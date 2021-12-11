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#En İyi Çaycı#Türkiye#Mekan
Tiryakiler buraya

15 Aralık Dünya Çay Günü. Geleneksel içeceğimiz olan ve hem sohbetlerimizi hem içimizi ısıtan çayı açık havada, deniz manzarasına karşı ya da yemyeşil ağaçların arasında içmenin tadıysa çok başka. Türkiye’nin dört bir yanındaki en iyi çaycıları uzman jürimize sorduk.

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1- PARİS ATMOSFERİ
Pera Palace Hotel, İstanbul

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Patisserie de Pera, 120 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Çayınızı 1900’lerin Paris atmosferinde yudumlama zevkini yaşayabilir, pastanenin kendi imalatı olan tatlı-tuzlu çeşitleri deneyebilirsiniz. Hülya Ekşigil ve Deniz Sipahi öneriyor. Fiyatı 18 lira. (0212) 377 40 00

2- BOĞAZ MANZARALI
Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, İstanbul

Tiryakiler buraya

1994’ten beri açık olan mekânda, Boğaz manzarasına karşı çayınızı yudumlayabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç öneriyor. Fiyatı 10 lira.(0216) 422 10 36

3- KUŞAKTAN KUŞAĞA...
Tarihi Hacı Rüştü Çayevi, Erzurum

Erzurum’da üç kuşaktır açık olan küçücük bir çaycı burası. Öyle ki telefonu bile yok. Nilhan Aras “Çay sevgisi ve kıtlama usulüyle bilinen Erzurum’un en eski çay evlerinden biri” diyor.

4- BURSA’NIN SEVİLENİ
İnci Cafe Koza Han, Bursa

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“Koza Han’daki mekânın avlusunda her dem taze çay bulabilirsiniz” diyor Salih Seçkin Sevinç. Fiyatı 5 lira. (0536) 499 62 56

5- BİR KLASİK
Bebek Kahve, İstanbul

1945’ten beri hizmet veren Bebek Kahve hem semtin popüleri hem de Türkiye’nin klasikleşmiş mekânlarından biri... 6.00’da açılıyor. Çağdaş Ertuna öneriyor. Fiyatı 8 lira.(0212) 257 54 02

6- TARİHİ ATMOSFER
Acı Kahve Kızlarağası Hanı, İzmir

Saffet Emre Tonguç “İzmir’in en büyük hanı Kızlarağası, hem dükkânlarda gezinmek hem de biraz soluklanmak için en iyi tercihlerden” diyor. Fiyatı 3 lira. (0532) 471 55 93

7- ASIRLIK AĞAÇLAR ALTINDA
Çarşı Cafe, Bodrum

Gürkan Kara “Bodrum’daki favorim. Herodot, Mausolus ve II. Artemisia heykellerinin yanı başında çayınızı yudumlamak çok keyifli” diyor. Fiyatı 5 lira. (0533) 137 04 17

8- ESKİ USUL
Uzun Saçlı’nın Yeri, Ordu

Deniz manzaralı eski usul bir çaycı. Masa örtüleri yeşil çuhadan... Çay bakır kazanda, üç elekten geçerek demleniyor. Sahrap Soysal’ın önerisi. Fiyatı 7.5 lira. (0532) 675 54 16

9- MÜDAVİMİ ÇOK
Papazın Bağı, Ankara

Ankaralıların uğrak mekânlarından olan Papazın Bağı, adını içinde bulunduğu asma bahçelerinden alıyor. Sahrap Soysal “Kalitesini bozmadı” diyor. 2 kişilik semaver çay 14 lira. (0312) 437 95 01

10- KADIN GİRİŞİMİ
Zembul Kafe, Mersin

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Bu kafede kadınlar taze demledikleri çayın yanında el emekleriyle hazırladıkları yöresel  yiyecekler de sunuyor. Nilhan Aras öneriyor.
Fiyatı 3 lira. (0533) 901 10 62

 

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