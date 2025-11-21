Topkapı Sarayı’nın saat hazinesi ziyarete açıldı

Haberin Devamı

Zamanı kayda alabilmek eski dönemlerden beri medeniyetlerin uğraşı oldu. Osmanlı’da da saat sadece zamanı ölçmüyordu. Saray zanaatkârlığının inceliğini yansıtan önemli bir kültür unsuruydu; ustalarının estetik anlayışını, süsleme üsluplarını ve dönemin teknolojisini yansıtan birer sanat eseri olma özelliğini taşıyordu. Bugün bu köklü geleneğin izleri Topkapı Sarayı’nın Has Ahırlar bölümünde açılan Saat Müzesi’nde daha önce olmadığı kadar kapsamlı biçimde görülebiliyor. Milli Saraylar Başkanlığı’nın yürüttüğü yedi yıllık çalışmanın ardından ziyarete açılan müze, 380 parçalık koleksiyonu gün yüzüne çıkararak Osmanlı’nın zamanla kurduğu bu özel ilişkiyi yeniden görünür kılıyor.

Sergi alanında masa saatleri, boy saatleri, oturtma saatler ve cep saatleri ziyaretçilerle buluşuyor. 1650 civarına tarihlenen Türk saatleri, duvar tipi ‘kalkan formu’yla dikkat çekiyor. Arka yapıları görülebilsin diye aynalarla desteklenmişler. Koleksiyonda ayrıca dünyanın en eski cep saati formlarını yansıtan üç cep saati görülebilir.

Türk saatçiliğinde özellikle Mevlevi dervişlerin büyük katkısı var. Ünlü saat ustası Ahmed Eflâkî Dede, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarındaki saatleriyle bu geleneğin önemli isimlerinden biri.

Ay’ın evrelerini takip ediyor

Türk saatlerinin ardından sergi, Avrupa saatçiliğine ayrılan bölümle devam ediyor. Koleksiyonda Avrupa üretimi saatlerin sayıca fazla olmasının nedeni o dönemde saatlerin diplomatik görüşmelerde prestijli bir hediye olarak tercih edilmesi. Bu alanda ilk olarak oturtma grubu karşılıyor ziyaretçileri. Diğerlerine göre çok daha karmaşık mekanizmalara sahip olan bu saatlerin içinde melodi düzenekleri veya küçük bir geminin hareketini aktaran mekanik sistemleri olanlar var.

Koleksiyonun en ilgi çekici parçalarından astronomik saatlerse Ay’ın evrelerini ve burç döngülerini takip eden özel kadranlarla tasarlanmış. Günümüzde astrolojinin temel aldığı gezegen ve Ay hareketlerinin yüzyıllar önce bu mekanik düzeneklerle izlenebilmiş olması Osmanlı döneminde astrolojinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Yalnızca yedi adet üretilmiş

Napolyon’un Sultan II. Mahmut’a hediye ettiği saati (soldaki) Fransız saat ustası Abraham-Louis Breguet 1810 tarihinde tasarlamış. Breguet’nin ‘Pandül Sempatik’ adını verdiği saatten yalnızca yedi adet üretilmiş. Yanındaki cep saati ana saatin üst kısmına yerleştirildiğinde iki saat bir mekanizmayla otomatik senkronize oluyor. Bu sistemin 19’uncu yüzyıl için çığır açıcı olduğu belirtiliyor.

Sultanın 25’inci yıldönümü için gönderilmiş

Rus Çarı II. Nikolay’ın Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yıldönümü için gönderdiği, Fabergé atölyesi imzalı masa saati.

İngiltere Kraliçesi Victoria’nın hediyesi

1750’lerden kalma, sedef kakmalı, İngiliz uzun boy saati Markwick Markham&Perigal imzasını taşıyor. İngiltere Kraliçesi Victoria, Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yılı hediyesi olarak göndermiş.

Benzersiz tasarıma sahip

Koleksiyonun en eski İngiliz parçası 1652-1653 yapımı bu saat, kapandığında lale biçimini alan benzersiz bir tasarıma sahip.

Nadide Osmanlı mirası

Türk saat ustası Mehmed Şükrü tarafından 1852-1853 tarihlerinde tasarlanmış bir Osmanlı masa saati. Milli Saraylar Koleksiyonu’ndan, mekanizmasını tüm ayrıntılarıyla sergileyen nadide bir örnek.