Tüyler, püsküller, kıpır kıpır detaylar...

Uzun zamandır ‘sessiz lüks’ diye adlandırılan o logosuz, sade ama pahalı görünen estetik hayatımızdaydı. Temiz çizgiler, risksiz silüetler, nötr renkler... Ama moda bu sessizliğe daha fazla dayanamadı. Önce ‘messy’ (dağınık) parçalar ortaya çıktı. Fazla fazla havasıyla iddialı bir tavır taşıyan devasa püsküller ve tüyler de bu nötrlüğe başkaldırdı.

Baharla birlikte o sessizlik yerini daha oyunbaz ve daha cesur bir dile bıraktı. Çünkü püskül detaylar minimalizmin başaramadığı bir şeyi yapıyor: Stilimize hareket katıyor ve dikkat çekiyor. Yani bir eteğin ucundan sallanan ince saçaklar ya da bir ceketin kolundan taşan tüy detayları sadece süs değil, adeta hayatın içine karışma hali.

Gelelim püsküllerin bu sezon nasıl kullanıldığına... Çoğumuzun aklında 1970’lerdeki o bohem ve hippi tarz canlanıyor olabilir. Pek de haksız sayılmayız çünkü bu tarzda püskül kullanımı hâlâ var; özellikle çantalarda ve ceketlerde kendini gösteriyor. Püsküllerin bohem ve festival estetiğine uygun görünenlerine sık rastlıyoruz. Ama daha rafine ve sofistike versiyonları da

var. Mesela Bottega Veneta’daki devasa püsküllü ceketler, bohem

olmaktan ziyade ‘dramatik’. Balmain’in saçaklı çantaları ‘Beni de görün’ demek için tasarlanmış. Rick Owens’ta neredeyse heykelsi hareketler yaratan avangart formlar, tek başına manifesto halinde.

Biraz romantik bir yerden bakacağım ama bu tarz parçalar podyumda yürüyen modelle birlikte titreşen, yaşayan bir detaya dönüşüyor. Hatta bazı koleksiyonlarda en basit elbise bile püsküller sayesinde hareket eden bir yüzey haline geliyor. Bu da modayı biraz daha performansa yaklaştırıyor. Bir nevi giyile-

bilir koreografi bile denebilir.

Bu arada 70’ler esintisi dedik ama 1920’lerde de püsküller vardı. Yani moda yine tarihsel referanslardan besleniyor. 1920’lerin elbiselerini düşünün. Dans ettikçe hareketlenen, ışığı yakalayan, eğlenceyi görünür kılan o püsküller. Sezonda o döneme benzer kullanımlara rastlıyoruz.

Keskinliği kırıyor

Uzun süre, daha çok gece giyimine, kırmızı halıya ya da ‘özel anlar’a ait gördüğümüz tüyler 2026 İlkbahar/Yaz sezonunda çok daha gündelik ve şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Artık sadece abartılı elbiselerin etek uçlarında değil; pantolonlarda, bluzların kollarında, etek uçlarında ve ceket yakalarında bizi selamlıyor. Yani burada asıl fark, tüyün kullanım biçiminde. Eskisi gibi gösterişli olmak zorunda değil. Daha minimal tutularak gündelik stillere bile yerleştirilebiliyor.

Tüyler Chanel’den Celine’e birçok moda devinin koleksiyonuna girmeyi başarıyor. Silüetleri yumuşatıyor, keskinliği kırıyor.

Gerçek hayatta nasıl kullanırız?

◊ Minimal bir görünümde sadece etek ucunda hafif püskül kullanılabilir.

◊ Jean ve tişört stiline eklenmiş saçaklı bir çanta tarzınıza hareket katabilir.

◊ Akşam için tüy detaylı bir üst, altına da kumaş pantolon iddialı bir duruş yaratabilir.

Ya da daha cesur olanlar baştan aşağı hareketli bir elbise tercih edebilir. Yani ister maksimalist olun ister minimal, bu trend size alan açıyor.

HER TARZA UYGUN





Elbiselerin etek uçlarına püsküller çok yakışıyor. İpekyol, 14.000 lira





Denim ve topukluyla gece stillerine uyarlanabilir. Mango, 9.600 lira

Püskülleri bohem havada sevenler için... Rivus, 14.000 lira





En sade tarza bile hareket katabilir. Zara, 1.990 lira

KISA KISA





Erkekler de babet giyiyor

Kadın gardırobunun en klasik parçalarından biri olan babetler artık erkek modasının da radarında. Özellikle kırmızı halıda bu tarzı sıkça görmeye başladık. Harry Styles 2026 BRIT Awards’da Chanel takımıyla kombinlediği babetleriyle bu akımın en görünür isimlerinden oldu. Bad Bunny, A$AP Rocky ve Jacob Elordi de babetleri kendi stiline adapte ediyor. Bu yükseliş aslında daha büyük bir değişimin parçası. Erkek modasında uzun süredir hâkim olan hacimli sneaker’ların yerini de daha ince, yalın ve rafine bir silüet alıyor. Babetler tam bu noktada daha zarif bir estetikle erkek giyim dünyasında devreye giriyor.

‘Alacakaranlık’ selamı

Zendaya yeni filmi ‘The Drama’nın Londra gösteriminde yine küçük ama çok konuşulacak bir stil hamlesi yaptı: Üzerinde Edward Cullen baskılı bir tişörtle karşımıza çıktı. Filmdeki partneri Robert Pattinson olunca bu tercih zaten başlı başına bir gönderme haline geliyor. Ama mesele sadece bir ‘Alacakaranlık’ (Twilight) filmi karakteri referansı değil. Zendaya bir dönemin fan tişörtünü alıp bugüne uyarlıyor. Yani tanıdık bir parçayı, doğru yerde doğru tavırla yeniden kullanıyor. Nostaljik ve zekice bir stil hamlesi.c