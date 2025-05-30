Turist gibi gezelim, biraz sosyalleşip eğlenelim

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Bayram tatilinde şehirde olmak ayrı güzel; trafik yok, sokaklar sakin. Bir yandan mekânların programları çok renkli. Yaza güzel başlamak için önümüzde iyi bir fırsat var. Eğer İstanbul’daysanız şehirden uzaklaşmadan Prens Adaları’na bir program yapabilir, Bebek sahilinde deniz sezonunu açabilir, gece Cahide Palazzo’da Özcan Deniz’i veya Gülşen’i dinleyebilirsiniz. Eğer İzmir’deyseniz Karaburun’a uğrayabilirsiniz. İsmet’in Yeri İskele Restaurant’ın lezzetli mezelerini tadıp önündeki plajdan denize girebilirsiniz. Henüz bayram için bir programınız yoksa isteyene eğlence, isteyene şehir gezisi tavsiyeleri verdim...

İSTANBUL

◊ Prens Adaları’nı ziyaret edin, denize girin. Bayramda kalabalık olabiliyor, o yüzden gidiş-geliş saatlerini iyi planlayın. Gidişte ilk sefer yerine bir sonrakini tercih edebilirsiniz. Dönüşte de son seferi beklemeyin. Konaklama planınız varsa Büyükada’ya Princes’ Palace Resort isimli yeni bir otel açıldı; kendinizi Bodrum’da, Çeşme’de hissediyorsunuz.

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◊ Hazır İstanbul boşken şehirde turist gibi gezmek şahane oluyor. Sultanahmet Meydanı klasiktir ama İstanbul’un kalbidir. İmparatorlukların ihtişamını yansıtan eserleri görün, her sokağı keşfedin. Kapalıçarşı’nın çevresini dolaşın, Eminönü’nde balık ekmek molası verin. Biraz da Pierre Loti tarafına uzanın ve şehre tepeden bakın.

◊ Vapur turu yapmadan olur mu? Çengelköy-İstinye ring hattında her durak birbirinden güzel. Çengelköy’den kalkan vapur 10 dakikada Arnavutköy’de, 5 dakikada Bebek’te. Sırasıyla Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca ve Emirgân’a uğrayıp İstinye’de duruyor. Aynı rotadan dönüyor. Seferler hafta içi ve cumartesi 7.25’te başlıyor, bayramda da tarife aynı.

◊ Deniz sezonunu şehirde açacaksanız Avrupa Yakası’nda Bebek sahiline sabah erkenden gidin. O zaman sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Anadolu Yakası’nda Suadiye Marina Beach’i öneririm.

◊ Yeşilköy-Yeşilyurt taraflarındaysanız kamp sandalyelerinizi sahile kurun, denize karşı keyif yapın. Yeni açılan ocakbaşı Müstakil 22 akşam yemeği için listenizde olsun. Balıkçı arıyorsanız da Rapala’nın mezeleri çok lezzetli.

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◊ Kuruçeşme’de sıra sıra dizilmiş barların birinin önündeki masalara kurulun, geleni geçeni seyredin, biraz sosyalleşin, bolca partileyin. Minibar, Scatola ve Goose No.25’i önerebilirim. Eğer geceye devam etmek is-

terseniz Minibar’ın canlı müzik programına geçebilirsiniz.

◊ Swissôtel The Bosphorus Istanbul’daki Chalet Garden çok eğlenceli. Canlı müzik etkinlikleri de oluyor. Programlarını takip edebilirsiniz.

◊ Emirgân’daki Teras Emirgân sezonu açtı, La Boom’un menüsü yenilendi. Akşamüzeri bir şeyler atıştırıp, sonrasında Next Door’da ve Upstairs’te dans edip günü geceye bağlayabilirsiniz.

◊ Cahide Palazzo henüz İstanbul’dan ayrılmadı, bayramda programına devam ediyor. 6 Haziran Cuma Derya Bedavacı, 7 Haziran Cumartesi Özcan Deniz, 8 Haziran Pazar Gülşen sahnede olacak. Rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın.

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◊ The Marmara Taksim’in 20’nci katındaki Upperist’e uğrayın, İstanbul’u tepeden, 360 derece izleyin. Bayram programlarını takip edin.

Tekirdağ

◊ Bayramda yola çıkıp bir bağ gezisi de planlayabilirsiniz. Yoğunluk olabilir o nedenle gideceğiniz yerleri önden arayın, rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın. Benim iki favorim Tekirdağ’daki Barel Bağ Evi ve Barbaros Bağ Evi. Eğer günbatımını yakalarsanız şanslısınız çünkü bağların arkasından batan güneş kartpostal gibi görünüyor. Instagram hesabınız için fotoğraflar çekebilirsiniz.

İzmir

◊ İzmir’deyseniz ve uzun uzadıya program yapmayacaksanız günübirlik bir gezi için istikametinizi Urla’ya çevirin. Teruar’da Osman Serdaroğlu’nun lezzetli yemeklerinin tadına bakın, ‘yıldızlı’ bir gün geçirin. Bölgedeki bağları gezin. Karaburun’daki İsmet’in Yeri İskele Restoran’a uğrayabilirsiniz, mekânın plaj kısmı da var. Gündüz bol bol yüzüp akşam denize nazır bir yemek yiyebilirsiniz.

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◊ Çeşme’degünübirlik program içinse önce Alaçatı Port yolundaki Zeytinaltı Kahvaltı’da, ağaçların arasında güzel bir kahvaltı yapın. Sonra Ilıca’daki Reyhan Pastanesi’ne uğrayın, yanınıza atıştırmalık bir şeyler alın. Ücretsiz plajların yolunu tutun ve kumların üzerine serilin.

ANKARA

◊ Ankara’daysanız şehre bir saat mesafedeki Beypazarı’na gidin. Çarşısını gezin, sokaklarında fotoğraf çekin.

◊ Tunus Caddesi’ndeki Başka Ankara’nın canlı müzik programlarını takip edebilirsiniz. Eğlence bayramda da tam gaz devam ediyor. Gitmeden rezervasyon yapmayı unutmayın.

Ah geceler

◊ Koray Avcı bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

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◊ Özlem Başar bu gece 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Anıl Durmuş

bu gece 23.00’te Nuit Blanche’ta. (0538) 413 49 40

◊ Sinem Yalçınkaya bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Özay Bakır bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Yağmur Hızal yarın gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için:

@kortoistanbul

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Sakiler 3 Haziran Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

7/24 yetmez

◊ Kuruçeşme’deki Korto’nun en alt katı, yani bahçesindeki Güzel Kuruçeşme sezonu açtı. “Yazın şehirde gidecek yer kalmıyor, mekânlar sayfiyeye taşınıyor” diyenler için güzel bir seçenek. Yemekle başlayan gece ilerleyen saatlerde hareketleniyor, müziğin sesi yükseliyor.

◊ Ataşehir’deki Muamma Plus’ta 12 Haziran Salı gecesi ‘Arabesk Gazinosu’ olacak. Arabesk repertuvarıyla Güven Yüreyi ve Dicle Olcay şarkılar söyleyecek.

◊ Babalar Günü yaklaşıyor. Eğer bir programınız yoksa The Ritz-Carlton İstanbul’daki The Roof’ta Babalar Günü için bir brunch düzenlenecek. 12.00-15.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte Şef Ali İhsan Özkan ve ekibinin hazırladığı açık büfede kruvasanlar, ev yapımı börekler, organik şarküteri ürünleri, bagel sandviç gibi lezzetler sunulacak.