Türkçe söylemesi avantajı oldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:00

2021 yılında The Voice of Germany (O Ses Almanya) yarışmasına katılan Zeynep Avcı, Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ şarkısını söyleyerek, koltuklarında arkaları dönük pozisyonda şarkıyı dinleyen 4 jüri üyesini kendine döndürmüş ve o performansı ertesi gün sadece Almanya’da değil, Türkiye’de de sosyal medyada patlamıştı.

Geçen hafta bu olayın bir benzerine tanık olduk. Yarışmanın Belçika’da yayımlanan versiyonuna katılan Naz Çavuşoğlu, Can Ozan’ın ‘Ağlama Ben Ağlarım’ şarkısını öyle etkileyici şekilde yorumladı ki şarkının duygusunu tüm salonun hissetmesini sağladı. O gece oradakilerin çoğunun Türkçe bilmemesini Naz bir anlamda avantaja dönüştürdü. Tüm dikkatler ne anlattığına değil, yorumuna odaklanmıştı. Ayrıca Türkçe söyleyerek risk aldı, diğer yarışmacılardan ayrıştı. Bu stratejik hamle miydi bilinmez ama sonu iyi bitti. Elbette genç müzisyenin performansı ertesi gün sosyal medya akışlarını tam anlamıyla ele geçirdi. Kendisini ilk kutlayanlardan biri de Can Ozan oldu.

17 yaşındaki Naz Çavuşoğlu hakkında edindiğimiz bilgiler yarışmanın seçmelerinde Tamino’nun ‘Habibi’ şarkısını söylediği yönünde. Yarışmaya Mathieu Terryn’in (Belçika’nın ünlü Bazart grubunun solisti) takımında devam eden Çavuşoğlu’nun şarkı sözü yazıp bestelediği biliniyor. Ayrıca All Lost adlı müzik grubunun da üyesi.

Haberle ilgili daha fazlası:
