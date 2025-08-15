Ülkeler farklı, hikâyeler evrensel

Güncelleme Tarihi:
Gökyüzünde Nehirler Var
Elif Şafak
Çeviren: Omca A. Korugan
Doğan Kitap
Roman
Yazarın yeni romanı, Mezopotamya’dan Viktorya dönemi Londra’sına, Dicle kıyılarından günümüz İngiltere’sine uzanan üç ayrı hayatı su metaforu etrafında birleştiriyor. Gılgamış Destanı’nın izinden ilerleyen roman, hafıza, göç, kadınlık ve kayıp temalarını zamanlar ve coğrafyalar arasında örüyor.
Hücre
José Revueltas
Çeviren: Saliha Nilüfer
Can Yayınları
Roman
Tek bir paragrafta yazılan bu kısa ama yoğun öykü, mahkûmla gardiyan, suçla ceza arasındaki sınırların belirsizleştiği kapalı bir evrende geçiyor. José Revueltas’ın başyapıtı sayılan ‘Hücre’, 1960’lar Meksika’sında geçen sarsıcı bir hapishane öyküsü.
Heykeltıraş
Minette Walters
Çeviren: Özden Arıkan
Alfa Yayınları
Polisiye
Annesi ve kız kardeşini öldürmekten hüküm giyen Olive Martin’in suskunluğu, gazeteci Rosalind Leigh’in ısrarlı araştırmasıyla sarsılıyor. Yazar ‘Heykeltıraş’ta medyanın etkisi, psikolojik gerilim ve suçun gölgesinde gizlenen hakikatler üzerine çarpıcı bir anlatı kuruyor.
Bir Savaş Vardı
John Steinbeck
Çeviren: Elif Ersavcı
İletişim Yayınları
Roman
Yazarın savaş muhabirliği döneminden kalan etkileyici metinler ‘Bir Savaş Vardı’da bir araya geliyor. Steinbeck, İngiltere’den Kuzey Afrika’ya, oradan İtalya’ya uzanan cephe hattında gördüklerini yalın ve çarpıcı bir dille anlatıyor. Askerlerin korkularını, dostluklarını, bekleyişlerini ve küçük sevinçlerini aktarıyor.
Beden Eğitimi Sıfır
Nathalie Somers
Océane Meklemberg
Çeviren: Filiz Karaküçük
Yapı Kredi Yayınları
Çocuk (9+)
Beden eğitimi dersinden nefret eden Yacer’in hayatı, okulun en sportif kızı Roselily’ye âşık olmasıyla bir anda değişir. Sporla arası hiç olmayan Yacer, Roselily’nin ilgisini çekmek için derslerde daha iyi olmak zorundadır. Bu eğlenceli hikâye, bol kahkaha ve sürprizlerle dolu.