Tüylü, püsküllü süslü püslü

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Sezonda 1920’li yılların ‘Great Gatsby’ dünyasıyla 70’lerin hippi havasına gönderme yapan püsküllere sık rastlayacağız. Püskül kullanımı iki uçta seyrediyor. Örneğin Christian Dior, Bottega Veneta, Prabal Grung ve Erdem gibi markaların tasarımlarında oldukça şık gece elbiselerini daha da şıklaştıran püskül detaylara rastlıyoruz.

Coach ve Isabel Marant gibi markalardaysa püsküller vahşi Batı stillerine ve 1970’li yılların bohem, umursamaz ve hippi görünümlerine gönderme yapıyor. Her ne kadar iki farklı tarzda karşımıza çıksalar da, tasarımcıların ve trend belirleyicilerin püskül ve tüylerle hareketlendirilmiş bu abartılı parçaları gardırobumuza eklememizi istedikleri aşikâr.

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Püsküller en çok elbise ve eteklerde, genellikle etek ucuna eklenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Gündelik kullanımda özellikle postallar ya da uzun çizmelerle bir bütünlük yakalıyorlar. Gece görünümlerindeyse püsküllü elbise ve eteklerin en şık tamamlayıcısı tabii ki topuklu ayakkabılar. Ancak mümkünse sade ve minimal bir seçim yapmaya özen gösterin. Zira püskül ve tüy detaylar başlı başına gösterişli ve hatta kimi zaman kostümü andıran bir görünüme sahip oluyorlar. Yani özel, konsepti olan bir partiye ya da festivale davetli değilseniz, kalan seçimleri sade tutmakta fayda var.

Kovboy ceketlerini anımsatan ve vahşi Batı tarzına gönderme yapan ceketler ve pantolonlar da oldukça popüler. Özellikle süet ceketlere eklenmiş püsküller tam bir hippi rüyası. Ekose gömlekler, denim pantolonlarsa bu tarzın tamamlayıcıları. Ama stile ters köşe (örneğin loafer ve kumaş pantolon ya da mini etek ve sneakers vb.) seçimler yaparak da görünüme başka bir hava katılabilir.





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Gelelim tüy detaylarına... Tüyler Louis Vuitton, David Koma, Elie Saab ve Givenchy gibi yüksek moda devlerinin koleksiyonlarında ortaya çıkıyor. Hepsinin ortak özellikleriyse gece görünümlerini süslemesi. Tüy detaylar başlı başına o kadar güçlü ve dramatik bir etki yaratıyor ki belki de gündelik stillere uygulamak pek de kolay değil. Ancak özellikle yılbaşı döneminde ve kış parti ve davetlerinde tüy detaylı parçaları tercih edebilirsiniz. Özellikle elbiselerde bolca göreceğiz. Kural yine belli: Kalanı sade tutmak.

KAHVE TONLARINDA SÜETLE...

Püskül ve tüy detaylar aksesuarlarda da karşımıza çıkıyor. Christian Louboutin’in tüylü ayakkabıları bir Sindirella masalı gibi. Roger Vivier ise tüyleri çantalara adapte ederek aksesuarların stilin nasıl yıldızı olabileceğini kanıtlıyor. Pierre Hardy’deyse gündelik hayatta öne çıkacak püsküllü süet çantalar görüyoruz. Bu sezon en kullanılabilir ve popüler olanı da püsküllü süetler. Özellikle kahve tonlarındakilere sık rastlıyoruz.

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HER TARZA UYGUN





Süet püsküllü çantaları çok görüyoruz. Bershka, 1.390 lira

Gündelik stillere püsküller eşlik ediyor. Koton, 1.999,99 lira





Kovboy stillerini anımsatıyor. Mango, 4.299,99 lira





Tüylü ayakkabılar stile şıklık katıyor. Nine West, 2.599 lira





1920’leri anımsatan bir elbise modeli… Rentony, 3.500 lira (kiralık)

KISA KISA

Burberry’nin kâşiflere desteği





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Burberry dış giyim ürünleriyle 100 yılı aşkın süredir kâşiflerin yeni ufuklar keşfetmesine olanak sağlıyor. Bu öncü kâşifler arasında, Antarktika’yı karadan geçmeyi hedefleyen Sör Ernest Shackleton ve ekibi de vardı. Burberry gabardin kumaşı, Shackleton ve ekibini zorlu hava koşullarına karşı korudu. Gemileri Endurance, kalın buz kütleleri arasında sıkışarak kaybolsa da Shackleton 27 kişilik ekibini bir yıldan fazla hayatta tutmayı başardı. Shackleton’ın bu cesur hayatta kalma mücadelesini konu alan National Geographic belgeseli ‘ENDURANCE’ için Burberry, dönemin keşif ekibinin kıyafetlerini yeniden tasarladı. Shackleton’ın yolculuğunu gerçekçi bir şekilde canlandırmak için marka, orijinal kumaş ve desenleri kullanarak keşif kıyafetlerinden 10 kopya hazırladı. Belgeselin yönetmeni Jimmy Chin, bu mücadelenin tarihteki en büyük hayatta kalma hikâyesi olabileceğini söylüyor.