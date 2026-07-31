Türler arasında gezintiye çıkalım

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Bizi Sürükleyen Nehir

Zülfü Livaneli

İnkılâp

Deneme

‘Hayat Üstüne Düşünceler’ altbaşlığını taşıyan kitap hafta ortasında okurla buluşacak. Müzisyen, yazar Zülfü Livaneli’nin kitap, söyleşi ve konuşmalarından derlenen metinler yazarın tarih, kültür, bilim ve felsefeye uzanan alanlardaki görüşlerini içeriyor.

Kadın, Yaşam, Özgürlük

Marjane Satrapi

Çeviren: Zehra Gül Köroğlu

Karakarga Yayınları

Çizgi roman

Ünlü ‘Persepolis’in yaratıcısı Marjane Satrapi kısa süre önce yaşamını yitirmişti. Çizgi romancı bu eserinde Mahsa Amini’nin İran’da (2022)başörtüsünü uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesini ve ardından gelen feminist hareketi konu alıyor.

Hayatı Anlamak İçin Bir Yer

Ersin Bayramkaya

Destek Yayınları

Psikoloji

Klinik psikolog ve terapist Ersin Bayramkaya ‘Kendine, Yaşama ve Anlam Arayışına Dair Yolculuklar’ altbaşlığını taşıyan kitapta felsefe, edebiyat ve sanatın iç içe geçtiği metinler aracılığıyla Türkiye’nin farklı kıyılarındaki deniz fenerlerine yaptığı yolculukları anlatıyor.

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Kabil’in Çocukluğu

Michael Amherst

Çeviren: Cem Akaş

Domingo

Roman

Babasının işini kaybetmesi ve boş hevesi uğruna kırsala taşınmalarıyla Daniel ve ailesi için her şey kötüye gitmeye başlar... Zeki ve hassas bir çocuğun hikâyesini anlatan kitap, benlikle arzu, itaatle özgürlük arasında kalma temalarında geziniyor.

Karahan Tepe

Andrew Collins

Çeviren: Ahmet Fethi Yıldırım

Alfa Yayınları

Arkeoloji

‘Annunaki Uygarlığı ve Cennet Yılanının Kozmik Kökenleri’ altbaşlığını taşıyan kitap, Göbeklitepe’nin ‘kardeş sit alanı’ olarak nitelendirilen Karahan Tepe’yi derinlemesine inceliyor. 11 yıllık çalışmanın ürünü olan eser bölgedeki yapıları ve inşa edilme amaçlarını ortaya koyuyor.

Can Sıkıntısı

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Barbara Streidl

Çeviren: Levent Tayla

Ayrıntı Yayınları

Deneme

Mini Kitaplar serisinden çıkan kitap, zaman kaybı olarak görülen ve pek sevilmeyen can sıkıntısı duygusuna farklı bir açıdan bakıyor ve bu duygunun ilham verici bir portresini çiziyor. Kitap gündelik yaşamın hızına karşı durmanın önemini tartışıyor.