Ülkemize matematik alanında büyük gurur yaşatan Ahmet Zahit Çonkar: Özellikle sayıları hep çok merak ederdim...

Ahmet Zahit Çonkar ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda kendi kategorisinde (2’nci sınıflar) birinci oldu. Dünya çapında düzenlenen Kanada merkezli organizasyonda, internet ortamında yapılan yarışmalarla öğrencilere matematiği sevdirmek amaçlanıyor. Yılda 6 kez 12 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya öğrenciler İngilizce, Fransızca veya Farsça dillerinden birini seçerek katılabiliyor. Hem Türkiye’den hem de dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin yoğun olarak katıldığı uluslararası yarışmada binlerce rakibini geride bırakarak birincilik kazanan Ahmet Zahit Çonkar “Bilimadamı olup icatlar yapmak veya matematik profesörü olmak istiyorum” diyor. Babası Mehmet Emin Çonkar da “Ahmet Zahit küçüklüğünden beri öğrenmeye meraklı, soru sormayı seven ve çevresini dikkatle analiz eden bir çocuk. Kitap okumaktan ve evde bulduğu malzemelerle icatlar yapmaktan çok hoşlanıyor, genelde evde vaktini de bu şekilde geçiriyor zaten. Şu anda 7.5 yaşında, NUN İlkokulu’nda 2’nci sınıf öğrencisi” diye anlatıyor.

Nasıl başladı matematiğe olan ilgin, Ahmet?

Ahmet Zahit Çonkar: Matematiğe olan ilgim çok küçük yaşlarımda başlamıştı. Ablalarım ders çalışırken onların kitapları ilgimi çekerdi. Özellikle sayıları hep çok merak ederdim.

Nasıl keşfettiniz Ahmet’in matematiğe olan ilgisini?

Nuran Çonkar: Okuma-yazmayı ve çoklu sayı saymayı yaşıtlarından oldukça erken öğrenmesi ve evdeki matematik kitaplarına olan merakı, Ahmet Zahit’in bu alana yatkınlığını fark etmemizi sağladı. Biz de onun ilgisini fark eder etmez bu alanda ilerlemesini sağlayacak gerekli desteği verdik. Teknofest, TÜBİTAK Bilim Şenliği gibi organizasyonlara götürdük, çeşitli çocuk kütüphanelerine düzenli gidip gelmesini sağlayarak okumaya ve öğrenmeye olan ilgisini besledik.

Katıldığın Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’ndan bize bahsedebilir misin?

Ahmet Zahit Çonkar: Dünyanın her yerinden öğrencilerin katıldığı İngilizce bir matematik yarışması. İçerisinde kodlamayla ilgili ve interaktif sorular da olabiliyor.

Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?

Ahmet Zahit Çonkar: NUN Okulları’ndaki sınıf öğretmenim Güldan Aytekin’in yönlendirmesi, ayrıca okul müdürümüz Nur İpek’in desteğiyle yarışmaya katılmaya karar verdim.

ÇOK ÇALIŞIP İNGİLİZCEMİ DE KISA SÜREDE GELİŞTİRDİM

Yarışma konusunda nasıl bilgi sahibi oldunuz?

Nuran Çonkar: Sosyal medya aracılığıyla haberdar olmuştuk. Eşzamanlı olarak okulumuzun ve sınıf öğretmenimizin de Ahmet Zahit’i bu yarışmaya uygun görmesi ve teşvik etmesiyle yarışma sürecimiz başlamış oldu.

Nasıl hazırlandın?

Ahmet Zahit Çonkar: Her ne kadar matematik konusunda kendime güvensem de başlangıçta İngilizce bilgim yeterli düzeyde değildi. Öğretmenlerim Ayşe Akgünlü ve Ali Aljawad’la birlikte bire bir çalışmalar yaparak oldukça kısa sürede İngilizcemi de geliştirdim ve uluslararası yarışmalara katılabilecek seviyeye geldim.

Peki ailenle birlikte nasıl geçti bu süreç?

Ahmet Zahit Çonkar: Annemle birlikte fırsat buldukça yarışmada çıkabilecek sorular üzerinde pratik yapıyorduk.

Siz, hazırlık sürecinde Ahmet’e nasıl destek oldunuz?

Mehmet Emin Çonkar: Yarışmanın çevrimiçi alıştırmalar içeren bir platformu var, biz de onun üzerinden düzenli pratik yaparak hazırlandık.

Neler hissettin birinci olunca?

Ahmet Zahit Çonkar: Mutluluktan havalara uçtum.

Ahmet Zahit, yarışmanın birincisi olduğunu gösteren belgeyle...

AKILDAN İŞLEM ÇÖZEREK BOL BOL PRATİK YAPSINLAR

Böyle bir başarı elde edince siz, ailesi olarak, nasıl hissettiniz?

Mehmet Emin Çonkar: Öncelikle Ahmet Zahit’in bilişsel olarak yaşının ilerisinde bulunmasının Allah’ın bir lütfu olduğuna inanıyoruz. Bu başarısıyla bizi çok mutlu etti elbette... Ayrıca ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmiş olmasıyla gurur duyuyoruz.

Peki Ahmet, hedeflerin neler? İleride ne olmak istiyorsun?

Ahmet Zahit Çonkar: Bilimadamı olup icatlar yapmak veya matematik profesörü olmak istiyorum.

Matematikle bu kadar iç içe biri olarak yaşıtlarına önerilerin neler?

Ahmet Zahit Çonkar: Matematikte ilerlemek için kitap üstüne kitap okuyup kafadan işlem çözerek bol bol pratik yapmak gerekir.

YAŞITLARININ ÇOK ÜZERİNDE MATEMATİK BECERİSİNE SAHİP

NUN Okulları İlkokul Müdürü Nur İpek





Nasıl bir öğrenci Ahmet?

Arkadaşları tarafından çok sevilen, neredeyse her konuda bilgisine başvurulan bir öğrenci. Zaman zaman öğretmenlerine de destek olan, gelişime açık ve uyumlu bir çocuk. Konuşması da düşünceleri gibi hızla akıyor ve bazen aceleci davranabiliyor. Aceleciliği kendisine hata yaptırıyor ama biz bu konuda rehberlik servisimizle birlikte onu desteklemeye devam ediyoruz.

Ahmet’in bu yarışmaya hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz?

Ahmet okulumuza ilk geldiği anda dikkatimizi çekti. Vurgulu ve tonlama yaparak akıcı okuyabiliyordu. Ayrıca yaşıtlarının çok üzerinde matematik becerisine sahipti. Ailesini davet edip görüştük, geçmişiyle ilgili, ilgi alanlarına yönelik bilgi aldık. Ahmet, matematikle çok ilgili ve soyut çalışmalar yapabiliyor. Hem çok meraklı ve araştırmayı seven hem de sosyal bir öğrenci. Öncelikle yapacağı araştırmalarda önünü açabilmek, daha fazla kaynağa erişimini sağlayabilmek, daha geniş kitlelerle iletişim kurabilmesini imkânlı kılmak amacıyla İngilizce dil eğitimi konusunda çocuğumuzu destekleyerek süreci başlattık. İngilizce öğretmenimiz Ayşe Hanım’la (Akgünlü) tatil dönemleri de dahil olmak üzere 1.5 yıldır çalışıyorlar. Şu anda okuduğunu, dinlediğini çok rahat anlayacak ve kendisini ifade edecek seviyeye geldi. Sonrasında öğretmenlerimizden Ali Aljawad ile IGCSE matematik çalışmalarıyla bu alanı da desteklemeye başladık. Dil bariyerini ortadan kaldırdığımızda, matematik yeteneğiyle dünya çapında bir derece alması kolaylaştı. Matematik alanındaki bu ilgisini kodlama ve robotik alanına da taşıyabileceğini düşünüyor, şimdi ona farklı bir uzmanlık alanı daha kazandırmak istiyoruz.