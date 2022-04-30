‘Üç akordan fazlaysa cazdır’

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KONSER

* Londralı caz ve hip-hop sanatçısı Alfa Mist, bugün saat 22.00’de Salon İKSV’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 180-230 lira.

* Rus piyanist Alexei Volodin, bugün saat 20.20’de Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki the Seed’de ‘İstanbul Resitalleri’ kapsamında bir konser verecek. Bilet fiyatı 230-500 lira.

* Barış Demirel ve Dostları konseri bugün Blind İstanbul’da. Saat 22.30’da başlayacak konserde Demirel ve beş müzisyen dostu sahnede olacak. Bilet fiyatı 100 lira.

* 32. Akbank Caz Festivali’nin ‘Yıl Boyu Caz’ konser serisi kapsamında Korhan Futacı bugün Babylon İstanbul’da bir konser verecek. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 150 lira.

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* Grammy ödüllü İsveçli caz sanatçısı Lisa Ekdahl, 4 Mayıs 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 121-154 lira.

* Kalben, 5 Mayıs 22.00’de Sponge Pub Konyaaltı’nda Antalyalı sevenleriyle buluşacak. Konserin bilet fiyatı 113 lira.

* Lara di Lara, 6 Mayıs 21.30’da Babylon İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 50-100 lira.

* Güney Amerikalı DJ Nicola Cruz, FG 93.8 sunumuyla Klein Phönix’te çalacak. 6 Mayıs 18.00’de gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı, 150-500 lira.

ATÖLYE

* Kahve Dünyası, bugün saat 13.00’te çikolata yapımının inceliklerinin öğretildiği Çikolata Atölyesi düzenliyor. Veliefendi Kahve Dünyası’ndaki atölyeye katılım ücreti 300 lira.



* Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) bugün saat 17.00’de Müzeyyen Senar şarkıları eşliğinde birbirinden renkli mezelerin hazırlanacağı ‘Radyoda Müzeyyen Masada Meze’ adında bir atölye düzenliyor. Muhammara, didiklenmiş kuzu incik, marine levrek, Akdeniz usulü kalamar dolma yapımının anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 500 lira.

SERGİ





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‘Walking Through The Taklamakan Desert’, Renate Graf, 1993

* Fotoğraf sanatçısı Renate Graf’ın “İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk” adlı sergisi üç mekânda ziyaretçilerle buluşuyor. Renate Graf’ın 1993’te çıktığı Orta Asya’daki İpek Yolu seyahatinin günlüğü değerini taşıyan sergi; ziyaretçileri zaman, alan, yaşam yerleri ve manzaralar yardımıyla değişmez olanı sorgulamaya davet ediyor. Sergi, 9 Mayıs tarihine dek Fransız Kültür Merkezi İstanbul, Avusturya Sarayı ve Muse Contemporary’de görülebilir.

* Hillside City Club ‘Feeling Good Digital’ sergisine ev sahipliği yapıyor. 19 ülke ve 5 kıtadan uluslararası sanatçıları bir araya getiren sergide, metaverse, dijital sanat ve geleceğin teknolojileri konularıyla ilgilenen 22 sanatçının farklı disiplinlerde 100’e yakın dijital eseri bulunuyor. 16 Mayıs tarihine kadar Hillside City Club’da görülebilir.

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‘Breath with Me’, Anıl A. Brug, 2022

DANS

* Türkiye’deki çeşitli dans okulları, dünya danslarının birçoğunu içeren ‘Dans Zamanı Türkiye’ gösterisiyle bugün Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak. 20.30’da başlayacak 90 dakikalık gösterinin bilet fiyatı 250 lira.