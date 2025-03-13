Tek sergi, çok sanatçı

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*KONSER



-Besteci, piyanist ve görsel sanatçı Charlemagne Palestine 15 Mart Cumartesi 20.00’de Arter Sevgi Gönül Oditoryumu’nda piyanonun başına geçecek. Bilet fiyatı 495 lira. Aynı gün Jessica Ekomane ise canlı elektronik performansıyla müzenin Karbon salonunda olacak. Bilet fiyatı 440 lira.

-Adamlar 15 Mart 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 599 ila 7.000 (4 kişilik VIP) lira.

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-Teoman 15 Mart 21.30’da ‘Teoman’ın Koyu Antolojisi’ konseri için İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 900 ila 4.500 lira.

-İngiliz punk grubu Fat Dog 15 Mart 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 660 lira.

-Hayko Cepkin 15 Mart 22.00’de İzmir’deki Hangout Performance Hall’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700 ve 800 lira.

-Eddie Dark ‘Disko Anksiyete’ serisi kapsamında 15 Mart 22.00’de Noh Extended’da izlenebilir. Bilet fiyatı 555 lira.

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-Yaşar 15 Mart 22.30’da Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde. Bilet fiyatı 570 ila 15.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Alman oda müziği üçlüsü Phaeton Piano Trio 17 Mart Pazartesi 20.30’da CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 33 ila 110 lira.

-Geleneksel ezgileri yeniden yorumlayan Seyyah 18 Mart Salı 21.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 350 lira.

-İngiliz rock’çı Geordie Greep 19 Mart Çarşamba 21.30’da Blind İstanbul’da olacak. Öncesinde Jakuzi piyano eşliğinde özel bir performans sunacak. Bilet fiyatı 1.280 lira.

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-Barış Büyükyıldırım 20 Mart Perşembe 20.30’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde piyano resitali verecek. Bilet 250 ve 400 lira.

-Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Patrick Watson 20 Mart 21.00’de DasDas Sahne’de olacak. Bilet fiyatı 1.760 ve 2.750 lira.

-Sloven caz sanatçısı Mirna Bogdanovic 21 Mart Cuma 20.30’da CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 99 lira.

-Yalın 21 Mart 21.00’de Volkswagen Arena’da ‘Bir Büyülü Gece’ konseri gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 900 ila 4.500 lira.

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-Selût ‘Değerlimin Hikâyesi’ albüm tanıtım konseri için 21 Mart 21.00’de Salon İKSV’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

-Kalben 21 Mart 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 399 ila 7.000 (4 kişi, ikramlı) lira.

-Emre Altuğ 21 Mart 22.00’de Dada Salon Kabarett’de. Bilet fiyatı 2.600 ila 7.100 (yemek ve yerli içecek) lira.

GECE



*Anıl Durmuş 15 Mart Cumartesi 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

*Yağmur Hızal 15 Mart 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

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*Berkan Yeniçeri 15 Mart 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

*Okan Albayrak 15 Mart 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

*Baran Bayraktar 15 Mart 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

*Damla Binici 18 Mart Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

*Muhsin Akgün ve Kerem Ayan 19 Mart Çarşamba 23.30’da Upstairs Emirgân’da ‘Türkçe Müzik Gecesi’nde setin başında olacak.

*Berk Sunal 19 Mart 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon için: @boopkurucesme

*Coşkun Sabah 21 Mart Cuma 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 35

*Aybüke Albere 21 Mart 23.00’te Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12

FESTİVAL



Akdenizli Bağımsız Kitabevleri Ağı tarafından düzenlenen ‘Akdeniz Konuşuyor’ edebiyat festivalinin ikinci ayağı 17-18 Mart’ta İstanbul’daki Yapı Kredi Kültür Sanat Salonu’nda gerçekleşecek. 17 Mart Pazartesi günü 2024 Uluslararası Booker adayı ‘Yalan Dolan’ kitabının yazarı Veronica Raimo, çevirmen Eren Cendey ve program yapımcısı Eylül Görmüş okurlarla buluşacak.

18 Mart Salı günüyse yazar Şebnem İşigüzel birçok Türkçe eseri İtalyancaya kazandıran çevirmen Nicola Verderame ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Etkinliklerin başlama saati 19.00.

SERGİ



-Etiler’deki Ruzy Gallery ‘My Fairy Tale’ (Benim Peri Masalım) başlıklı karma sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide metaforik masal imgeleri aracılığıyla toplumsal normları ve yaşam kalıplarını sorgulayan eserler var.

Abrahamm Creative Studio, Gülin Karabacak, Kemal Özen, Nina Murashkina, Pamir Yıldıran, Sinan Çınar, Simay Bahçıvan, Vildan Hoşbak ve Xavier Escala’nın galeriye özel ürettikleri işler 20 Nisan’a kadar açık.

-Beyoğlu’ndaki Galerist’te ‘Yanardağ Sevdalısı’ sergisi var. Amerika, Afrika, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den 40’a yakın sanatçı yanardağların yaratıcı ve yıkıcı gücünün evrensel sembolizmini keşfe çıkıyor. 18’inci yüzyıldan günümüze uzanan seçkiyi son ziyaret günü 26 Nisan.

-İstiklal Caddesi’ndeki Akbank Sanat, Tuğçe Diri, Deniz Aktaş, Arda Diben ve Lara Sayılgan’ın ‘nokta/çizgi/nokta: SOS’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği sergi çizgi kavramı üzerinde durup çürümekte olan bir dünyadan yeni bir geometrik düzene çağrı yapıyor. 9 Mayıs’a kadar görülebilir.

DJ



-Avangart Tabldot ve Tripolism 15 Mart Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 ila 3.000 lira.

-Santi&Tuğçe Psm Loves2Dance serisi için 21 Mart Cuma 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 750 lira.

TİYATRO



-İnsanı insan yapan şey nedir?

Mihail Bulgakov’un kaleme aldığı, Onur Demircan’ın yönettiği ‘Köpek Kalbi’ İstanbul Şehir Tiyatroları yapımı. 1924 Sovyet Rusya’sının karanlık atmosferinde geçen oyun, insan beyni ve gençleşme üzerine deneyler yapan bir profesör üzerinden insanı insan yapan şey nedir sorusunu soruyor. Oyunda sahneyi Ali Gökmen Altuğ, Caner Çandarlı, İrem Arslan ve Onur Şirin paylaşıyor. 15 Mart Cumartesi saat 15.00 ve 20.30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 56 ile 96 lira.

-Trajedi ve komedi

Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘Ölüyor mu ne?’ çağdaş insanın değer kaybı, hafızasızlık ve ilkesizlik sorunlarını ironik bir dille ele alıyor. Studio Oyuncuları’nın ustalıkla sahneye taşıdığı oyun trajedi ve komediyi iç içe geçiriyor. Oyunda sahneyi Arda Kurşunoğlu, Nedim Zakuto ve Ahmet Sarıcan paylaşıyor. 18 Mart Salı 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izlenebilir. Bilet fiyatı 610 ve 832 lira.

-İrfan Alış özel

Deniz Madanoğlu’nun yazıp Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Peyk grubunun müzikali ‘Hamiyet’ bu kez geçen sene kaybettiğimiz Peyk’in kurucusu İrfan Alış için sahnelenecek. Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan fabrika işçisi Hamiyet’in hayal dünyasını anlatan müzikalde Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Selahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Uygar Özçelik oynuyor. 20 Mart Perşembe 20.30’daki anma gecesine özel İrfan Alış’ın dostları da İstanbul Kongre Merkezi’nde olacak. Bilet fiyatı 1.490 ila 2.660 lira.

*ATÖLYE





-Beşiktaş’taki Kopenhagen Cafe 15 Mart Cumartesi saat 16.00, 18.00 ve 20.00’de ‘Sevgiliye Koku-Parfüm Tasarım’ atölyesi düzenliyor. Özel eğitmenler tarafından verilecek atölyede parfümün tarihi ve parfüm tasarımı teknikleri anlatılacak. Katılımcılar ayrıca kendi parfümünü tasarlayabilme fırsatı yakalayacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 21 Mart Cuma 19.00’da ‘Efsane Mezeler Atölyesi’ var. Atölye kapsamında tereyağlı köz patlıcan, kabaklı dereotu, havuç tarator, Girit ezmesi ve acılı ezme yapımının incelikleri öğretilecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.