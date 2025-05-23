‘Toplumun genelgeçer başarı anlayışından ayrılıyorlar’

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Kimi zaman başarma arzusu ve toplumsal beklentiler uğruna hayatı ıskalayabiliyoruz. Kendi mutluluğumuzu değil, başkalarının doğrularını merkezimize alıp farkında olmadan üzerimize yüklenen rollerin altında tükeniyoruz. Türkiye’de Athica Yayınları'ndan çıkan ve 140'ıncı baskısını yapan ‘Hyunam-Dong Kitabevi’ tam da bu kırılma noktasında kitabevi açarak hayatı değişen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Okura başarıya endekslenmiş yaşamın görünmeyen yükleri, toplumun dayattığı roller ve yeniden kendini bulma cesareti üzerine güçlü bir anlatı sunuyor. Kitabın yazarı Hwang Bo-reum sorularımızı yanıtladı.

◊ Sizce bir kitabevini iyi yapan nedir?

Sahibinin kitaplara olan sevgisi ve belirgin kitap zevkleriyle öne çıkan bir yer olmalı. Sayısız kitabın sergilendiği büyük kitabevlerinin aksine, bağımsız olanlar genellikle sahibinin seçtiği kitaplarla sınırlıdır. Bu da o kitabevini kendine özgü kılar.

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◊ Kitabınızın Türkiye’de bu kadar çok sevilmesinin nedeni ne sizce?

Çok sevdikleri için minnettarım ama açıkçası nedenini ben de bilmiyorum. Belki de başarı yolundan sapmış roman kahramanlarının buna rağmen iyi bir şekilde yaşamaya devam etmesi insanlara teselli veriyor. Romandaki karakterler toplumun genelgeçer başarı yolundan ayrılıyorlar ve başkalarının gözünde başarısız gibi görünen bir hayat yaşıyorlar. Ama onların hikâyesini takip ettiğinizde, aslında hiç başarısız olmadıklarını fark ediyoruz. Aksine önceki yaşamlarına kıyasla daha anlamlı ve dolu bir hayat sürüyorlar. Belki de okurlar ‘Biz de böyleyiz’ diye düşünüp empati kuruyorlar.

◊ Yazarken size ilham veren bir deneyiminiz oldu mu?

Yazarlık hayaliyle birkaç yıl boyunca odama kapanıp sürekli yazdım. Ancak yazdığım iki kitabı yayınevlerine gönderdiğimde hiçbiri kabul etmedi. Üçüncü kitabım yayımlandı fakat pek ilgi görmedi. Bu kitabın taslağını 2018’de tamamladım. Kore’de önce 2021’de e-kitap olarak, ardından 2022’de basılı kitap olarak yayımlandı. Bana ilham veren deneyimlere gelince; muhtemelen romanımdaki karakterler gibi, toplumun başarılı yaşam olarak tanımladığı yoldan sapıp yazar olmaya karar verdiğim ve kimsenin beni tanımadığı o yıllarda yazmaya devam ettiğim dönemdir. Bunlar roman karakterlerine de yansımıştır.

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◊ Romanınızda Hyunam-Dong’u mekân olarak seçmenizin bir nedeni var mı? Bu gerçek bir yer mi?

Koreli okuyucular arasında bile Hyunam-Dong’un gerçekten var olup olmadığını araştıranlar olmuş. Oysa Hyunam-Dong tamamen hayal ürünü bir mahalle. Mahallenin adının ‘Hyu’ hecesiyle başlamasını istiyordum. Ayrıca Seul’ün Mapo-gu bölgesinde Yeonnam-dong adında bir semt var. Oradaki ‘Yeon’ hecesini ‘Hyu’ ile değiştirerek bu ismi oluşturdum.

‘BİZ YİNE DE FENA DEĞİLİZ’

◊ Kitabınız okurlara umut ve iyileşme mesajları sunuyor. Bunlar sizin için neden önemli?

Başarıya dair bakış açısının çok dar olduğu Kore top-

lumunu düşünerek, hemen herkesin peşinden koştuğu başarılı bir yaşam yerine farklı bir yaşam sürmenin de mümkün olduğunu ve böyle bir yaşamın da anlamlı ve mutlu olabileceğini anlatmak istedim. Kendi tercihiyle veya zorunluluktan, toplumun dayattığı yoldan sapmış insanlara “Biz yine de fena değiliz, değil mi” diye seslenmek istedim.

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◊ Romanınızdaki her karakter kendi yalnızlığını deneyimliyor. Sizce günümüzde neden insanlar kendini bu kadar yalnız hissediyor?

Eğer romanımdaki karakterler yalnız görünüyorsa

bunun nedeni muhtemelen Kore toplumunun aşırı derecede rekabetçi bir yapıda olmasıdır. Hayatta kalabilmek

için başkalarını geçmeniz gereken bir sosyal ortam bizi daha da yalnızlaştırıyor.

◊ Türkiye’deki okurlarınıza neler söylemek istersiniz?

Uzak bir ülkedeki okurların kitabımı bu kadar keyifle okuması minnet verici. Yakında Türkiye’de bir deneme kitabımı da yayımlamayı planlıyorum ve umarım ileride sizinle buluşurum. Gerçekten çok teşekkür ederim.

Yazarın favori 3 kitabı:

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◊ ‘Walden’, Henry David Thoreau

◊ ‘Demian: Emil Sinclair'in Gençliğinin Öyküsü’, Hermann Hesse

◊ ‘The Razor’s Edge’, Somerset Maugham