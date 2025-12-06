Tütüler, babetler, bağlamalı hırkalar... Şehirde bir bale havası

Haberin Devamı

Bale estetiğinin ya da TikTok diliyle ‘balletcore’un bu sezon geri dönüşü sadece babetlerle sınırlı değil. Daha şehirli, olgun, daha giyilebilir bir hali var artık. Yani bale stüdyosunun dinginliği bu kez sokak stilinin temposuna karışmış durumda. İnce trikolar, bağlamalı hırkalar, slip etekler ve elbiseler, tül dokular, saç bantları, yumuşak silüetli dış giyim parçaları... Hepsi aynı estetikten besleniyor. Ancak daha minimal bir tavırla ve her gün kullanılabilir bir rahatlıkla yorumlanıyor. TikTok akımlarından podyumlara, markaların 2025 koleksiyonlarından sokak stillerine kadar her yerde bale estetiğinin izlerini görüyoruz.

Dengede ve zarif

Bu dönüşün en görünür parçasıysa elbette babetler. Yıllar önce günlük rahatlığın simgesiyken artık tamamen yenilenmiş bir kimlik kazandı. Klasik yuvarlak burunlara, kare ve sivri olanlar eklendi. Parlak ruganlar, file ve örgü dokular, vegan malzemeler ve hatta sneaker tabanlı olanlar da öne çıktı. Nike, Adidas, Puma gibi büyük markaların koleksiyonlarına sneaker tabanlı babetleri dahil etmesiyle bu yeni tarzın bir adı bile oldu: ‘Sneakerina’. Bu form şehrin temposuna çok daha uygun.

Türkiye’nin kış gerçekliğini düşünürsek trendi uygularken küçük dokunuşlar gerekebilir. Sneaker tabanlı babetler soğuk ve ıslak zemin için daha dayanıklı. Çorapla babet kullanımının normalleşmesiyse şehirli stilin

en pratik çözümlerinden biri haline geldi. Taytın üzerine bağlamalı hırka, tozluk ve kalın çorap kombinleri de bu estetiğin kışa uyarlanmış halini güçlendiriyor.

Son olarak bu sezon beni en çok etkileyen şey; trendin bir nostaljiden çok daha fazlasını sunması. Çünkü balletcore artık çocuksu ya da kostümsü değil, güçlü ve yetişkin bir enerji taşıyor. Ne aşırı romantik ne de maskülen... Tam dengede ve zarif.

Sokak stilinde en çok gördüğümüz kombinler

◊ Jean, geniş kesim (oversize) kaşe palto ve sneakerina üçlüsü konforlu bir şıklık sunuyor.

◊ Slip etek, maskülen blazer ve ince çorapla bale estetiğine minimal bir selam verilebiliyor.

◊ Sezonun favorisi baggy jean’in (bol hacimli kot pantolon) altına örgü dokulu bir babet eklemek görünümü yükseltiyor.

HER TARZA UYGUN





Altına bir sneakerina’yla şahane olur. Ayma Active, 1.565 lira





Markada bu hırkalar balerin modeli olarak geçiyor.Bershka, 1.490 lira





Slip etekleri babetlerle tamamlayın. Mango, 1.799 lira





Sneaker tabanlı babetler kış için konforlu ve stil sahibi bir tercih. Puma, 6.399 lira

KISA KISA

Işığı ve anıları birleştiriyor





Pandora yeni sezonda Pandora Moments ve Pandora Timeless koleksiyonlarını güncelliyor. Ay taşlı Yeni Ay Çift Sallantılı Charm, gökyüzü tonlarındaki Işıltılı Ay Yüzüğü ve kalp kapamalı yılan zinciri bileklik Moments’ın duygusal, sembolik dilini destekliyor. Timeless koleksiyonuysa fiyonk ve kelebek motiflerini zarif, şehirli bir estetikle sunuyor. Koleksiyonun genel hattı günlük stile hafif, anlamlı ve zamansız bir dokunuş katmayı hedefliyor. Hazır yılbaşı sezonu gelmişken yeni yıl için iyi hediye alternatifleri bulunabilir.