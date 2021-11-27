Tırnaklar tuval olursa...

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Tırnaklara eğlence katan ‘nail art’ yani ‘tırnak sanatı’ modası, birbiri ardı sıra açılan yepyeni salonların da etkisiyle son zamanlarda oldukça yükselişe geçti. Çiçek desenleri, ters french’ler, çivi yazısıyla yazılmış isimler ve hatta üç boyutlu objelerle bile yapılabilen ‘nail art’, kişiye özel tasarım seçenekleri sayesinde kısa sürede en çok tercih edilen kalıcı oje uygulaması haline geldi. Son zamanların güzellik trendi nail art modasıyla ilgili merak edilenleri tırnak tasarımcısı Liliya Sezgin’le konuştuk.

“SAÇ BOYATMAK GİBİ...”

Liliya Sezgin, tırnak tasarımcısı

- Tercih edilen modeller sezona göre değişiyor. Geçen yaz renkli french, soyut neon, renkli çizimler ve stüdyomuza özel kuru çiçek çalışmaları tercih edildi.

- Sonbahardaysa daha koyu renkler popüler olmaya başladı. Bordolar, kahveler, mürdümler, toprak tonları gibi…

- Her tırnak tipinin birbirinden farklı olması gibi, stüdyoya gelen müşterilerimizin tarzları da birbirinden farklı. Uygulayacağımız modeli müşterimizin tarzına ve tırnak tipine göre beraber şekillendiriyoruz.

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- Sonbahar-Kış 2021/22 sezonunda kırmızı, bordo, siyah ve nude gibi klasik renklerle birlikte canlı yeşiller, acı kahveler, buz mavisi, fuşya, metalik renkler, simler ve pullar da yükselişte olacak.

- Saçlarımız ve tırnaklarımız anatomik olarak aynı yapıdadır. Üst üste binmiş ölü keratin hücrelerinden oluşurlar. Tırnaklara kalıcı oje uygulaması yapmak tıpkı saç boyatmak gibidir. Saçlarımız işlemden dolayı incelebilir ama kökten uzamaya devam eder. Nail art uygulamasında da tırnaklarımız sağlıklı bir şekilde uzamaya devam eder. Ama tabii ki doğru ürün ve kaliteli malzeme kullanmak çok önemli.

- Şimdilerde ‘nail art’a 2000’ler modası hâkim. Sert kare, ballerina ve coffin tırnak şekli şu an da çok moda. Beyaz renkli oval ve badem stilleriyse artık klasikleşti.

“EĞLENCELİ YANIMIZ ORTAYA ÇIKTI”

Neslişah Şatıroğlu, Hürriyet stil yazarı

- Nail art’lar içimizdeki çocuksu ve eğlenceli yanı ortaya çıkarıyor. Gördüğüm kadarıyla, kıyafetlerinde çok sade seçimler yapanlar bile, söz konusu nail art olunca aşırıya kaçmaktan çekinmiyor. Yani nail art’lar için bir çeşit eğlenceli yanımızı ifade etmenin yeni hali diyebiliriz.