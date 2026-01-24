Tek bir semt, çokça sosyalleşme...

Haberin Devamı

Popüler eğlence mekânı Regata, 90’larda İstanbul gece hayatını adeta ele geçirmiş, ortalığı yıkıp geçmişti. Tabii yaşım yetmediği için bunu anlatılanlara dayanarak söylüyorum. Regata kapanınca Ataköy bir süre sakinleşti, ardından marinadaki restoranlarla yeniden canlandı. Ama asıl ivmesini son birkaç yılda yakaladı. Artık sadece marina değil, Ataköy’ün geneli çok canlı... Semte peş peşe yeni mekânlar açılıyor ve açılanlar öyle 5-6 ay durup kepenk indirmiyor. Aksine kısa sürede popülerleşiyor, hatta başka semtlerden müdavimleri oluyor. Ben de evime yakın olduğu için Ataköy’deki mekânları sıkça tercih ediyorum. Trafik derdi yok, seçenek de bol. Balıkçısından Michelin listesine girmiş restoranına, barından daha salaş alternatiflerine kadar her zevke, tercihe göre bir adres bulmak mümkün.

Japon restoranı

Akira Back İstanbul





JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea’nin giriş katında. Michelin tavsiye listesinde olan bir Japon restoranı. Akira Şef’in (Back) hazırladığı menüdeki imza yemeklerden incecik AB Tuna Pizza herkesin açık ara favorisi. Oshitashi ıspanak salatasını da mutlaka sipariş edin. Otelin şahane manzaralı bir terası var. Yemekten sonra kokteyllerin tadına bakmak için iyi bir seçenek. (0212) 413 01 44

Hava güzelse şanslısınız

Nihat Balık Ataköy





5. Kısım Çarşısı’ndaki balıkçı. Öyle çok şıkır şıkır bir yer beklemeyin. Sevimli bir kış bahçesi var. Hava güzelse şanslısınız demektir, bahçesi ayrı bir güzel oluyor. Mezeleri, balıkları, ara sıcakları lezzetli. Akşam gidecekseniz rezervasyon yaptırın. Susamlı, ıspanaklı levreği ‘şiddetle’ tavsiye ederim. (0532) 652 60 18

İtalyan romantizmi

Romu Ristorante





Şık ve romantik bir İtalyan... Pizzaları, makarnaları, risotto’ları çok güzel. Hafta sonu hem gündüz hem de akşamları çok hareketli. Akşamları DJ performansı da oluyor. Dana carpaccio pizzası, karışık deniz mahsullü siyah spagettisi favorim. Akşam için rezervasyon gerekiyor. (0542) 191 98 98

Bar menüsü de var

Mantar





5. Kısım Çarşısı’nda bir ‘mahalle barı’ olan Mantar, semtin en canlı mekânlarından. Yaz, kış hep kalabalık. Çeşit çeşit biraları, kokteylleri var. Atıştırmalık tabakları, ana yemekleri de iyi. Başlangıçlardan hot dog, bar menüsünden buffalo wings, ana yemeklerden cheddar ve mantar soslu şnitzeli çok başarılı. Hafta içi 12.00-1.00, hafta sonu 12.00-2.00 saatlerinde açık. (0212) 661 60 60

Yıldızlar sahnede

Nossa Costa

Burası bir klasik... Ataköy Marina’nın içinde yıllardır yıldız isimleri sahnesinde ağırlıyor. Özellikle cuma-cumartesi aralarında Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Yaşar, Mehmet Erdem, Sakiler’in de olduğu sanatçıların programları var. Yemekli eğlence arıyorsanız programı öğrenmek için ara ara mekânın Instagram hesabı @nossa_costa’yı kontrol edin. (0212) 560 17 17

Popüler adres

D’JON Burger





Ata Sitesi’ndeki hamburgerci açıldığı günden beri semtin en sevilen duraklarından oldu. Sosyal medyanın etkisiyle popülerleşti, ama hakkını yememek lazım, yemekleri de çok lezzetli... Hazırladıkları hamburgerlerin alameti farikası ekmekleri ve sosları. Turşulu ve trüflü pickle ve füme etli smoke BBQ favorilerimden. Trüflü ve eski kaşarlı patatesi de inanılmaz! (0212) 661 50 45

Pazarları kahvaltıda yoğun

Collective





Geçen ekimde dördüncü yılını kutladı. Mahallenin popüler dükkânlarından. Küçük ama sevimli. Özellikle kahvaltı için tercih ediliyor. Kahvesi de güzel. Brioche ekmeği üzerinde servis edilen poşe yumurta ve avokadosu, ekşi maya sandviçleri, yumurtalı tabakları çok tuttu. Pazarları yoğun. (0532) 223 68 94

Kömür ateşinde

Kanatçı Rıza Baba Ataköy





Semtin en yenilerinden sayılır. Geçen eylül ortasında açıldı. Mezeleri, ara sıcakları güzel. Ama tabii asıl mesele kanat. Kömür ateşinde pişiyor. (0212) 661 41 41

AH GECELER

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş 27 Ocak Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Derya Bedavacı 28 Ocak Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

7/24 YETMEZ

◊ Antonina Turizm günübirlik İstanbul turları düzenliyor. 31 Ocak Cumartesi ‘Bir Çatı, Bin Hikâye, Son Zanaatkârlar ile Kapalıçarşı’ gezisi var. Sabah 10.00’da Cevahir ve Sandal Bedesteni ziyaretiyle başlayacak tur, Zincirli Han ve Kalpakçılar Caddesi, Kapalıçarşı çatı gezisiyle devam edecek. Rehberlik hizmeti, kahvaltılık ve kahve ikramları dahil fiyatı

6.495 lira. antoninaturizm.com

◊ Yeşilköy’de, Kent Müzesi’nin hemen önündeki alana buz pisti kuruldu. Bakırköy Belediyesi Buz Pisti 27 Şubat’a kadar her gün 11.00-22.00 saatlerinde açık.

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda her çarşamba yoga etkinliği var. 9.00-10.00 saatlerinde Boğaz manzaralı Harem Bahçe Salonu’ndaki etkinliğin fiyatı 1.500 lira.