Türler arasında gezintiye çıkalım

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Bizi Sürükleyen Nehir
Zülfü Livaneli
İnkılâp
Deneme
‘Hayat Üstüne Düşünceler’ altbaşlığını taşıyan kitap hafta ortasında okurla buluşacak. Müzisyen, yazar Zülfü Livaneli’nin kitap, söyleşi ve konuşmalarından derlenen metinler yazarın tarih, kültür, bilim ve felsefeye uzanan alanlardaki görüşlerini içeriyor.
Kadın, Yaşam, Özgürlük
Marjane Satrapi
Çeviren: Zehra Gül Köroğlu
Karakarga Yayınları
Çizgi roman
Ünlü ‘Persepolis’in yaratıcısı Marjane Satrapi kısa süre önce yaşamını yitirmişti. Çizgi romancı bu eserinde Mahsa Amini’nin İran’da (2022)başörtüsünü uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesini ve ardından gelen feminist hareketi konu alıyor.
Hayatı Anlamak İçin Bir Yer
Ersin Bayramkaya
Destek Yayınları
Psikoloji
Klinik psikolog ve terapist Ersin Bayramkaya ‘Kendine, Yaşama ve Anlam Arayışına Dair Yolculuklar’ altbaşlığını taşıyan kitapta felsefe, edebiyat ve sanatın iç içe geçtiği metinler aracılığıyla Türkiye’nin farklı kıyılarındaki deniz fenerlerine yaptığı yolculukları anlatıyor.
Kabil’in Çocukluğu
Michael Amherst
Çeviren: Cem Akaş
Domingo
Roman
Babasının işini kaybetmesi ve boş hevesi uğruna kırsala taşınmalarıyla Daniel ve ailesi için her şey kötüye gitmeye başlar... Zeki ve hassas bir çocuğun hikâyesini anlatan kitap, benlikle arzu, itaatle özgürlük arasında kalma temalarında geziniyor.
Karahan Tepe
Andrew Collins
Çeviren: Ahmet Fethi Yıldırım
Alfa Yayınları
Arkeoloji
‘Annunaki Uygarlığı ve Cennet Yılanının Kozmik Kökenleri’ altbaşlığını taşıyan kitap, Göbeklitepe’nin ‘kardeş sit alanı’ olarak nitelendirilen Karahan Tepe’yi derinlemesine inceliyor. 11 yıllık çalışmanın ürünü olan eser bölgedeki yapıları ve inşa edilme amaçlarını ortaya koyuyor.
Can Sıkıntısı
Barbara Streidl
Çeviren: Levent Tayla
Ayrıntı Yayınları
Deneme
Mini Kitaplar serisinden çıkan kitap, zaman kaybı olarak görülen ve pek sevilmeyen can sıkıntısı duygusuna farklı bir açıdan bakıyor ve bu duygunun ilham verici bir portresini çiziyor. Kitap gündelik yaşamın hızına karşı durmanın önemini tartışıyor.