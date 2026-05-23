Tiyatrosu ve kütüphanesiyle Güneydoğu’da bir kültür merkezi

Güneydoğu Anadolu’da en genç kentimiz Batman. İl olarak ilan edilmesi çok sonra olsa da bölgedeki kadim şehirler arasında kültüre olan ilgisiyle öne çıkıyor. Devlet Tiyatroları’nın 66’ncı sahnesi olarak hizmete açılan Batman Devlet Tiyatroları Sahnesi’nde ilk oyun Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Büyülü Ağaç’ oldu. Çocukların coşkulu katılımı görülmeye değerdi... Kentin kültürel altyapısı kütüphanesiyle kurduğu bağ üzerinden de net olarak görülebiliyor. Tiyatronun ardından ziyaret ettiğimiz Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi akşam saatlerinde bile cıvıl cıvıldı. Bahçesinden geniş salonlarına ‘soğuk-ciddi’ kütüphane havasından farklı bir yede duran kütüphaneyi görünce Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’nca düzenlenen yarışmada, dünyada ‘tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasına girmesini daha iyi anlayabiliyoruz. Uluslararası bu ödülün yanı sıra TÜİK verilerine göre de 1,5 milyondan fazla kez ziyaret edilen kütüphane, Türkiye’nin en faal ilk üç kütüphanesi arasında. Her yaştan vatandaşın sosyalleşebileceği etkinlikler de düzenleyen kütüphanenin iki özel adımı var ki tüm kentlere ilham vermeli.

Bebeklere özel...

Engelli bireyler için erişilebilir bir kütüphane binasına sahip ve görme engelliler için çok büyük bir kitap arşivleri var. Bu arşiv hem Braille alfabesiyle yazılmış basılı kitaplardan oluşuyor hem de özel bir oda görme engelli kişilerin bilgiye ulaşacakları bilgisayarlarla donatılmış. Burada kitap dinlemek için özel cihazlarını ve kulaklıklarını da temin ediyor ve rahatlıkla dinleyebiliyorlar.

Resim, İngilizce, fizik, kimya, çocuk gelişimi, şiir atölyesi gibi kurslar düzenleyen il halk kütüphanesi aynı zamanda bir yaşam merkezi olmuş. 3-6 yaş grubu çocuklar etkinliklere çok ilgi gösterince yepyeni bir konseptle Bebek ve Çocuk Kütüphanesi inşa edilmiş. Türkiye genelinde örnek alınacak binanın yapılmasına destek veren işinsanının adı verilmiş: Necat Nasıroğlu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi. 0’dan 14 yaşa kadar tüm bebek ve çocukların kitaplara erişebildiği ve eğitimlere katıldığı kütüphanenin emzirme ve dinlenme odalarından kum havuzlarına çocukların gelişimine katkı sunacak tam donanımlı bir merkez olmasına özel gösterilmiş. Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin çalışmaları, etkinlikleri, ilham verici çalışmalarını izlemek için @batmanbebekvecocukktp Instagram hesabını inceleyebilirsiniz.