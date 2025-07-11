Travmalarla şekillenen hayatlar

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‘Yaban Mersini Toplayıcıları’

Amanda Peters

(Beyaz Baykuş)

Temmuz 2025

1960’lı yıllarda Kanada’dan ABD’ye göç eden bir aile...Roman, yalnızca bir kayıp hikâyesi değil, zorla asimilasyonun izlerini, aile içindeki travmaları ve yerli halkların susturulmuş hafızasını gün yüzüne çıkarıyor.

‘Hasarsız

Satılık Beden’

Gülçin Kaya Rocheman

(Düşbaz Kitap)

Temmuz 2025

Eser; annelik, kadınlık ve travma temalarını cesurca ele alan çarpıcı öykülerden oluşuyor. Gülçin Kaya Rocheman kadınları en kırılgan ve en sahici halleriyle anlatırken annelik mitinin gölgesinde kalan duygulara dokunmaktan çekinmiyor.

‘Yüksek

Şatodaki Adam’

Philip K. Dick

(İthaki Yayınları)

Temmuz 2025

Nazi Almanyası ve Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı bir dünyada geçen romanda Amerika ikiye bölünmüştür. Dick’in zihin açıcı anlatımı, tarih, gerçeklik ve otorite kavramlarını altüst ediyor.

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‘Yüzbaşının Bebeği’

D.H. Lawrence

(İthaki Yayınları)

Temmuz 2025

Savaş sonrası Avrupa’nın kırılgan atmosferinde geçen bu kısa roman aşk, otorite ve kimlik arayışını derinlemesine sorguluyor. Lawrence cesur kadın karakterleri ve içsel çatışmalar yaşayan erkek figürleriyle, kısa kurmacadaki ustalığını ortaya koyuyor.