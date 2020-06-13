Toplu taşıma yerine bisiklet kullanmak isteyenlere 7 altın bilgi

1) BİSİKLET



HANGİ MODELİ TERCİH ETMELİYİM?

Kenan Cavnar, Sakarya Basbas Bisiklet Grubu

Şehir bisikletlerini öneririm. İyi bir şehir bisikletiyle performansınız arttıkça yol bisikleti kadar hız da yapabilirsiniz. Her yaşa ve fiziksel özelliğe uygun bisiklet bulmak kolaylaştı. En önemli kriter beden boyu. Mutlaka ölçülerinizi bilerek, bisikleti deneyerek satın alın. Elektrikli bisikletlere de ilgi var. İstanbul’un engebeli yolları bunun önemli bir nedeni. İşe bisikletle gitmek planlanıyorsa tercih edilebilir.

2) EKİPMAN

BAŞKA NELER GEREKLİ?

Erman Öner, Cyclist Türkiye Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Kask, ön ve arka farlar şart. Geceleri ön ve arka farların mevcudiyeti önem kazanıyor. Keza şehirlerde zil de gerekiyor. Sepetler aldıklarınızı taşımakta size kolaylık sağlayacak. Avuç içinizi korumak ve elinizin gidondan kaymasını engellemek için eldiven de lazım. Gözünüze toz ya da böceklerin kaçmasını önlemek için gözlük de işinize yarar.

3) TRAFİK

NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

İnci Sarıhan, bisikletli gezgin

- Sizi görünür kılacak reflektörlü yelekler kullanın.

- Ayna yardımıyla arkanızı kontrol edin.

- Otomobil sürücülerinin ne kadar tehlikeli davrandığı ve empati kurmadığı unutulmamalı.

- Kesinlikle çift kulaklıkla müzik dinlemeyin, telefonla konuşmayın.

4) TOPLU TAŞIMA BAĞLANTILARI

BİSİKLETİMLE HANGİ ARAÇLARA BİNEBİLİRİM?

Seçil Zor, Bisikletli Kadın İnisiyatifi Üyesi

- İstanbul’da belirli saatler içinde otobüs, metro ve Marmaray’a bisikletle binilebilir. Buna rağmen, bazı kurum çalışanları kuralları bilmiyor.

- Vapurlarda saat kısıtlaması yok ve ücretsiz geçiş bizleri çok mutlu ediyor.

5) KÖPRÜLER

BOĞAZ’I PEDAL ÇEVİREREK GEÇMEK MÜMKÜN MÜ?

Seçil Zor, Bisikletli Kadın İnisiyatifi Üyesi

Özel günlerde, toplu sürüşlerde özel izinle köprüler kullanılabiliyor. Ancak köprülerin üstünde yoğun rüzgâr olabiliyor. Bu salınım bisikletliler için tehlikeli. Sağ şeritte bisiklet yolu yapılsa bile sürücüler rüzgâra direkt maruz kalır. Ayrıca bunun için bisiklet yolunun sürekliliği sağlanmalı, bağlantı yolları tasarlanmalı.

6) BAKIM

KENDİ BAŞIMA YAPABİLİR MİYİM?

Erman Öner, Cyclist Türkiye Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Amatör bir binicinin bisiklet bakımı konusunda yapabilecekleri sınırlı. En önemli beceri, patladığında lastiği değiştirebilmek. Bunun için, yedek iç lastik, yama takımı, levye ve pompa gibi ekipman gerekiyor. Ayrıca, her sürüşten önce lastikleri ve zincir yağını kontrol etmek öneriliyor. Sele, gidon, frenler ve vitesler gibi parçaların işleyişini kontrol etmek de faydalı.

7) ROTALAR

İSTANBUL’DA HANGİ GÜZERGÂHLARI KULLANARAK TRAFİĞE ÇIKABİLİRİM?

Zeynep Arapoğlu, Bisikletli Kadın İnsiyatifi

Bakırköy - Florya - Avcılar

Bakırköy’den eski havalimanı yolunu takip ederek, Yeşilköy - Florya bisiklet yoluna bağlanabilirsiniz. Devam etmeniz gerekiyorsa Küçükçekmece’den E-5 yan yolu kullanarak Denizköşkler’den tekrar sahil bisiklet yoluna ulaşabilirsiniz.

Halkalı - Cerrahpaşa

Halkalı’dan Beşyol’a, oradan da Florya sahiline... Bisiklet yolu sizi semtin girişine kadar ulaştırır. Semtin ara sokaklarından Millet ve Vatan caddelerine kadar ilerleyebilirsiniz.

Ataşehir - Kadıköy

Ataşehir’den Bostancı Köprüsü’ne vardıktan sonra Bağdat Caddesi’ne yeni yapılan ulaşım amaçlı bisiklet yolunu kullanabilirsiniz. Veya sahile inerek rekreatif bisiklet yolunu...

Ümraniye - Zeytinburnu

İmes üzerinden Bostancı, Marmaray İstasyonu’na ulaşabilirsiniz. Bisikletinizle trene binin. Kazlıçeşme’de inerek, Veli Efendi Hipodromu’nun önündeki bisiklet yolunu kullanarak Zeytinburnu’na geçin.

Gayrettepe - Okmeydanı - Haliç

Gayrettepe’den Mecidiyeköy’deki otobüslerin güzergâhını takip ederek Çağlayan Adliyesi’ne varabilirsiniz. Adliyenin arkasından, Kâğıthane’nin üst kotlarını takip ederek Okmeydanı Hastane - Perpa - Darülaceze istikametini takip edebilir ve Haliç hattına ulaşabilirsiniz.



Trafiğe çıkmadan önce gerekli önlemleri aldığınızdan emin olun. Ailece bisiklet sürmek isterseniz sahilleri tercih edip temiz hava da alabilirsiniz.