “Ne zaman ihtiyacımız olsa, hep orada olacak bir şarkı ‘Sensizliğin En Dibi’… Geceleri başucumuzda bizi bekleyecek, karanlıkta bile duygularımıza ayna tutacak…”