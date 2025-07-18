Transparan zarafet: Artık iddia değil, bir anlatım biçimi

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Giysilerin üzerimizde nasıl bir etki bıraktığını gözlemlemeyi çok seviyorum. Eskiden transparan sadece çıplaklıkla özdeşleştirilir, çoğunlukla da sadece sanatçıların sahne kostümlerinde görülürdü. Ve hemen o bilindik manşet gelirdi: ‘Cesur tercih!’. Ama 2025 yaz podyumları bize başka bir şey söylüyor: Transparanlık artık sadece ten göstermek, bir iddia değil, bir anlatım biçimi. Şifonlar, örgüler, incecik tüller ya da fileler sadece görünürlük sunmuyor aynı zamanda hafifliği, ferahlığı ve yaz günlerinin yarattığı o iyi hisleri de taşıyor.

2025 podyumlarına bakalım… Zira Victoria Beckham’dan Zimmermann’a, Prada’dan Saint Laurent’a kadar yüksek moda transparan trendini kucakladı. Prada’nın şifon etekleri, aynı tonlarda taytlarla eşleştirilmişti. Saint Laurent’sa transparan bluzları, dantelli parçalarla tamamladı. Bu kombinler bize transparan parçaların artık yalnızca çıplaklığı simgelemediğini gösteriyor.

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Elbette en çok plajda karşımıza çıkıyor ama gündelik hayata, hatta davetlere de uyarlamak mümkün. Nasıl mı? İşte stilinize göre adapte edebileceğiniz önerilerim...

GÜNLÜK HAYATTA...

- Şifon transparan bir elbisenin içine bol paça bir keten pantolon giyin veya üstüne ‘oversize’ bir tişört geçirin. Evet, elbise altına pantolon giymek artık moda, özellikle transparan söz konusuysa.

- Transparan bir midi eteğin veya örgü pantolonun içine, aynı tonlarda bir şort

ya da boxer ekleyin. Üstüne düz, beyaz bir poplin gömlekle hem ofise hem akşam yemeğine hazırsınız.

- Kat kat tüllü bir elbiseyi babet ve hasır çantayla tamamlayın. Romantik, rahat ve yaz günleri kadar hafif. İç elbiseler ve jüponlar hâlâ iş görüyor, unutmayın.

- Sevdiğiniz tül bluzun içine şık bir büstiyer ya da sutyen giyin, altına da ‘basic’ bir jean ve sneaker ekleyin, gündelik ama etkileyici bir görünüm.

- Davetler için şık bir şifon elbise tercih edin, elbette astarlı olsun. Takı ve aksesuarlarla güçlendirin.

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PLAJA ÇOK YAKIŞIR

- Plajda transparan parçalar giymek tabii ki çok daha doğal. Bikinilerin ve mayoların üstünde ister file, ister örgü, ister incecik şifon elbiseleri tercih edebilirsiniz.

- Bu yaz özellikle örgü elbiseler çok popüler ama bana kalırsa şifon plaj stiline ayrı bir zarafet katıyor.

- Bej, siyah ya da ekru tonlar seçerek her mayo/bikiniyle uyum yakalayabilirsiniz. Plaj şıklığı arıyorsanız, birkaç iyi transparan parça yaz çantanızda mutlaka olmalı.

HER TARZA UYGUN





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Yaz davetlerinde tercih edilebilir. Forever 21, 999 lira





Siyah bir sutyen ve mini bir şortla yaz akşamları için uygun olur. H&M, 1.899 lira





Plajda kullanım için ideal bir parça. Koton, 999 lira





Bir iç elbise eklenerek şık bir davette kullanılır. Nisse, 28.800 lira





Örgü elbiseler plajlara bohem bir şıklık katıyor. Zara, 1.690 lira

KISA KISA

Gardıroplar büyüyor, gezegen küçülüyor





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Kendimize soralım: Bu kadar kıyafete ihtiyacımız var mı? Moda artık sadece hızla değil, sorumlulukla da ölçülüyor. Pandemi döneminde sıkça tartışılan hızlı tüketim konusunda olumlu gelişmeler yaşanırken pandemi sonrası Çin çıkışlı Shein gibi ultra ucuz markalarla iyice ivme kazandı. Fransa tam bu noktada devreye girdi: 10 Haziran 2025’te, ultra hızlı modaya karşı tarihi bir adım attı. Fransız Senatosu’nun kabul ettiği yasa; Shein ve Temu gibi markaların reklamlarını yasaklıyor, çevreye verdiği zarar üzerinden ürün başına 5-10 euro çevre vergisi getiriyor. Ayrıca tüketiciye karbon ayak izi, geri dönüşüm oranı gibi bilgiler de sunulmak zorunda. Bu yasa neden önemli? Çünkü moda sektörü, farklı kaynaklara göre küresel karbon emisyonunun ortalama yüzde 10’unu, atık suyun yüzde 20’sini ve yılda 80 milyar kıyafetle çılgın bir üretimi temsil ediyor. Üstelik araştırmalara göre yalnızca yüzde 1’i geri dönüştürülüyor. Yani gardıroplar büyüyor, gezegen küçülüyor.

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McKinsey 2025 raporu da uyarıyor: Sektör yöneticilerinin çoğu hâlâ sürdürülebilirliği birincil öncelik olarak görmüyor. Ama bu böyle gitmeyecek. Evet, gezegen daha kırılgan ama tüketici de daha bilinçli, Fransa’nın attığı bu adım sadece bir yasa değil, daha az tüket, daha bilinçli ol çağrısı.