Tiryakiler buraya!

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1- PARİS ATMOSFERİ

Pera Palace Hotel, İstanbul





Patisserie de Pera, 120 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Çayınızı 1900’lerin Paris atmosferinde yudumlama zevkini yaşayabilir, pastanenin kendi imalatı olan tatlı-tuzlu çeşitleri deneyebilirsiniz. Hülya Ekşigil ve Deniz Sipahi öneriyor. Fiyatı 18 lira. (0212) 377 40 00

2- BOĞAZ MANZARALI

Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, İstanbul





1994’ten beri açık olan mekânda, Boğaz manzarasına karşı çayınızı yudumlayabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç öneriyor. Fiyatı 10 lira.(0216) 422 10 36

3- KUŞAKTAN KUŞAĞA...

Tarihi Hacı Rüştü Çayevi, Erzurum

Erzurum’da üç kuşaktır açık olan küçücük bir çaycı burası. Öyle ki telefonu bile yok. Nilhan Aras “Çay sevgisi ve kıtlama usulüyle bilinen Erzurum’un en eski çay evlerinden biri” diyor.

4- BURSA’NIN SEVİLENİ

İnci Cafe Koza Han, Bursa

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“Koza Han’daki mekânın avlusunda her dem taze çay bulabilirsiniz” diyor Salih Seçkin Sevinç. Fiyatı 5 lira. (0536) 499 62 56

5- BİR KLASİK

Bebek Kahve, İstanbul

1945’ten beri hizmet veren Bebek Kahve hem semtin popüleri hem de Türkiye’nin klasikleşmiş mekânlarından biri... 6.00’da açılıyor. Çağdaş Ertuna öneriyor. Fiyatı 8 lira.(0212) 257 54 02

6- TARİHİ ATMOSFER

Acı Kahve Kızlarağası Hanı, İzmir

Saffet Emre Tonguç “İzmir’in en büyük hanı Kızlarağası, hem dükkânlarda gezinmek hem de biraz soluklanmak için en iyi tercihlerden” diyor. Fiyatı 3 lira. (0532) 471 55 93

7- ASIRLIK AĞAÇLAR ALTINDA

Çarşı Cafe, Bodrum

Gürkan Kara “Bodrum’daki favorim. Herodot, Mausolus ve II. Artemisia heykellerinin yanı başında çayınızı yudumlamak çok keyifli” diyor. Fiyatı 5 lira. (0533) 137 04 17

8- ESKİ USUL

Uzun Saçlı’nın Yeri, Ordu

Deniz manzaralı eski usul bir çaycı. Masa örtüleri yeşil çuhadan... Çay bakır kazanda, üç elekten geçerek demleniyor. Sahrap Soysal’ın önerisi. Fiyatı 7.5 lira. (0532) 675 54 16

9- MÜDAVİMİ ÇOK

Papazın Bağı, Ankara

Ankaralıların uğrak mekânlarından olan Papazın Bağı, adını içinde bulunduğu asma bahçelerinden alıyor. Sahrap Soysal “Kalitesini bozmadı” diyor. 2 kişilik semaver çay 14 lira. (0312) 437 95 01

10- KADIN GİRİŞİMİ

Zembul Kafe, Mersin

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Bu kafede kadınlar taze demledikleri çayın yanında el emekleriyle hazırladıkları yöresel yiyecekler de sunuyor. Nilhan Aras öneriyor.

Fiyatı 3 lira. (0533) 901 10 62