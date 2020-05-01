‘Tüm gün ekran başında oturmak kolay değil’

Evde olmaktan çok memnunum. Serviste saatlerce yol gitmektense odamdan oturma odasına gitmek çok daha kolay. Benim gibi hayatını sosyal medyayla sürdüren biri için mükemmel bir durum. (Can Dilekçi, 15)

Değişik ancak okuldaki kadar verimli değil. (Aras Kurtuldu, 19)

Okula göre rahat ama öğretmenler bir sürü ödev veriyor. EBA bence çok kötü. O kadar yoğun oluyor ki hiç giremiyorsun. Televizyondan anlattıklarıysa çok kısa ve yeni videolar yayımlamıyor, sürekli tekrarları gösteriyorlar.

(Can Yörük, 15)

Evden eğitimi verimsiz buluyorum. (Ali Deniz Oğuz, 14)

SERVİSE YETİŞME DERDİ YOK

Benim için garip bir deneyim. Tüm gün evde olup bir yandan da ders çalışmaya alışmaya çalışıyorum. (Burak Çetin, 19)

Evden eğitim iyi, servise yetişme derdi olmuyor. (Ata Berk Özçelik, 17)

Evden eğitim okulun yerini tutmuyor, okuldaki disiplini evde kuramıyorum. (Ata Tekeli, 17)

Uzaktan eğitim güzel, evet ama okuldaki gibi olmuyor. Okulda daha fazla konsantre olabiliyorduk. Şu an yeterince adapte olabildiğimi düşünmüyorum. Ama konuları tekrar için iyi oluyor.

(Dicle Aykal, 18)

Hiçbir şey öğrendiğimi düşünmüyorum. EBA TV’den yayımlanan derslerin yetersiz olduğunu düşünüyorum.

(D.K, 15)

Evden eğitimde bağlantı ve görüntü sıkıntıları oluyor, odaklanma sorunu yaşıyorum. (Mehmet Kaymak, 18)

Güzel bence. Okulu da özledim ama böyle daha rahat. (Hande Birol, 12)

Yoğun ama faydalı bir deneyim olduğunu düşünüyorum. (Melis Aydın, 16)

BELİRSİZLİK İÇİNDE ODAKLANAMIYORUZ

Genellikle kendim çalışıyorum evde. Sürekli zamanımı en verimli şekilde geçirmem gerektiğini düşünüyordum. Ama sonra şunu fark ettim: Büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. İnsanlar hayatını kaybediyor.Sonrasında ne olacak bilmiyoruz. Bu haldeyken hiçbir şeye odaklanamıyoruz ve hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Bunlar gayet doğal. (Duru Engin, 17)

SINIF ORTAMINI, ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM

İlginç ama etkili değil. (Batu Alp Gürsoy, 15)

Okula giderken yolculuk sürecim yaklaşık dört saat sürüyordu, bu nedenle yol beni yoruyordu. Evde olduğum için artık uykumu daha iyi alıyorum ve zamandan kazanıyorum. Öğretmenlerin derslerle ilgili koyduğu ödevler veya canlı ders anlatımlarının da verimli geçtiğini düşünüyorum. Fakat sınıf ortamını, arkadaşlarımla beraber olmayı ve okulu özlüyorum. (Baran Ulusoy, 18)

Çok zevkli. En azından arkadaş ve öğretmenlerimizi canlı görebiliyoruz. (Nuri Can, 13)

Evden eğitim, okulda gördüğümüz eğitimle kıyaslanamaz. Ders saatleri az ve öğrenciler anlamadığı noktaları öğretmenlerine soramıyor bu da sıkıntı oluşturuyor. (Öykü Baltacı, 16)

Herkes gibi ben de bu sürece uyum sağlamaya çalışıyorum. Ama yüz yüze ders işlemek kesinlikle çok daha verimli. (Yağmur Kürekçi, 17)

Zorlayıcı. Bir yandan okula gitme mecburiyetinin olmaması güzel bir duygu ama bütün gün bilgisayar başında oturmanın da kolay bir yanı yok. (Ege Güven, 16)

EVDEN EĞİTİM SONRAKİ YILLARDA DA OLMALI

İlk başlarda teknik sıkıntılar yaşandı ama şu anda evden eğitimi çok başarılı buluyorum. Sabah daha geç kalkmamıza ve dersler daha kısa olmasına rağmen aldığım verim arttı. İlerideki yıllarda evden eğitimin eğitim sistemi içinde olması gerektiğini düşünüyorum. (Emre Zor, 17)