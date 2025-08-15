Ülkeler farklı, hikâyeler evrensel

Haberin Devamı

Gökyüzünde Nehirler Var

Elif Şafak

Çeviren: Omca A. Korugan

Doğan Kitap

Roman

Yazarın yeni romanı, Mezopotamya’dan Viktorya dönemi Londra’sına, Dicle kıyılarından günümüz İngiltere’sine uzanan üç ayrı hayatı su metaforu etrafında birleştiriyor. Gılgamış Destanı’nın izinden ilerleyen roman, hafıza, göç, kadınlık ve kayıp temalarını zamanlar ve coğrafyalar arasında örüyor.

Hücre

José Revueltas

Çeviren: Saliha Nilüfer

Can Yayınları

Roman

Tek bir paragrafta yazılan bu kısa ama yoğun öykü, mahkûmla gardiyan, suçla ceza arasındaki sınırların belirsizleştiği kapalı bir evrende geçiyor. José Revueltas’ın başyapıtı sayılan ‘Hücre’, 1960’lar Meksika’sında geçen sarsıcı bir hapishane öyküsü.

Heykeltıraş

Minette Walters

Çeviren: Özden Arıkan

Alfa Yayınları

Polisiye

Annesi ve kız kardeşini öldürmekten hüküm giyen Olive Martin’in suskunluğu, gazeteci Rosalind Leigh’in ısrarlı araştırmasıyla sarsılıyor. Yazar ‘Heykeltıraş’ta medyanın etkisi, psikolojik gerilim ve suçun gölgesinde gizlenen hakikatler üzerine çarpıcı bir anlatı kuruyor.

Haberin Devamı

Bir Savaş Vardı

John Steinbeck

Çeviren: Elif Ersavcı

İletişim Yayınları

Roman

Yazarın savaş muhabirliği döneminden kalan etkileyici metinler ‘Bir Savaş Vardı’da bir araya geliyor. Steinbeck, İngiltere’den Kuzey Afrika’ya, oradan İtalya’ya uzanan cephe hattında gördüklerini yalın ve çarpıcı bir dille anlatıyor. Askerlerin korkularını, dostluklarını, bekleyişlerini ve küçük sevinçlerini aktarıyor.

Beden Eğitimi Sıfır

Nathalie Somers

Océane Meklemberg

Çeviren: Filiz Karaküçük

Yapı Kredi Yayınları

Çocuk (9+)

Beden eğitimi dersinden nefret eden Yacer’in hayatı, okulun en sportif kızı Roselily’ye âşık olmasıyla bir anda değişir. Sporla arası hiç olmayan Yacer, Roselily’nin ilgisini çekmek için derslerde daha iyi olmak zorundadır. Bu eğlenceli hikâye, bol kahkaha ve sürprizlerle dolu.