Türkiye’nin yeni yıldızı Kukuli!

Kızım Lorin (3) aramıza katıldığından beri “Artık kocaman oldun/Popondaki yük sana/At gitsin onu çöpe/Gez, koş, eğlen, rahatla” gibi her duruma uygun şarkıları olan eğlenceli maymun Kukuli bizim evin yeni ‘pop starı’ oldu. Yani biz öyle olduğunu iddia ediyorduk ki YouTube’un en çok dinlenenler listesi de iddiamızı boşa çıkarmadı. Kukuli; Sezen Aksu, Ezhel, Müslüm Gürses gibi isimleri geride bırakarak YouTube Music Türkiye’de

2021’in en çok dinlenen ismi oldu.

Bilmeyenler için kısaca bahsedeyim... Bu, sevimli maymun Kukuli'nin, en yakın arkadaşları Tinky ve Minky’yle maceralarını eğlenceli ve eğitici şarkılar eşliğinde anlatan bir çizgi dizi. İlk olarak 2013’te YouTube’da gösterime girdi. Şu an 3 milyon abonesi var ve aylık izlenmesi 100 milyona ulaşıyor. Türkiye’de neredeyse her çocuklu eve giren Kukuli’yi yaratıcısı Emre Aksoy’la konuştum. Fauna Entertainment’in kurucusu Aksoy, Kukuli’nin artık dünyada da fenomen olduğunu söylüyor: “Türkiye’nin gelmiş geçmiş kült isimleriyle aynı listede yer almak bizim için gurur verici ama en önemlisi bu oranlar gösteriyor ki 7’den 70’e herkesin kalbinde yer buluyoruz.”

Emre Aksoy’un daha önce bu alanda bir deneyimi olmamış. Ancak çocuklara yönelik bir iş yapma isteği Afrika’ya dayanıyor. O bölgede çalıştığı dönemde bir köyü ziyaret ediyor ve yanına gelen çocuklara tabletten çizgi film izletince çocukların yüzlerindeki şaşkınlık ve mutluluk onu çok etkiliyor. Kariyerini bu yönde değiştirmeye karar veriyor. Ortağı Ömer Fener ve proje ortağı Mustafa Yıldıran’ın ellerinde başlıyor Kukuli’nin yolculuğu. Önce YouTube, daha sonra TRT Çocuk ve Minika Çocuk’la devam ediyor...

Kukuli’nin her bölümü ve her bestesi için 60 kişilik bir ekip çalışıyor. Senaristler, proje yaratıcıları, çizerler, animatörler, ses tasarımcıları, seslendirme sanatçıları, besteciler... Toplam 29 şarkısı var. Şarkıların tamamı milyarı aşkın izlenme almış olsa da şarkı adedi aslında çok az. Aksoy bunu arttırmayı hedeflediklerini söylüyor: “Minikler sürekli yeni bir içerik istiyor, bu yüzden artık her ay yeni şarkılar üretmeyi amaçlıyoruz.”

Ebeveynlere de göz kırpıyor

Bana göre Kukuli’nin alameti farikası ebeveynlere de göz kırpması.

Bunu da şarkıların sözlerindeki küçük hatırlatmalarla ve çizgi dizide, 90’lardaki bazı nostaljik eşyalara yer vererek yapıyorlar. Örneğin, Kukuli’nin bir şarkısının adı 'Nereye Koyduysan Ordadır'. Bu benim çocukluğumda bir eşyamı ararken annemden en sık duyduğum laf olabilir... Bir diğer şarkıda, Kukuli çocuklara ellerini yıkamaları gerektiğini öğretirken lavabonun yanında el şeklinde, kırmızı oje sürülmüş tırnakları olan bir sabunluk duruyor. Bu sabunluk eminim birçok genç ebeveynin yüzünü güldürmüştür... Aksoy’un anlattıklarına göre, ekip olarak şarkıları yazarken ebeveynleri de çekmek için çaba sarf ediyor ve onlara kendi çocukluklarını hatırlıyorlarmış. Ekip için en büyük ilham kaynağı da yetişkin bedenlerinin içindeki çocuğun sesiymiş...

Kukuli’nin yurtdışı macerası

Türkiye’nin, dijitalden çıkıp ulusal TV kanallarında yayımlanan ve yurtdışına da açılarak bu denli yayılan ilk markası Kukuli.

72 ülkede, dünyanın her kıtasında yayında. En çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi (MENA) ile Doğu Asya ülkelerinde seviliyor.

Kukuli, İngilizce, İspanyolca, Urduca, Arapça gibi 16 farklı dilde gösteriliyor.