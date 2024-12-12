‘Tekrar çal Sam’

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2024’TEN 2025’E ARMAĞAN

Yeni bir yıla doğru gün sayarken Rober Hatemo ve Yıldız Tilbe işbirliğiyle nabzımız biraz daha yükseldi: “Kimi seversen sev avunamazsın/Bu delikanlıyı sen unutmazsın…” Söz ve bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Bu Delikanlıyı Unutamazsın’ı Rober Hatemo usta bir yorumla seslendiriyor. Şarkının etkileyici düzenlemesinde de Osman Özel’in imzası var. Şarkıda kısacık da olsa Yıldız Tilbe’nin sesini duymak dinleme keyfini arttırıyor.

‘Bu Delikanlıyı Unutamazsın’ (Tekli)

Rober Hatemo&Yıldız Tilbe

Sony Music Türkiye

TROMPET FARKIYLA…

Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay’dan oluşan alternatif pop sahnesinin sevilen ikilisi Dolu Kadehi Ters Tut bu kez bir cover’la karşımızda. Mazhar Alanson’un ‘Yandım’ şarkısını kendi tarzlarında başarılı bir şekilde yorumlamışlar. Dilan Balkay’ın trompeti de şarkıyı farklı bir noktaya taşımış. Şarkı 20 Aralık Cuma günü yayımlanacak.

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‘Yandım’ (Single)

Dolu Kadehi Ters Tut

SMF Production

DERİNLİKLİ, ANLAM YÜKLÜ

‘Bu Şehir Senden İbaret’ Özgün’den dinlediğimiz duygusal bir parça. Şarkının söz ve müziği Muhammed Ali Beşiktaş’a, düzenlemesi Gürkan Kömürcü’ye ait. Şarkının altyapısında klarnet, gitar ve yaylı çalgılar bir araya gelmiş, Özgün’ün usta yorumuyla ortaya özel bir şarkı çıkmış.

‘Bu Şehir Senden İbaret’ (Tekli)

Özgün

Avrupa Müzik

BU DA YILBAŞI ŞARKISI

İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Gavin James yılbaşı ruhunu taşıyan bir şarkı yayımladı. ‘Once In A Life Time’ı ilk olarak annesi dinlemiş ve çok da sevmiş. James şarkı için “Kendini yalnız hisseden ve dünyalarını aydınlatacak birinin her zaman orada olduğunu hatırlamaya ihtiyaç duyanlar için” diyor.

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‘Once In A Life Time’

Gavin James

Sony Music Türkiye

ÖZLEM VE YALNIZLIK

Genç kuşağın özel seslerinden biri Tuğçe Kandemir. İlk günkü samimiyetiyle kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Açıldı Kapılar’da sanatçı, kopuzun özgün tınılarıyla özlem, yalnızlık ve pişmanlığı anlatıyor.

‘Açıldı Kapılar’ (Tekli)

Tuğçe Kandemir

Sony Music Türkiye