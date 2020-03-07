Tepeden tırnağa bembeyaz

Renklerin mevsimlere göre kategorize edildiği günler çoktan geride kaldı. Yazın üstümüzden çıkarmadığımız beyaz pantolonumuz, kış gardırobumuzun da vazgeçilmez parçalarından biri artık. Soğuk havalarda beyazı tercih etmenin riskleri olduğu açık. Dikkat edilmesi gerekenleri listeledik.



◊ Kalın kumaşlar tercih edin

Kaşe, yün ya da denim ürünleri kullanın. Böylelikle soğuk havalara uygun, daha tok bir görünüm elde edeceksiniz.

◊ Beyazın farklı tonlarını bir araya getirin

Ekru ve bej gibi beyaza yakın renkleri bir arada kullanmayı deneyin. Örneğin, beyaz bir pantolon tercih ediyorsanız ekru bir kazak ve bej tonlarındaki botlarınızla ton sür ton bir denge yakalayabilirsiniz.

◊ Monokromun gücüne güvenin

Beyaz pantolon ya da beyaz denim bir tulumu, siyah bir bot ya da çantayla tamamlayarak aksesuarlarınızla monokrom bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle baştan aşağı bembeyaz giymek konusunda çekincesi olanlar siyah ve beyaz birlikteliğine başvurabilir.

◊ Metalik ekleyin

Beyaz parçaları davetlere ve şık ortamlara uyarlamak isterseniz metalik parçalarla eşleştirebilirsiniz. Metalik bir çanta ya da aksesuar, görünümünüzü davete hazırlayacaktır.

◊ Beyaz jean-beyaz palto birlikteliğine şans verin

İkisi birbirine çok yakışıyor. Siyah bir boğazlı kazak, siyah ankle botlar ve leopar desenli bir fular bu görünümün tamamlayıcısı olabilir.

Podyumlardan kısa kısa...

New York, Londra, Milano ve Paris’te neler öne çıktı?

Moda başkentlerinde yapılan Sonbahar/Kış 2020-2021 koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları yine çok konuşuldu. Öne çıkanları sizler için derledik.

◊ Korona korkusu: Virüsün İtalya’ya sıçramasıyla Milano Moda Haftası’nın son günü iptal edildi. Giorgia Armani ise defilesini seyircisiz sergiledi. Paris’e de virüs korkusu hâkimdi, şovların öncesinde maskeler dağıtıldı.

◊ Dior’un gazeteleri: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine gönderme yapan bir defileye imza atan Dior’un 1960 ve 70’lerin feminist sanatının simgesel figürlerinden ilham alan koleksiyonu oldukça dikkat çekiciydi! Modellerin gazete kâğıtlarıyla kaplanmış bir podyumda yürümesi çok konuşuldu.

◊ Kapitone etkisi: New York’ta Coach, Londra’da Burberry, Milano’da Versace ve Paris’te Chloe gibi markalarda gördüğümüz kapitone elbiseler, paltolar ve pantolonlar, gelecek kış sezonunda bu dokuyu, alışıldık formlarının dışında ve bol bol göreceğimizin sinyallerini verdi.

◊ Marc Jacobs podyumunda Miley Cyrus: Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, siyah bir sutyen, siyah pantolon ve elinde taşıdığı zebra deseni baskılı ceketiyle Marc Jacobs podyumlarında yürüdü. Bu sürpriz hamle, yeni bir işbirliğinin habercisi olarak yorumlandı.

◊ Hadid hâkimiyeti: Neredeyse bütün defilelerde karşımıza çıkan Bella ve Hadid kardeşlere, Off-White podyumlarında aileden bir isim daha katıldı. Süpermodel kardeşlerin anneleri Yolanda Hadid, podyumda kızlarına eşlik etti.

◊ Karl Lagerfeld’siz Chanel: Podyumda roket kaldıran, şelale akıtan ve Eyfel Kulesi inşa ettiren, geçen yıl kaybettiğimiz, Chanel markasının efsanevi kreatif direktörü Karl Lagerfeld’in ardından, marka daha sade podyumlarda, daha giyilebilir tasarımlar sunma stratejisini sürdürüyor. Bu sezon podyumda kol kola, gruplar halinde yürüyen modeller sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu.

◊ Çizme boyları uzadı: Dizden yukarıya uzanan, renkli ve rugan çizmeler moda haftalarına damga vurdu. Victoria Beckham’dan Saint Laurent’e eteklerle bir araya gelmiş modeller, gelecek sezonunun çizme trendini gözler önüne serdi.





İstanbul Moda Haftası ertelendi!

16-20 Mart’ta yapılacak İstanbul Moda Haftası, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle

13-17 Nisan’a ertelendi. Daha önce Askeri Müze-Harbiye’de yapılacağı açıklanan etkinliğin,

aynı mekânda ve aynı programda olup olmayacağıysa henüz belli değil.





