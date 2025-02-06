Üç çiçek, bir böcek

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Geçmişle gelecek aynı potada

“Ceylan Ertem nasıl bir yorumcudur, nasıl bir müzikal yol izler” sorusunun tam da yanıtı niteliğinde bir albüm ‘Sana Rağmen’. Sanatçının 6’ncı stüdyo albümü Türkiye’nin en özel seslerinden birini usta isimlerle buluşturmuş. Sezen Aksu, Mabel Matiz, Cihan Mürtezaoğlu ve dahası... İki bölüm halinde yayımlanacak albümde geçmişle geleceği buluşturan 20 şarkı var.

‘Sana Rağmen’ (Albüm)

Ceylan Ertem

Jaya Records

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Müzikalden önce tekli

Gaye Su Akyol prömiyeri şubat ayında Berlin’de yapılacak pop-saykedelik uzay operası türündeki müzikali ‘Consistent Fantasy Is Reality’den ilk teklisini çıkardı. ‘Hepsi Kafamda Memur Bey’ İstanbul’un kıyamet atmosferinde bir karakterin içsel çatışmalarını anlatıyor. Şarkını söz ve müziği Akyol’a, düzenlemesi Barlas Tan Özemek’e ait.

‘Hepsi Kafamda Memur Bey’ (Tekli)

Gaye Su Akyol

Dunganga Records

Aşk deyince…

Maneskin grubunun solisti, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Damiano David kendi deyişiyle ‘aşkın en karmaşık halini anlatan’ ‘Nothing Breaks Like A Heart’ (Hiçbir Şey Kalp Gibi Kırılmaz) şarkısını cover’ladı. Country pop türündeki şarkıyı 2018’de Miley Cyrus’tan dinlemiştik.

‘Nothing Breaks Like A Heart’ (Tekli)

Damiano David

Sony Music Türkiye

Canlı canlı

Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser serisini Fikret Kızılok’un ‘Gönül’ şarkısını söyleyerek bitirmişti. Şahin’in yorumu kalpleri fethedince dijital platformlarda tekli olarak yerini aldı.

‘Gönül’ (Tekli)

Melike Şahin