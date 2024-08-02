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Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Güncelleme Tarihi:

#Moda#Spor#Stil
Tenis elbisesiyle davete de gidilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Yüksek moda son yıllarda spor dünyasına ait detayları şık tasarımlarla birleştirme peşinde. Mesela bir tenis elbisesiyle gece davetine katılmak, futbol formasını şık bir parçayla birlikte kullanmak çok normal artık. Miu Miu’dan Dries Van Noten’e kadar farklı markalarda bu trendin izlerine rastlıyoruz.

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Spor dünyasından ilham alan moda trendleri neredeyse 2010’ların başlarından beri hayatımızda. O dönemlerde taytları gömleklerle ya da sweatshirt’leri şık eteklerle tamamlamak oldukça iddialıydı. Bu tarz seneler içinde moda dünyasında kabul gördü ve yerini sağlamlaştırdı.

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Sportif tasarımları yalnızca yüksek moda devleri değil, şu anda tüm trendleri yönlendiren Z Kuşağı da çok sevdi. Örneğin tenis etekleri kortlardan çıktı, sokağa indi. Gündelik stillerin bir parçası oldu. Hatta tenis etek ve elbiselerine gece görünümlerinde dahi rastlamaya başladık. ‘Tenniscore’ adıyla moda dünyasında yeni bir başlık edinen bu trend, modaseverleri etkileyen tek spor dalı değil. Mesela koşu şortlarını oversize (geniş kesim) gömlekler ve hatta şık ayakkabılarla giymek de normalleşti. Ya da basketbol ve futbol gibi farklı spor dallarını temsil eden formaları şık giysilerle bir arada kullanmak hatta geceleri, davetlerde  böyle boy göstermek de olağan hale geldi.

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Tenis elbisesiyle davete de gidilir

 

TİŞÖRT VE ŞIK BİR ETEK

İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonlarında bolca rastladığımız polo ya da rugby tişörtleri de bu trendin bir yansıması. Miu Miu’nun spor şortlarından ilham alarak balon eteklere eklediği bağcıklar da elbette bu trendin yansıması. Dries Van Noten’in oversize çizgili tişörtleri de rugby dünyasına gönderme yapıyor. Puppets and Puppets’ın koleksiyonunda şık siyah eteklerle birleşen sportif tişörtler veya Wales Bonner’ın baştan aşağı sportif ama şık görünümleri de bu trende sadece birer örnek.

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Ayrıca globalde Adidas, Nike ve Puma gibi dünya devi sportif markalara havalı ve genç rakipler geldi, Alo Yoga ve Lululemon gibi markaların gençler arasındaki popülaritesi gittikçe arttı ve ağırlıklı olarak sportif parçaları havalı hale getirecek renk ve modellerde tasarımları öne çıkıyor. Bu markalar henüz Türkiye’de yok,  yakın zamanda gelecekler mi göreceğiz.

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Tenis elbisesiyle davete de gidilir

 

EŞLEŞTİRME TÜYOLARI

Kontrastlar oluşturun: Spor ve günlük giyim arasında kontrast oluşturmak, bu stili başarılı bir şekilde uygulamanın anahtarı. Örneğin, spor bir rugby tişörtünü saten etekle ya da tenis elbisesini topuklu sandaletlerle tamamlayın.

Olmazsa olmazlar: Gardırobunuza ekleyebileceğiniz temel sportif parçalar arasında kaliteli taytlar, rahat sweatshirtler, spor sutyenleri ve bu sezon öne çıkan polo yakalı tişörtler var. Bu ürünleri kolayca daha şık giysilerle eşleştirebilirsiniz.

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Aksesuar kullanımı: Şapka, güneş gözlüğü, çanta gibi aksesuarlar bu stili tamamlar. Sportif bir görünüme eklediğiniz şık bir aksesuar detayıyla stilinize seviye atlatabilirsiniz.

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Sıradışı düşünün: Bu trendi başarıyla uygulamak için gardırobunuzdaki parçalara farklı bir gözle bakmanız ve kombin alternatiflerinizi sınırlamamanız gerekiyor. Unutmayın, spor sutyeniniz ya da koşu şortunuz şık giysilerinzle eşleştirilmeyi bekliyor.

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

HER TARZA UYGUN

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Mini etekle tamamlayın. Adidas, 1.639 lira

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Oversize bir gömlekle gündelik stile uyarlayın. Comeup, tayt 539 lira

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Polo yakalar sportif bir görünüm çiziyor. Koton, 499,99 lira

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Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Gündelik stilinize tenis parçası dokunuşu... Les Benjamins, 999 lira

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Topuklu sandaletlerle şıklaştırın. Nike, 3.599 lira

KISA KISA

Olimpiyat şıklığı

Tenis elbisesiyle davete de gidilir

Paris Olimpiyatları’nın açılış gecesi moda dolu anlara ev sahipliği yaptı. LVMH markalarının ön planda olduğu gecenin kazanan markası şüphesiz Dior oldu. Özellikle Lady Gaga’nın pembe ve siyah tüylerle donatılmış devasa elbisesi çok konuşuldu. Céline Dion’un Maria Grazia Chiuri tarafından özel olarak tasarlanmış, 500 metre uzunluğunda püskül ve binlerce gümüş boncukla süslenen haute couture elbisesi de markanın olağanüstü işçiliğini yansıttı. Şarkıcı Aya Nakamura’nın giydiği, altın tüylerle süslenen Dior elbiseyse gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

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#Moda#Spor#Stil

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