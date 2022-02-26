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Turneden ‘canlı canlı’

#Melike Şahin#Cem Belevi#Harun Tekin
Turneden ‘canlı canlı’

Melike Şahin ilk albümünden sonra verdiği konserlerden derlediği bir seçkiyi yayımladı. Albümde bir Sezen Aksu şarkısı olan ‘Firuze’nin cover’ı da var.

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Güçlü yorumuyla dikkat çeken Melike Şahin, geçen yıl sözleri kendisine ait 10 şarkıdan oluşan ‘Merhem’i yayımladıktan sonra Türkiye ve Avrupa’yı kapsayan bir turneye çıkmıştı. Genç müzisyen bu turne kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Bostancı Gösteri Merkezi ve Zorlu PSM’de verdiği konserlerden derlediği seçkiyi ilk solo albümünün 1’inci yılında ‘Merhem: İlk Konserler’ başlığı altında yayımladı. Albümde ‘Firuze’nin cover’ı da var.

14 müzisyen, 7 şarkı

Turneden ‘canlı canlı’

Caz müzisyeni Elif Çağlar, rock grubu Boom Pam, bağlama virtüozu Kemal Esen, rap’çi Kamufle,DJ Alek Lee ve dahası...
Farklı türde üretim yapan14 müzisyen bir araya geldi ve 7 şarkıdan oluşan bir albüm yaptı. Pandemi nedeniyle kayıtları ev stüdyolarında gerçekleşen ‘Remotely Close’ albümündeki parçaların hepsi ustalıkla işlenmiş.

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İlk kez bağlama çaldı

Turneden ‘canlı canlı’

Emir Taha, alternatif R&B müziğin yükselen ismi... Yeni şarkısı ‘Kalp Çare Arar’ı kısa bir süre önce yayımladı. Taha, ilk kez bağlama çaldığı şarkısıyla ilgili “Şarkı aşkınızı kaybettikten sonra yaşadığınız kayıp ruh halini anlatıyor. İçinizdeki boşluğu doldurmak için harcadığınız o boş çabayı” diyor.

Albüm öncesi son tekli
Pandemi öncesinde

Turneden ‘canlı canlı’

Harun Tekin prodüktörlüğünde ilk albümünü yayımlayan Simge Pınar, ikinci albümü öncesi güçlü bir rock parçası olan ‘Yalnızlık Cesaret İster’i çıkardı. Alternatif sahnenin dikkat çeken ismi, müziği kendisine ait olan yeni teklisinin sözlerini Doğacan Dilcun Doğan’la yazmış. Şarkının prodüktörüyse Efe Demiral.

İkinci bölüm ‘Gizli’
Turneden ‘canlı canlı’

Pop müzik sanatçısı Cem Belevi, ‘Cemiyet Gazinosu’ adını verdiği proje kapsamında her hafta yeni bir şarkı yayımlıyor.
18 Şubat’ta çıkardığı ikinci şarkı ‘Gizli’nin söz ve müziği sanatçıya, aranjesiyse Göksun Çavdar’a ait. Gizli bir aşk hikâyesini anlatan şarkının klibini Mustafa Özen yönetti.

 

 

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#Melike Şahin#Cem Belevi#Harun Tekin

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