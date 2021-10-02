Türkiye kaykay şampiyonlarının hedefi 2024 Paris Olimpiyatları... ‘Milli takım forması giyip Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz’

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Şehrin parklarında, boş alanlarında rastladığımız kaykaylı gençlerin kaldırımları ve merdivenleri kullanarak sergiledikleri kimi zaman zorlu figürler artık sadece bir sokak sporu olarak görülmüyor. Kaykayın 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez branşlar arasında yer alması bu spora olan ilgiyi artırdı. Daha önce ciddiye alınmayan kaykaycılara artık markalar sponsor oluyor. Belediyeler kaykay pistleri açıp yarışmalar düzenliyor.

Geçen günlerde de Türkiye Kaykay Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası gerçekleşti. Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan Kaykay Park’ta üç gün boyunca 24 sporcunun mücadele ettiği zorlu yarışmada kadınlarda Safa Merve Nalçacı (28), erkeklerdeyse Alparslan Ayhan (20) birinci oldu. Biz de şampiyonlarla Maltepe Skatepark’ta buluştuk. Türkiye şampiyonluğundan olimpiyatlara uzanan hayallerini konuştuk.

Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?

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Merve Nalçacı: Zaten Tokyo 2020 elemeleri, kalifikasyon yarışmalarına gittiğimiz için düzenli olarak antrenman yapıyorduk. Tokyo 2020’ye gidemedik ama çalışmayı da bırakmamıştık.

Alparslan Ayhan: Bir yıldır bileğim sakat, yarışmaya katılmayacaktım. Fizik tedavi uzmanım onay verince katıldım. Kayıtlar başlamadan bir hafta önce lisansımı yenilettim. Çok fazla hazırlanamadım ama yine de güzel geçti.

Kaykayla nasıl tanıştınız?

Merve Nalçacı: Ankara’da doğdum. Sonra Almanya’ya taşındık. 6 yaşımda Almanya’da kaykay sürmeye başladım. Kendimi sürekli geliştirdim. Yaklaşık 5-6 yıldır profesyonel olarak kayıyorum. Aynı zamanda futbol oynuyorum.

Alparslan Ayhan: 7-8 yaşlarımdayken annemin kırtasiyeden aldığı bir kaykayla başladım. Üzerinde zımpara bile yoktu. Annem hevesimin geçeceğini söylüyordu. Kararlı olduğumu görünce bana iyi bir kaykay aldı. 11-12 yaşlarında tam anlamıyla kaykaycıydım. Yaklaşık 10 yıldır kayıyorum.

İkiniz de üniversitedesiniz. Okul ve kaykayı birlikte nasıl yürütüyorsunuz?

Merve Nalçacı: Marmara Üniversitesi’nde dördüncü sınıftayım. Okula genellikle kaykayımla gidiyorum. Çıkışta yine kaykay kayıyorum.

Alparslan Ayhan: Fenerbahçe Üniversitesi’nde antrenörlük okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Pandemiden dolayı geçen yıl okula gidemedim. Bu yıl kaykaya ve okula elimden geldiğince vakit ayırmayı planlıyorum. Onun haricinde reklam işleriyle uğraşıyorum. ala skateboards adında Türk markası bir sponsorum var. Sahibinin asistanlığını yapıyorum. Haftada en az beş günümü kaykaya ayırıyorum.

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Kaykay dışında neler yapıyorsunuz?

Merve Nalçacı: Günde en aşağı 10 saat pistteyiz. Pistteyken sosyalleşiyoruz.

Alparslan Ayhan: Yakın arkadaşlarım, zevk aldığım işler, hobilerim kaykayla ilgili. ‘Bir çıkayım kafede oturayım’ diye hiç düşünmedim.

ANNEM ÇAYIYLA GELİR, İZLER

Aileniz bu sporla ilgilenmeniz konusunda ne düşünüyor?

Merve Nalçacı: En büyük destekçim ailem. “Benim milli sporcu kızım gelmiş. Bugün hangi hareketi çalıştın” diye soruyorlar. Annem de her zaman “Bugün nerene çarptı kaykay” diye sorar. Termosa çay koyar, gelir kaykay pistinde beni izler.

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Alparslan Ayhan: Beni de ailem çok destekliyor, özellikle de ablam. Babam küçükken dizliksiz, kasksız çıkarsam kaykayımı elimden alacağını söylerdi. Ablam da ne zaman bir problem yaşayıp kaykayı bırakmayı düşünsem yanımda oldu.

Seni kaykayı bırakma noktasına ne getirmişti?

Alparslan Ayhan: Biraz bunalmıştım. Oysa üzgünsem kayarken mutlu oluyorum. Mutluysam da daha çok mutlu oluyorum.

Merve sen kaykayın üzerindeyken ne hissediyorsun?

Merve Nalçacı: Etrafımda kimse yokmuş gibi hissediyorum. Aşkla ve tutkuyla, gerçekten kalpten yapıyorum kaykayı.

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Kaykayla ilgili önyargılarla karşılaşıyor musunuz?

Merve Nalçacı: Maalesef... Mesela bugün yolda sanki elimde silah taşıyormuşum gibi ters ters bakanlar oldu. Serseri gözüyle bakıyorlar.

Alparslan Ayhan: Artık milli sporcular olarak daha çok kabullenildiğimizi görüyoruz. Bu işi yapmaktan keyif aldığımız için tepkiler, önyargılar pek de umurumuzda değil.

Kaykayla ilgili hayalleriniz nedir?

Merve Nalçacı: Kaykayda milli takım formasını giyip Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Yıllardır bunun için çalışıyorum.

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Türkiye Şampiyonası’ndan sonra olimpiyatlara katılma hakkı kazandınız mı?

Alparslan Ayhan: İlk önce Türkiye içi kamplar olacak. Sonra yurt dışındaki yarışmalara katılıp puan toplamamız lazım. Olimpiyatlara katılıp katılamayacağımızı puan belirleyecek. Elbette birinci olmak istiyoruz. Bunun için daha fazla tesise ve desteğe ihtiyacımız var.

Kaykay parklarında problemler de yaşanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Alparslan Ayhan: Öncelikle buralara güvenlik konulması, kaykay, paten ve bisiklet gibi sporları yapanların dışındakilerin bu parklara sokulmaması gerekiyor. Çünkü kişinin kötü bir niyeti olmasa bile gelip pistte oturduğu nokta benim kaydığım yer olabiliyor. Ona çarpabiliyorum ya da tartışma çıkabiliyor.

Bugüne kadar ciddi kaza geçirdiniz mi?

Merve Nalçacı: İki kez ön dişlerimi kırdım. Bir kere de sağ elimin parmağını... Kafamı betona vurmuşluğum da var. Ama bu sporu bırakmayacağım.

Alparslan Ayhan: Bir kere kolumu çatlattım. Tek ciddi sakatlığım ayak bileğimde.

KAYKAY ŞAMPİYONLARINDAN YENİ BAŞLAYANLARA TAVSİYELER...

- Öncelikle kaliteli bir kaykay edinin.

- Cesur olun, korkmayın, vazgeçmeyin. Çünkü kaykay düşerek öğrenilen bir spor.

- Kask, dizlik ve dirsekliksiz kaymayın.

- Kaykay kullanmayı düz yolda öğrenin. Yeni başlayanlar için kaykay parkları uygun değil. Kaykay parkları profesyoneller için…

NEREDEN ALMALI?

Taksim’de alaskateboards’un X4’Tune kaykay dükkânı var. www.skateboardingturkey.com adresinden de alabilirsiniz. Decathlon’da uygun fiyatlı seçenekler bulmak mümkün.

BÜYÜKŞEHİRLERDE NERELERDE KAYMALI?

İstanbul: Maltepe ve Kalamış Parkı. Beylikdüzü’nün yeni başlayanlar için seviyesi zor.

Ankara: Ankamall kaykay parkı. Millet Bahçesi’ne de yeni bir park yapılıyor.

İzmir: Bostanlı kaykay parkı