Ülke sınırları içinde safariye çıkıyoruz

Vahşi doğayı çağrıştıran safari stilinin en güzel yanı; farklı ortamlara, tarzlara ve hatta yaş gruplarına bile kolayca adapte edilebilmesi. Örneğin, daha gündelik ve genç bir görünüm için balıkçı şapkası, kargo şort-pantolon ve spor ayakkabıyla sportif bir şıklık yakalayabilirsiniz. Aynı kargo pantolonu topuklu ayakkabılar ve beyaz gömleklerle tamamlayarak daha klasik ortamlara uyarlayabilirsiniz. İşyerinde de kullanabileceğiniz safari tarzına gönderme yapan, belden kemerli midi bir elbiseyiyse bahar aylarında kovboy botlarıyla, yaz aylarında topuklu sandaletlerle tamamlayarak yine bu akıma uyum sağlayabilirsiniz. Bu stili plajda da rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Leopar desenli bir mayonun üzerine giyilen haki tonlardaki cepli bir gömlek, bu trendle mükemmel uyumu yakalayacak.

PODYUMLARA NASIL YANSIDI?

Hem resort hem de İlkbahar / Yaz 2020 hazırgiyim koleksiyonlarında safari stilinden ilham alan pek çok tasarım gördük. Chanel, Prada, Chloé gibi markalar bu stili pantolon ve ceket takımlara uyarlarken Ulla Johnson ve Brandon Maxwell gibi markalarsa tarzı, tek parça şıklığıyla yorumlamış.

NEYLE TAMAMLAMALI?

Zebra ve leopar gibi hayvan desenli şapka ve fularlar stilinizi daha da güçlendirecek. Takılarınızdaysa natürel tonlarla harika bir uyum yakalayan altın rengini tercih edebilirsiniz.

Bu tulumu ister topuklu ayakkabılarınızla ister sandalet ya da spor ayakkabılarınızla giyin. Mavi, 249.99 TL

Leopar desenli espadril fiyatıyla cebinizi yakmayacak. H&M, 49.99 TL

Hasır çanta isteyenler İpekyol’daki modele göz atabilir. İpekyol, 158 TL

Altın tonlarındaki kolye doğayı çağrıştırıyor. NetWork, 129 TL

Dolgu topuklu sandaletler yaz stilinin en güzel tamamlayıcısı. Massimo Dutti, 559 TL

Bu gömleği hem şık hem gündelik kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Beymen Club, 359 TL

Tropikal desenli gömlekle stilinizi güçlendirebilirsiniz. Mudo, 179.99 TL



Hem tatile hem işe hem de günlük stilinize uyabilecek bir etek... Koton, 49.99 TL

Kahve tonlarındaki ayakkabılarınızla uyacak bu elbiseye markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Souq Samurai, 329 TL

Kargo pantolonlar safari stilinin vazgeçilmezi. Mango, 269.99 TL

CHANEL DE BU SEZON BODRUM’DA Bodrum cezbedici güzelliğiyle lüks markaların odağında olmaya devam ediyor. Dior’un ardından Chanel de burada ikinci kez sezonluk bir mağaza açtı. Mandarin Oriental Hotel içindeki 31 Ağustos’a kadar açık kalacak mağazada hazırgiyimden aksesuara markanın farklı koleksiyonlarından seçilmiş parçalar yer alıyor.