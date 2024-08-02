Tenis elbisesiyle davete de gidilir

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Spor dünyasından ilham alan moda trendleri neredeyse 2010’ların başlarından beri hayatımızda. O dönemlerde taytları gömleklerle ya da sweatshirt’leri şık eteklerle tamamlamak oldukça iddialıydı. Bu tarz seneler içinde moda dünyasında kabul gördü ve yerini sağlamlaştırdı.

Sportif tasarımları yalnızca yüksek moda devleri değil, şu anda tüm trendleri yönlendiren Z Kuşağı da çok sevdi. Örneğin tenis etekleri kortlardan çıktı, sokağa indi. Gündelik stillerin bir parçası oldu. Hatta tenis etek ve elbiselerine gece görünümlerinde dahi rastlamaya başladık. ‘Tenniscore’ adıyla moda dünyasında yeni bir başlık edinen bu trend, modaseverleri etkileyen tek spor dalı değil. Mesela koşu şortlarını oversize (geniş kesim) gömlekler ve hatta şık ayakkabılarla giymek de normalleşti. Ya da basketbol ve futbol gibi farklı spor dallarını temsil eden formaları şık giysilerle bir arada kullanmak hatta geceleri, davetlerde böyle boy göstermek de olağan hale geldi.

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TİŞÖRT VE ŞIK BİR ETEK

İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonlarında bolca rastladığımız polo ya da rugby tişörtleri de bu trendin bir yansıması. Miu Miu’nun spor şortlarından ilham alarak balon eteklere eklediği bağcıklar da elbette bu trendin yansıması. Dries Van Noten’in oversize çizgili tişörtleri de rugby dünyasına gönderme yapıyor. Puppets and Puppets’ın koleksiyonunda şık siyah eteklerle birleşen sportif tişörtler veya Wales Bonner’ın baştan aşağı sportif ama şık görünümleri de bu trende sadece birer örnek.

Ayrıca globalde Adidas, Nike ve Puma gibi dünya devi sportif markalara havalı ve genç rakipler geldi, Alo Yoga ve Lululemon gibi markaların gençler arasındaki popülaritesi gittikçe arttı ve ağırlıklı olarak sportif parçaları havalı hale getirecek renk ve modellerde tasarımları öne çıkıyor. Bu markalar henüz Türkiye’de yok, yakın zamanda gelecekler mi göreceğiz.

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EŞLEŞTİRME TÜYOLARI

Kontrastlar oluşturun: Spor ve günlük giyim arasında kontrast oluşturmak, bu stili başarılı bir şekilde uygulamanın anahtarı. Örneğin, spor bir rugby tişörtünü saten etekle ya da tenis elbisesini topuklu sandaletlerle tamamlayın.

Olmazsa olmazlar: Gardırobunuza ekleyebileceğiniz temel sportif parçalar arasında kaliteli taytlar, rahat sweatshirtler, spor sutyenleri ve bu sezon öne çıkan polo yakalı tişörtler var. Bu ürünleri kolayca daha şık giysilerle eşleştirebilirsiniz.

Aksesuar kullanımı: Şapka, güneş gözlüğü, çanta gibi aksesuarlar bu stili tamamlar. Sportif bir görünüme eklediğiniz şık bir aksesuar detayıyla stilinize seviye atlatabilirsiniz.

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Sıradışı düşünün: Bu trendi başarıyla uygulamak için gardırobunuzdaki parçalara farklı bir gözle bakmanız ve kombin alternatiflerinizi sınırlamamanız gerekiyor. Unutmayın, spor sutyeniniz ya da koşu şortunuz şık giysilerinzle eşleştirilmeyi bekliyor.

HER TARZA UYGUN





Mini etekle tamamlayın. Adidas, 1.639 lira





Oversize bir gömlekle gündelik stile uyarlayın. Comeup, tayt 539 lira





Polo yakalar sportif bir görünüm çiziyor. Koton, 499,99 lira

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Gündelik stilinize tenis parçası dokunuşu... Les Benjamins, 999 lira





Topuklu sandaletlerle şıklaştırın. Nike, 3.599 lira

KISA KISA

Olimpiyat şıklığı





Paris Olimpiyatları’nın açılış gecesi moda dolu anlara ev sahipliği yaptı. LVMH markalarının ön planda olduğu gecenin kazanan markası şüphesiz Dior oldu. Özellikle Lady Gaga’nın pembe ve siyah tüylerle donatılmış devasa elbisesi çok konuşuldu. Céline Dion’un Maria Grazia Chiuri tarafından özel olarak tasarlanmış, 500 metre uzunluğunda püskül ve binlerce gümüş boncukla süslenen haute couture elbisesi de markanın olağanüstü işçiliğini yansıttı. Şarkıcı Aya Nakamura’nın giydiği, altın tüylerle süslenen Dior elbiseyse gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.