Üniversiteliler için ‘bütçe dostu’ alışveriş rehberi

Üniversiteler yüz yüze eğitim için geri sayıma başladı. Haliyle, bir süredir ev kıyafetleriyle bilgisayar başında derslere katılan gençlerin yeni kıyafet ihtiyacı doğdu. Ben de onlar için pratik bir alışveriş rehberi hazırladım.

İLK DURAK PASAJLAR

İstanbul’da İstiklâl Caddesi’ndeki Atlas, Halep ve Terkos pasajları artık birer klasik. Aznavur, Beyoğlu ve Suriye pasajları da alışveriş için güzel noktalar. Atlas Pasajı’nın içerisindeki butiklerde hesaplı ve gündelik parçalar bulabilirsiniz. Sıra sıra takıcıları da es geçmeyin.

Terkos Pasajı’nda kendinizi kaybetmeye hazır olun. Zira, ürün çeşitliliği çok fazla. InStyle Türkiye konular editörü Eylül Solakoğlu’nun favorisiyse Beyoğlu İş Merkezi: “Son yıllarda bilinirliği arttı. Giyimden aksesuara ağırlıklı olarak ihraç fazlası ürünlerin satıldığı iş merkezinde 200’den fazla mağaza var.”

Aznavur ve Suriye pasajları etnik ve vintage ürünlere meraklı olanlar için ideal. Özellikle Suriye Pasajı’nın alt katındaki vintage dükkânı ikinci el meraklıları için tam bir cennet.

İstanbul’da ikinci durağımız Beşiktaş. Sinanpaşa Pasajı’nda hem abiye hem de gündelik kıyafetlerin satıldığı onlarca butik var. Fiyatları da hesaplı. Beşiktaş Çarşısı da uygun fiyatlı alternatifler bulmak için ideal. Hürriyet Ekler’den Pınar Tahirler, Instagram’da gördüğümüz butiklerinin çoğunun çarşı içerisinde olduğu tüyosunu veriyor.

Ankara’da pasaj deyince akla gelen ilk yerlerden biri Gümüşsuyu Pasajı. Bilindik markaların etiketli ürünlerini düşük fiyata alabilirsiniz. Tunalı’daki Ertuğ Pasajı ise eskisi kadar popüler olmasa da, Ankaralıların hâlâ uğradığı yerlerden biri. Başkentte bir diğer sevilen pasaj ise Kuğulu Pasajı. Antikacıların ağırlıkta olduğu pasajda, bütçeyi sarsmayan butikler ve ayakkabıcılar da var.

Pasaj değil ama İzmir’deki Selway Outlet’te büyük markaların geçmiş sezon ürünlerini indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. Ayrıca Kemeraltı Çarşısı da popüler ve hesaplı.

SÜRPRİZLİ SOSYETE PAZARLARI

İstanbul’un sosyete pazarları çok ünlü. Kadıköy Pazarı bunlardan biri. Müdavimlerinden Gülsün Kovan, bu pazarla ilgili “Salı günleri ihraç fazlası ürünler bulabilirsiniz, cumaları daha çok ikinci el pazarına dönüşüyor” diyor.

İstanbul’da bir başka ünlü sosyete pazarı Erenköy’de. Perşembe günleri kurulan pazarda dekorasyon ürünleri de bulmak mümkün. Ortaköy Sosyete Pazarı, Beşiktaş Cumartesi Pazarı, Yeşilköy ve Bakırköy pazarları da çok popüler.

İzmir’in gözdesi Bostanlı Pazarı. İzmir’de öğrenci olan Beyzanur Gençer, her çarşamba kurulan pazarda ihtiyacına uygun giysiler bulabildiğini söylüyor. Özkanlar Pazarı’nda markaların ihraç fazlası ürünleri var.

Ankara’da okuyan öğrenciler için ise Ümitköy Pazarı’nı tavsiye edebiliriz. Çarşamba, cumartesi ve pazarları açık.

Eskişehir’de olanlarsa kıyafet, makyaj malzemeleri ve ev eşyasının satıldığı Eskişehir Sosyete Pazarı’na gidiyor.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

Son yıllarda sayısı artan ikinci el ve vintage dükkânlar uygun fiyatlı alışverişin adreslerinden biri haline geldi.

Sentetik Sezar

Beyoğlu ve Kadıköy, İstanbul’da en çok vintage dükkânın olduğu semtler. Radarımızdaki ilk vintage mağazası Kadıköy ve Beşiktaş’ta şubeleri olan Sentetik Sezar. 90’lar stillerini sevenleri cezbedebilir, zira döneme işaret eden uygun fiyatlı ve güzel ürünler var.

Yine Kadıköy’deki Nost Vintage da popüler. Geçmiş yıllara ait, eşsiz bir stil yaratmak isteyenler mutlaka bakmalı. Büyükannemin Sandığı’nda da güzel parçalar yakalamak mümkün.

Zaman zaman geçmişten ilham alan yeni ürünler de bulabiliyorsunuz. Moda ve güzellik editörü Damla Durak hikâyesi olan ve bir eşine bir daha kolay kolay rastlanmayan kıyafetler ve aksesuarlar bulabildiği için vintage butikleri sevdiğini söylüyor; Nişantaşı’ndaki Fey ve Galata’daki Madam Mare’yi öneriyor.

İzmir’in en popüleri Küf Vintage. Bazı ürünlerinin pek uygun fiyatlı olduğu söylenemez ancak daha hesaplı bir alışveriş için kampanya ve indirimleri bekleyebilirsiniz. İzmir’deki Tahta Dolap Vintage da oldukça ilgi görüyor. Hem takı hem de kıyafetleri ikinci el olarak burada bulabilirsiniz.

Eskişehir’deki ŞeyHane Vintage ise hem mimarisi hem de içerideki ürünler ile sizi geçmişe götürecek. Mağazaya girdiğiniz anda, kendinizi başka bir dönemde hissedebilirsiniz. Nostaljik ruhu sevenlerin uğramasını tavsiye ederim.

BAVUL YAPMADAN EVDEKİ DOLAPLARI İYİCE KARIŞTIRIN

- Üniversiteyi okuyacağınız şehre gitmeden önce aile büyüklerinin gardıroplarını karıştırın. Hiç ummadığınız parçalarla, mesela bol kesim bir ceketle, havalı ve nostaljik bir tarz yakalayabilirsiniz.

- Gardırobunuzda halihazırda duran giysilerin kıymetini bilin ve onlarla nasıl farklı eşleşmeler çıkarabileceğinize odaklanın. Instagram ve Pinterest bunun için sonsuz bir ilham kaynağı!

- Gittiğiniz şehirde semt pazarlarını mutlaka gezin. Bütçenizin büyük kısmını denim pantolon, kaban gibi temel parçalara ayırıp pazarlardan renkli, dikkat çeken yardımcı aksesuarlar almak iyi bir fikir.

- Şehrinizdeki yerel mağaza ve hatta hanlara da uğrayın. Bazen minik bir butikte bulduğunuz otantik bir çanta, stilinizle fark yaratmanızı sağlar.

Bu kış gardırobunuza bir örgü elbise ekleyin. Pofuduk montlar ve canlı renkteki pantolon ve kazaklar da listenizde olsun. Crop ceketler ve spor ayakkabılarla çok yakışan kumaş pantolonlar çok gözde, bir de yandan yırtmaçlı taytlar...

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