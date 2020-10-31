Topuk sesleri bu yıl ekrandan yükselecek

Her yıl ilham verici konuşmalar yapmak üzere farklı alanlardan başarılı isimleri bir araya getiren Dijital Topuklar bu yıl internet üzerinden izlenebilecek. Yarın beşincisi düzenlenecek olan organizasyon, kurucuları Elif Doğan ve Perihan Çıragöz’ün açılış konuşmasıyla başlayacak, 19.00’a kadar sürecek. Konuşmacılar arasında birçok kadının hayatını değiştiren ‘Öfke Dansı’ kitabının yazarı psikolog Harriet Lerner, astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmeni Ebru Nihan Celkan ve cinsellik eğitmeni ve aktivist Efsun Sertoğlu da var. Programın detayları ve biletler www.dijitaltopuklar.com’da. Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşecek etkinliğin gelirinin yüzde 10’u ALİKEV ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na aktarılacak. Biletler 225 ve 275 lira.